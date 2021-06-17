Турнир Red Bull Wololo вернулся! Две открытые квалификации завершены, и 16 лучших игроков со всего мира отправились в финал. В четвёртом сезоне игроки будут сражаться и демонстрировать новые стратегические и тактические приёмы на новых картах.

Серия турниров Wololo отличается от обычных турниров по Age of Empires II: в неё играют в режиме Empire Wars, а ускоренная с самого начала игра означает, что игроки должны быть готовы рваться в бой с первой минуты. Частые стычки в каждом турнире, для которых игроки изобретают всё новые и новые стратегии.

Если ты поклонник Age of Empires II или полный новичок в олдскульных стратегиях, то постараемся помочь разобраться во всем этом. Red Bull Wololo IV – это один из крупнейших турниров по Age of Empires II c призовым фондом в 30 000 долларов. И вот на что следует обратить внимание в финале, который пройдёт 19-20 и 25-27 июня 2021 года.

Empire Wars

А помните, как в давние времена играли в Age of Empires II? Одна партия могла длиться несколько часов. И нужно было, не торопясь, медленно нарастить свою экономику и огородить базу, чтобы суметь развить империю в своём собственном темпе.

В Red Bull Wololo IV всё изменилось. В моде Empire Wars у игроков больше не будет такой роскоши. Игроки начинают с небольшой экономики из 27 деревенских жителей, которые уже собирают припасы. У них также будут дополнительные ресурсы и несколько базовых строений для создания юнитов. Игроки быстро продвигаются по ранней эпохе и начинают создавать юнитов, чтобы совершать набеги на вражескую базу и наносить экономический ущерб. Иногда игроки строят дополнительные казармы и бросаются на базу своего врага. Мод Empire Wars – стремительный, захватывающий и создает множество новых подходов к игре.

Темная лошадка из Wololo III: DauT

В соревновательной Эпохе Империй появился новый соперник. Дарко 'DauT' Даутович, 35-летний сербский игрок, сумел победить в прошлом сезоне Red Bull Wololo III в начале этого года. Он вышел на первое место, играя против соперников из “Великой четвёрки”, которые доминировали на сцене Age of Empires II в течение последних нескольких лет. ДауТ не только победил Гань'Yo‘ Янфаня, но и продолжил свой победный путь против Хоанга ’ACCM‘ Хаянда и Кая ’Liereyy' Каллингера. Но DauT показал ещё не все, на что способен. Он снова играет в Red Bull Wololo, и мы не можем дождаться, чтобы увидеть, какие новые стратегии он продемонстрирует на этот раз.

Большой игре – большие имена

Если попадаешь в восьмёрку лучших в Red Bull Wololo, то автоматически получаешь приглашение на следующий сезон. Это означает, что игроку не приходится снова участвовать в квалификациях, но зато на их плечах будет лежать ответственность, ведь от них ожидают, что те вновь ярко покажут себя на соревновательной сцене. Четверо фаворитов, возглавивших свои группы на этот раз: DauT, Liereyy, Эрьян 'TheViper' Ларсен и Хамза ‘Hera’ аль-Бахр.

TheViper – одно из самых громких имён в Age of Empires II. Он участвует на соревновательной сцене более 10 лет и одерживал победу на многих крупных турнирах. Однако он ещё не добавил к своей коллекции побед трофей с Red Bull Wololo. В самом первом сезоне в прошлом году он занял второе место, проиграв в финале MR Yo. Сможет ли он наконец пополнить свой шкаф с кубками в этом сезоне? Или он снова не совладает с противниками?

Тем временем, Liereyy уже ощутил вкус победы, ему удалось выиграть Wololo II, но он получил поражение от DauT в финале предыдущего сезона. Всего месяц назад Liereyy встретился с DauT на Arabia Invitational II и снова проиграл 1-3. Если Liereyy хочет взять реванш, то ему и игроку из Сербии придётся опять дойти до финала.

Hera – тиммейт Liereyy по Tempo Storm, но также и его яростный соперник. В последних двух сезонах оба игрока встречались, и Liereyy каждый раз побеждал. Покажет ли Hera несколько новых тактик, чтобы переломить ситуацию в свою пользу? Или Liereyy продолжит одерживать верх над своим бывшим сокомандником?

Mr Yo – лучший игрок Chinese Age of Empires II и главный соперник TheViper. Оба игрока активно соревнуются с 2011 года и не раз играли друг против друга в многочисленных финалах турниров. Он выиграл у TheViper и завоевал первый трофей в Red Bull Wololo I, но в последний раз, когда они встречались на Ellie's Charity Invitational 2, где TheViper победил его со счетом 5 – 3. Если оба игрока займут первую строчку в своих группах, то они вновь будут встретятся друг с другом в полуфинале.

Где и когда посмотреть финал Red Bull Wololo

В Age of Empires много противостояний и соперничества. Все эти игроки давно играют в AoE II, они знают, как другие подходят к игре, и знают, что им противопоставить. Даже с бывшими товарищами по команде происходит множество увлекательных игр разума. Не упусти шанс узнать больше о соревнованиях и игре и присоединиться к увлекательной вселенной Age of Empires.

Расписание трансляций на финал Red Bull Wololo IV

19 и 20 июня: Групповой этап, начало в 16:00 по Мск;

25 июня: Решающие групповые матчи, начало в 16:30 по Мск;

26 июня: Четвертьфиналы, начало в 16:30 по Мск;

27 июня: Финал, начало в 16:30 по Мск.

Расписание и сетку групповой стадии турнира можно посмотреть здесь .

Групповой этап Red Bull Wololo IV стартует 19 июня, и вы можете посмотреть его в прямом эфире на английском языке на канале Red Bull Twitch и Youtube .

На русском языке трансляцию на своем канале Twitch будет вести бессменный комментатор Red Bull Wololo – mr_Grin !