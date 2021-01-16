Эпический финал Red Bull Wololo III совсем рядом.
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Лучшие из лучших готовы сразиться в The Age Of Empires 2: Definitive Edition на главном событии Red Bull Wololo III – международном финале!
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Red Bull Wololo III, масштабный турнир 1 на 1 в The Age of Empires 2: Definitive Edition, подходит к концу. Восемь потрясающих участников одержали победу в двух квалификационных соревнованиях и теперь готовы сразиться с восемью лучшими профи в захватывающем соревновании.
Вот все, что вам нужно знать о главном событии Red Bull Wololo III, которое пройдет с субботы 16 по воскресенье 24 января.
Red Bull Wololo III trailer
Кто будет соревноваться?
Финал с участием 16 игроков будет проходить в течение пяти дней, и восемь победителей квалификаций будут сражаться лицом к лицу с вернувшимися профессионалами Red Bull Wololo II: Mr_Yo, Hera, Liereyy, TaToH, TheMax, Nicov, Capoch и TheViper. И талантливые игроки, вышедшие из квалификаций: Daniel, GL.DauT и ACCM и игрок из России – SalzZ_Vinchester, которые дошли до победы в первых квалификациях, присоединятся к BacT, Villese, MbL и Vivi.
Хотя сама игра остается той же, как и в предыдущих сезонах турнира, но на карту поставлен призовой фонд в 30 000 долларов США.
Теперь каждое сражение представляет собой борьбу разных цивилизаций за контроль над замком и право владения его библиотекой: Red Bull Wololo I и II представляли западную цивилизацию, а Wololo III - азиатскую цивилизацию. Турнирная серия завершится гранд-финалом, в котором победители каждого турнира сражаются друг с другом.
Это означает, что победитель Red Bull Wololo III присоединится к предыдущим победителям: Mr_Yo, который взял чемпионство в Red Bull Wololo I, и Liereyy, победителю Red Bull Wololo II, и все они займут свое место в гранд-финале – событии, обещающем поистине удивительный ощущения.
Как проходит игра
Итак, как игроки будут сражаться на главном турнире? Два игрока сразятся один на один в Age of Empires 2: Definitive Edition, используя слегка измененную версию игрового режима Empire Wars. Действие начинается в эпоху феодализма, а это значит, что первые этапы традиционного матча были отменены, а на первый план вышли более захватывающие действия, когда игроки сражаются на 13 новых и уже существующих картах.
Где и когда посмотреть главное событие турнира Red Bull Wololo III?
- 16 и 17 января в 16:00 по Мск
- С 22 по 24 января в 17:00 по Мск
Транслировать турнир на русском языке будет знакомый нам по предыдущим сезонам Wololo – Mr_Grin на своем Twitch канале!