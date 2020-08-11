Победители Red Bull Illume Special Image Quest 2020
© Favre-Felix Germain / Red Bull Illume 2020
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В этом году самый престижный международный конкурс экстремальной фотографии проходил в Instagram. Рассказываем о его победителях, новой категории Storytale и успехах Алексея Шабанова aka Molotov.
Конкурс Red Bull Illume Special Image Quest проходил весь июль. В этом году к уже знакомым категориям Throwback, Homework и Unseen была добавлена абсолютно новая, но очень актуальная номинация Storytale, посвященная творческому использованию Instagram Stories. Каждую неделю жюри Red Bull Illume отбирало лучшие 5 работ в каждой категории. Работы выносились на голосование сообщества Red Bull, чтобы выявить финалистов. Финалистов оценивала группа профессиональных фоторедакторов, экспертов по цифровым технологиям и известных спортсменов.
Интересных работ, идей и историй было очень много: от покадровой анимации с непрерывным действием до скелетов на скейтборде и всплывающих книжных байк-парков.
Тут и Нури Йильмазер — известный турецкий фото-художник, специализирующийся на уличном спорте. Его видеоролик — фантазия на тему спорта и самоизоляции.
И даже режиссер и аниматор Виктор Хегелин, снявший одновременно трогательное и динамичное видео со скелетом и скейтом.
Российскому фотографу Алексею Шабанову aka Molotov, хорошо знакомому нам по съемкам с атлетами Red Bull, тоже удалось пройти в финал. В конкурсе участвовали две его работы с известными представителями российского экстремального спорта Антоном Поповым и Иреком Ризаевым.
Победителями Red Bull Illume Special Image Quest 2020 стали:
Throwback
- Победитель: Флориан Брайтенбергер
В категории участвовали работы, посвященные развитию экстремальных видов спорта.
Storytale
- Победитель: Тай Сенг Ти
Сторис об экстремальных видах спорта с полной свободой творческого самовыражения.
Тай Сенг Ти
Homework
- Победитель номинации «Фото»: Даяна Орос
- Победитель номинации «Видео»: Нури Йильмазер
Творческие работы, в которых показаны занятия экстремальными видами спорта у вас дома или вблизи него.
Нури Йильмазер
Unseen
- Победитель номинации «Фото»: Жерме Фавр-Феликс
- Победитель номинации «Видео»: Виктор Хегелин
Работы, снятые с непривычного ракурса, отражающие особенную визуальную идею, представленные в нестандартном формате, с интересными световыми и флеш-эффектами.
Виктор Хегелин — победитель категории «Unseen: Moving Image»
Победители в общем зачете
- Абсолютный победитель в разделе «Фото»: Флориан Брайтенбергер
- Абсолютный победитель в разделе «Видео»: Нури Йильмазер
- Абсолютный победитель в разделе «Сториз»: Тай Сенг Ти
Все победители категорий были награждены фотокнигой Red Bull Illume 2019, выпущенной ограниченным тиражом, а также почет и славу. Победители в общем зачете по праву получат титул официального победителя Red Bull Illume и присоединятся к выставочному туру Red Bull Illume, благодаря которому их работы увидят сотни тысяч людей по всему миру.
Нури Йильмазер
Тай Сенг Ти
Все работы Special Image Quest 2020 можно посмотреть здесь.