Как и многие из нас, Ли Сан Хёк, он же Faker, провёл большую часть прошлого года, живя и работая в том же пространстве, что и его домочадцы. А также он много играл в компьютерные игры. Разница в том, что это его работа.

24-летний игрок из Южной Кореи считается величайшим игроком Лиги Легенд, а его соседи по дому – это профессиональная киберспортивная команда SK Telecom T1.

Faker – трёхкратный чемпион мира LoL © [unknown]

Faker – профессиональный игрок с 2013 года, он заработал около 1,4 млн. долларов призовых в дополнение к своей годовой зарплате в размере 2,5 млн долларов США с SKT T1. Он также может похвастаться 3,1 миллионами подписчиков Twitch и является одним из двух игроков, которые трижды выигрывали Чемпионат Мира (2013, 2015 и 2016). Но чтобы показывать такие результаты требуется тяжёлая работа, и Faker ежедневно живёт и тренируется в сеульском буткемпе команды. Нам он пообещал раскрыть некоторые секреты, лежащие в основе его тренировок, и то, чему его экстремальный образ жизни "работа-на-дому" может научить нас.

Распределяйте свое время

Между соревнованиями день Faker'а включает в себя две трёхчасовые игровые сессии (с 1 часа дня до 4 часов и с 7 до 10 вечера). “Я тренируюсь в соответствии с расписанием команды”, – говорит он. “Благодаря самоконтролю я остаюсь здоровым как физически, так и ментально, и достаточно высыпаюсь.” Он также разделяет рабочие и жилые помещения: “Комната для тренировок находится недалеко, но отдельно от дома игроков. Мы лучше всего фокусируемся, когда работаем там.”

Комнатные растения успокаивают мои глаза и мой разум. Зелёный цвет оказывает умиротворяющее воздействие Ли 'Faker' Сан Хёк

Faker из SKT T1 на Чемпионате Мира LoL © Marv Watson

Объединяйтесь

В LoL поле боя между соперничающими базами состоит из трех линий (верхней, средней и нижней), окруженных лесом. Роль Faker – мидлейнер, он находится на центральной линии. Он также часто является наводчиком – членом команды, который решает, какие цели атаковать. Эта командная этика – это то, что он также переносит на обычную жизнь.

“Одна из моих сильных сторон – понимание не только моей собственной игры, но и ситуации в команде в целом”, – говорит Faker, подчеркивая важность того, чтобы не вмешивать состязания в их жизни в оффлайне. – Как говорится, в команде нет "я".”

Умейте расслабляться

Соревнования по LoL очень напряженные, и на уровне игры Faker'а ставки и стрессы чрезвычайно высоки. “Я привык играть под давлением, и я разработал способы сохранять спокойствие”, – говорит он. “Я медитирую перед игрой, чтобы очистить свой разум от всего, что происходит вокруг меня. Я также разминаюсь с растяжкой.”

Однако его главное оружие в арсенале по сохранению невозмутимости – это обычные домашние растения. “Я ставлю их в места, которые часто находятся на виду, чтобы напоминать себе, что их нужно поливать", – объясняет он. “Они расслабляют мои глаза и успокаивают мой разум. А зеленый цвет оказывает умиротворяющее действие."

Раньше я переживал спад, когда проигрывал, но теперь я воспринимаю неудачу как процесс обучения

Раньше я впадал в депрессию, когда проигрывал, но теперь я воспринимаю неудачу как процесс обучения Ли 'Faker' Сан Хёк

SK Telecom T1 стала семьей для одного из лучших киберспортсменов © lolesports.com

Веселитесь

Поддерживать хорошее настроение может быть непросто на работе с высоким стрессом; тем более, когда вы проводите каждый час с коллегами по работе.

“Соревнование полезно для мотивации”, - говорит Faker. “Но более ценно сосредоточиться на том, что может поднять мне настрение. Раньше я переживал, когда проигрывал, но теперь я воспринимаю неудачу как процесс обучения и концентрируюсь на движении вперёд. Будь то игра в Лиге или просто с друзьями, я нахожу удовольствие в том, как я играю.”

Сейчас в свободное время Faker стримит на своем Twitch канале .