Когда делаешь double flair, по сути ты делаешь двойной бэкфлип, который завершается вращением. В случае triple flair нужно добавить еще один флип, прежде чем откинуть плечо и повернуться.

Во время попытки все вокруг плывет, и приходится искать ориентиры. Я помню, как при каждом вращении видел определенные вещи — потолок и яму с поролоном или рампу для приземления, что позволяло мне считать вращения. Нужно уметь хорошо ориентироваться даже в воздухе. Когда я справился с вращением, в остальном трюк был похож на дабл, и в один момент мышечная память сделала свое дело.

Мне нужно было настроиться на то, чтобы в прыжке с рампы сделать тройной бэкфлип и как можно дольше сохранять нужное положение — я так долго находился в воздухе, что даже небольшое смещение веса в бок приводило к излишнему вращению.