Культовые фильмы о сноубординге на русском языке на Red Bull TV

Шесть фильмов из нашего списка повествуют о разных сторонах сноубординга: о непростой истории его возникновения, о поиске новых беккантри спотов и красивом городском джиббинге, об успешно поставленных амплитудных трюках и о падениях, которые меняют жизнь. Убедись, что ты знаком со всеми легендами сноубординга из фильмов ниже, ведь именно они из сезона в сезон пишут историю этого спорта.

Включай в плеере субтитры на русском языке, используя иконку СС в правом углу, устраивайся поудобнее и готовься, будет снежно и холодно!

1. Let it Ride

Историю сноубординга можно разделить на два периода: до и после появления в ней Крейга Келли. Этот американский райдер известен всему миру как крёстный отец фрирайда. По мнению многих прославленных спортсменов, Крейг является величайшим сноубордистом всех времён. Во многом именно благодаря Келли сноубординг стал мировой спортивной индустрией. В фильме тебя ждут редкие архивные кадры, честный разговор по душам с самим Крейгом и интервью с настоящими легендами, в том числе с Джейком Бертоном.

Let It Ride: история крёстного отца фрирайда

2. Марк Макморрис - Несломленный (Unbroken)

В 2016 году в Лос-Анжелесе, из-за неудачного приземления с огромного биг-эйра, Марк Макморрис сломал бедренную кость. В 2017 году его блестящая карьера претерпела очередную встряску, когда канадский сноубордист на всех ходах влетел в дерево при прыжке с трамплина в беккантри. Спустя 11 месяцев после катастрофичного падения, которое могло закончить и карьеру Марка, и его жизнь, он возвращается в большой спорт и выигрывает бронзовую медаль на Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Несломленный - это реальная история живого человека, которую невозможно выдумать, даже если стараться. Фильм наконец-то доступен на Red Bull TV, оторваться, нажать на паузу или моргнуть - невозможно.

Unbroken - история Марка МакМорриса

3. Виктор де ле Рю с картиной Frozen Mind

Кто-то говорит, что он новый Трэвис Райс, другие говорят, что он еще лучше. Точным остается одно: Виктор де ле Рю взял навык фристайл катания в больших горах от Трэвиса Райса и добавил к нему солидную долю знаний альпинизма и умение спускаться по крутым склонам - отличительную черту катания его легендарного старшего брата, Ксавье де ле Рю. После успешного дебюта в фильме Четвертая фаза с Трэвисом Райсом, Виктор вернулся домой в Шамони и принялся за испытание своих возможностей. Результат впечатляющий - и с точки зрения операторской работы, и с точки зрения катания. Frozen Mind - фильм, обязательный к просмотру каждому, кто хоть раз в жизни произносил слово "пухляк" и кто хочет сегодня же увидеть сноубординг будущего.

Frozen Mind

4. Ээро Эттала - Ender

Карьера Ээро Эттала насчитывает два десятка лет, он - одна из величайших фигур зимнего спорта. Он снял сольный проект Ender про свою жизнь - частично ретроспективный, частично философский, но неизменно полный силы, катания и экшена. Его историю нельзя назвать простой, однако это те события, которые позволили ему оставить большой след в истории сноубординга.

Ender

5. That's It, That's All

Культовый фильм Трэвиса Райса и его дрим-тим, который с первых дней выхода в прокат стал самым любимым у огромного числа райдеров по всей планете. Парни отправились в горы с миссией найти новую зону катания, поставить пару новых трюков и обрести свежий взгляд на сноубординг и его развитие. Они путешествуют по миру и делают такие вещи, что остается лишь один вопрос: как у них так получается?

That's It That's All

6. Трэвис Райс и его Искусство полета (The Art of Flight)

Если ты смотрел этот фильм, то догадываешься, почему мы советуем тебе пересмотреть его. Если ты его не смотрел, готовься к тому, что Трэвис Райс и его команда перевернут с ног на голову твое представление о большом сноубординге. То, что ребята делают в этом фильме, позволяет Искусству полета долгие годы оставаться одним из лучших сноубордических фильмов планеты.