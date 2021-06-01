World of Warcraft (WoW) – популярнейшая ММО РПГ по одной из самых известных фэнтези-вселенных не перестает бередить умы фанатов. Помимо постоянного создания расширяющих лор и игровой мир новых дополнений, Blizzard обращаются к нашему чувству ностальгии, заново открывая для игроков игру "с нуля".

Игроки на протяжении всей истории WoW привязывались к истории, героям и челленджам, которые давала им игра и аддоны к ней. Многие из геймеров даже не хотели нововведений и продолжали играть на пиратских серверах. Желание окунуться в старую атмосферу явно витало в среде фанатов вселенной. И, наконец, 2017 год дал им то, чего они так долго ждали...

Каждый год Blizzard проводят огромный ивент – Blizzcon, посвященный важным анонсам игр, дополнений к ним и нового контента. Не стал исключением и Blizzcon 2017: во время объявления новостей о WoW, разработчики сообщили о работе над открытием "ванильных" серверов Классического WoW.

Объявление о WoW Classic на Blizzcon 2017

Спустя 2 года – 27 августа мы увидели игру в том самом виде, какой ее помнили геймеры в 2004 году при открытии первых серверов World of Warcraft. Олдскульная графика, живое общение, вдумчивый выбор экипировки и каждого поинта способностей – всё это могли ощутить те счастливчики, что смогли отстоять очередь на вход в игру. Ожидание в очереди могло длиться часами и закончиться тем, что игрока просто выбрасывало оттуда и приходилось начинать все с начала. Со временем восторги от игры поуменьшились и все любители классики в полной мере погрузились в атмосферу оригинальной версии игры.

Но современные реалии взяли своё: если раньше игра бросала геймеру вызов, заставляя того досконально изучать своего персонажа, самостоятельно читать квесты и запоминать тактики в подземельях и рейдах, то в 2019 году с доступом ко всей базе данных игры, с большим количеством модификаций интерфейса, со множеством гайдов и видеопрохождениями трудных моментов весь игровой контент любители ММО РПГ осваивали в разы быстрее. Например, последнее рейдовое подземелье "Наксрамас" гильдия Progress закрыла спустя всего лишь 1 час 26 минут.

Только бы не вылететь! © Blizzard

Итак, контент освоен быстрее, чем во времена оригинала игры, так что же делать дальше игрокам? Многие любят Ванилу, но у других есть свои любимые дополнения! Стоит ли оставаться в Классике или требовать от разработчиков новое дополнение Burning Crusade? Blizzard шли на встречу игрокам и, проводя опросы, старались придумать лучший способ угодить всем. Во время Blizzcon 2021 Blizzard объявили о выходе дополнения Burning Crusade, но при этом также рассказали о том, что желающие остаться в Ваниле могут продолжать играть в нее.

Теперь, 2 июня Темный Портал вновь откроет путь в Запределье и игроки Альянс и Орды начнут свой "Пылающий Поход" по останкам Дренора, где в Черном храме восседает угрюмый Иллидан, а злобный демон Магтеридон томится в заключении, поставляя свежую кровь для орков скверны.

Почему мы ждем World of Warcraft: Burning Crusade Classic?

Чувство ностальгии . Мир WoW каждое дополнение пополняется новичками, и Burning Crusade не являлся исключением. Вышедший в расцвет WoW как вселенной, так и в расцвет ММО РПГ, BC для многих стал тем самым "первым": первой онлайн-игрой, в которой люди обрели себе хороших друзей, первым захватывающим приключением. Во время выхода игры основной аудиторией компьютерных игр были молодые люди, поэтому сейчас для них выход BC – это погружение себя в воспоминания молодости.

"Новые" расы. В своё время выход BC создал мем, о том, что новички играют за Альянс, любители – за Орду, а про-игроки за дренеек. Новые расы здорово внесли разнообразие в тактику сбора команды для прохождения рейдов и подземелий, ведь теперь у Альянса появились дренейки, которые могли взять класс шамана, а в Орде кровавые эльфы-паладины.

Встреча с персонажами из Warcraft. Всякий раз встречая героя Reign of Chaos или The Frozen Throne, мы рады узнать, что стало с теми, кем мы когда-то управляли и кому сопереживали, проходя кампании в той стратегии. В BC мы больше узнаем о судьбе Иллидана и его наг-приспешников, о том, чем занимается Кель'тас Солнечный Скиталец в Крепости Бурь и Кил'джеден на Плато Солнечного Колодца.

У нас было 14 лет, и теперь-то уж мы готовы!