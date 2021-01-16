Эпический финал Red Bull Wololo III совсем рядом.

Финал с участием 16 игроков будет проходить в течение пяти дней, и восемь победителей квалификаций будут сражаться лицом к лицу с вернувшимися профессионалами Red Bull Wololo II: Mr_Yo, Hera, Liereyy, TaToH, TheMax, Nicov, Capoch и TheViper. И талантливые игроки, вышедшие из квалификаций: Daniel, GL.DauT и ACCM и игрок из России –

SalzZ_Vinchester

, которые дошли до победы в первых квалификациях, присоединятся к BacT, Villese, MbL и Vivi.