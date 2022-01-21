Восходящая звезда Киран Райли первым в мире совершил triple flair на BMX
Поздравляем с успешным выполнением Triple Flair, Киран! Что вдохновило тебя на этот трюк?
Каждый раз, когда я сажусь на BMX, я стараюсь улучшать трюки, которые умею, и пробовать новое. Если раньше главными достижениями в этом спорте считались флипы — первый дабл флип, первой трипл флип, — то сейчас райдеры увлеклись такими трюками, как flair. До сих пор еще никому не удавалось совершить triple flair, и я хотел стать первым, кто это сделает.
В чем тонкости выполнения Triple Flair?
Когда делаешь double flair, по сути ты делаешь двойной бэкфлип, который завершается вращением. В случае triple flair нужно добавить еще один флип, прежде чем откинуть плечо и повернуться.
Во время попытки все вокруг плывет, и приходится искать ориентиры. Я помню, как при каждом вращении видел определенные вещи — потолок и яму с поролоном или рампу для приземления, что позволяло мне считать вращения. Нужно уметь хорошо ориентироваться даже в воздухе. Когда я справился с вращением, в остальном трюк был похож на дабл, и в один момент мышечная память сделала свое дело.
Мне нужно было настроиться на то, чтобы в прыжке с рампы сделать тройной бэкфлип и как можно дольше сохранять нужное положение — я так долго находился в воздухе, что даже небольшое смещение веса в бок приводило к излишнему вращению.
Как только я отработал double flair и был уверен в исполнении, нужно было двигаться дальше
Когда у тебя появилась идея сделать этот трюк?
Я уже около года успешно делаю double flair, и когда учил этот элемент, то подумал, почему бы не сделать тройной вариант. В голову давно закралась мысль о том, насколько это возможно, ведь никто не пытался сделать это на BMX, но я видел, что пара райдеров на самокатах делали этот трюк с помощью ямы с поролоном, поэтому я понял, что такое сильное вращение вполне возможно. Как только я отработал double flair и был уверен в исполнении, нужно было двигаться дальше.
Как прошли первые попытки?
Я начал пробовать этот трюк в мае 2021 года. На протяжении двух недель я пытался выучить triple flair с нуля и записать это на видео. Я думал, что это мало чем будет отличаться от перехода с одиночного flair на двойной, что было довольно просто — но я сильно ошибался.
Первые три или четыре дня я учил трюк с приземлением в яму с поролоном — два дня ушло лишь на отработку вращения, а еще два дня на запоминание всего трюка, чтобы затем успешно приземлить его на рампе. Также нам пришлось внести ряд изменений в конфигурацию рампы — изначально квотерпайп был 3,2 м высотой, и я быстро сообразил, что для совершения трюка этого недостаточно.
Мы добавили еще высоты, и я стал на шаг ближе к успеху. Затем добавили еще немного, и окончательная высота квотерпайпа достигла 3,81 м — только после этого я был готов переносить трюк из поролоновой ямы на рампу. Также мы добавили 1,83 м к разгонке, чтобы можно было набрать больше скорости.
Легко ли получилось перейти с ямы с поролоном на отработку на настоящей рампе?
Каждый раз, когда я стоял наверху, я думал: «С падением в яму с поролоном все получилось отлично, но получится сделать трюк здесь?». Я простоял минут 30 на старте, чтобы настроиться. Это один из тех случаев, когда нужно быть на 110% уверенным, что все получится. Многое зависит от хода мышления — нужно доверять себе.
В последний день первых попыток в мае я провел наверху четыре часа, но тогда так и не решился на прыжок. Отказаться от трюка было сложнее всего в моей жизни, но я чувствовал, что разумом еще не готов.
Я не был уверен, получится ли у меня совершить задуманное. Я постоянно беспокоился, что за эти восемь месяцев трюк совершит кто-то другой
Пока вы снимали ролик, в скейтпарк приехали райдеры Бас Кип, Мэтт Джонс и Кейд Эдвардс. Они тебе что-нибудь советовали?
Я был рад видеть Кейда, он задавал хороший настрой. Я немного загрузился, и мне кажется, Кейд это почувствовал. Он веселый парень, его нельзя назвать слишком серьезным. Когда он заметил, как я переживаю и борюсь сам с собой, он начал делать что-то смешное и глупое, толкать меня в бок и говорить, что вообще-то тут разрешено улыбаться. Такие простые вещи напомнили мне, что я затеял всё это ради веселья.
У Баса большой опыт работы над собой с подобным давлением. Он знал, как справиться с этим, что здорово мне помогло.
Почему не получалось сделать трюк?
Не получалось вращение. В случае с ямой с поролоном все было отлично — уверенный разгон, сильное вращение, но когда дело доходило до деревянной рамы, не хватало уверенности. Опасаясь падения, я разгонялся лишь на 90%. Одно дело думать о том, как ты упадешь, и совсем другое — разогнаться на полную и упасть по-настоящему.
Еще было сложно правильно приземлиться — была большая высота, мощно заданная энергия вращения, и из-за всего этого было непросто обработать удар при приземлении и сохранить контроль над байком.
Между твоими попытками был перерыв в восемь месяцев. Как ты справился с этим эмоционально?
Я очень волновался. Я не был уверен, получится ли у меня совершить задуманное. Я постоянно беспокоился, что за эти восемь месяцев трюк совершит кто-то другой.
Изменил ли ты что-то за это время, чтобы повысить шансы на успешное приземление?
Я много тренировал double flair. Я решил, что это самое близкое к тройному трюку, поэтому если раньше я делал его на каждой второй тренировке, то теперь я тренировал его по несколько раз каждый день, чтобы отработать вращение.
Также я начал серьезно заниматься кроссфитом в зале. Мне кажется, что именно разница в силе и общей форме по сравнению с первыми попытками позволила добиться желаемого. Возможно, мне так только кажется, но перед вторым заходом я весил на три килограмма меньше и думал: «Я легче, и по законам физики смогу вращаться быстрее».
Именно разница в силе и общей форме по сравнению с первыми попытками позволила добиться желаемого
Тебе удалось совершить Triple Flair на втором этапе съемок. О чем ты подумал в первую очередь, когда у тебя это получилось?
«Больше я его никогда не буду делать!» Из-за такого стресса — как для тела, так и для ума — я думал, что никогда не вернусь к этому трюку. Но это один из тех случаев, когда я думаю, что при правильном настрое и подходящих обстоятельствах я смогу сделать его снова.
Будешь ли ты пробовать делать и другие трюки, которые никто до тебя не делал?
Я обязательно постараюсь осуществить и другие идеи. Сейчас у меня подходящий настрой, мне не терпится приступить к тренировкам, ведь только что я совершил то, что раньше считал невозможным. Мне удалось выйти из тупика, когда я не знал, получится ли у меня это, и теперь мне кажется, что смогу добиться большего.
Какие планы на 2022 год?
В этом году я буду участвовать во множестве этапов UCI, постараюсь заработать как можно больше очков, соревноваться и тренироваться, чтобы попасть на игры 2024 года. Также я бы хотел впервые попасть на соревнования X Games. Когда я только начал кататься, я всегда мечтал попасть туда. Даже те, кто не следит за экстремальными видами спорта, знают, что это — так что получить приглашение на X Games было бы потрясающе.