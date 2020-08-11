Победители Red Bull Illume Special Image Quest 2020

Конкурс

проходил весь июль. В этом году к уже знакомым категориям

Throwback

,

Homework

и

Unseen

была добавлена абсолютно новая, но очень актуальная номинация

Storytale

, посвященная творческому использованию

Instagram Stories

. Каждую неделю жюри Red Bull Illume отбирало лучшие 5 работ в каждой категории. Работы выносились на голосование сообщества Red Bull, чтобы выявить финалистов. Финалистов оценивала группа профессиональных фоторедакторов, экспертов по цифровым технологиям и известных спортсменов.