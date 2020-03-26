Winterland: лучший фильм о лыжах и сноуборде этого сезона

Лучший фильм о лыжах и сноуборде сезона 2019/20? Как минимум, Winterland является весомым претендентом на это звание. Во всяком случае, не стоит забывать о том, что творческий коллектив Teton Gravity Research из американского штата Вайоминг занимается производством фильмов о катании без малого четверть века. При этом парни из Джексона постоянно поднимают планку. Всё началось для команды в 1996 году с революционной для экстремальной индустрии ленты The Continuum, а в 2013-м работа TGR под названием Further была дважды номинирована на «Эмми».

Winterland

Teton Gravity Research не просто задают ритм миру экстремальной съёмки, они буквального опережают своё время. К примеру, в 2013 году, чтобы реализовать задуманное, команде удалось изобрести и внедрить инновационную технологию GSS – платформу 4K с гироскопической стабилизацией камеры. Но и на этом TGR не остановились, удивив всех фильмом Winterland. Так что же в нём такого особенного?

1. Постоянный пухляк

Съёмки Winterland © Nic Alegre / TGR Films

Начнём с того, что экстремально тёплая зима никак не повлияла на съёмочный процесс. А всё потому, что фильм был снят в самых отдалённых уголках нашей планеты. Там, где зимой градусник термометра никогда не поднимался выше 0 °C. Например, Лофотенские острова в Норвегии, небольшой живописный городок Сквомиш в канадской провинции Британская Колумбия, горный массив Арльберг в Восточных Альпах, на стыке федеральных земель Форарльберг и Тироль на западе Австрии. И, конечно же, на Аляске.

2. Отвесные скалы

Ник Макнатт проезжает безумную линию на Аляске © Nic Alegre / TGR Films

Во-вторых, линии по отвесным скалам в исполнении Тима Дарчи, Хэдли Хаммера и Тодда Лигера заставляют ладони потеть, а сердце биться в стократ сильнее. Казалось бы, ну чем ещё можно удивить любителей фрирайда, которые видели уже всё возможное на этапах FWT. Но нет! Оказываются, дропы могут быть ещё больше, а линии – ещё безбашеннее.

3. Комедия и хоррор

Картины о лыжах и сноубординге давно перестали быть просто документальным съёмкой катания. Ведь жизнь райдеров – это не только красивые трюки на фоне умопомрачительной природы. В ней есть всё: и юмор и по-настоящему страшные моменты. Так что Winterland – это одновременно и комедия и хоррор. К примеру, в фильме есть действительно смешные вставки трешового шоу Тима Дарчи, которые поднимают настроение и заставляют улыбаться. В то же время, от внезапных падений райдеров в обрыв дрожь пробирает не меньше, чем от самых страшных сцен в ужастиках типа «Ужас Амитивилля», «Оно» или «Омен».

Например, посмотри на ужасное падение Сэма Смути в Австрии:

4. Старая школа

В Winterland используется четверть вековое кинематографическое наследие компании TGR, с её огромным количеством архивного материала. В фильме ты увидишь уникальные кадры фрирайда на Аляске 25-летней давности в исполнении таких легенд, как Джереми Джонс, Коди Таунсенд и других. При этом, как и предыдущие ленты, новая картина сохраняет вектор развития исключительно вперёд.

5. Вперёд в будущее

Молодой райдер Кай Джонс покоряет огромный дроп в Джексоне, США © Nic Alegre / TGR Films