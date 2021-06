Серия турниров Wololo отличается от обычных турниров по Age of Empires II: в неё играют в режиме Empire Wars, а ускоренная с самого начала игра означает, что игроки должны быть готовы рваться в бой с первой минуты. Частые стычки в каждом турнире, для которых игроки изобретают всё новые и новые стратегии.

