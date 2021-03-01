Калле Рованперя
WRC

20-летний Калле Рованпера впервые в карьере стал вторым в WRC

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Статья является частьюЧемпионат мира по ралли FIA WRC
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Молодой финский гонщик финишировал следом за эстонским пилотом Hyundai, впервые победившим за Полярным кругом.
Автор Evgeniy KolychevОпубликовано
Второй этап сезона-2021 чемпионата мира по ралли прошёл в Лапландии, заменив в календаре отмененную гонку в Швеции. Таким образом, впервые в истории автоспорта соревнования такого высокого уровня прошли на крайнем севере. Поэтому спортсменам пришлось сражаться за победу на трассе, окружённой высокими сугробами. С такими экстремальными условиями справились далеко не все гонщики.

Звёздный час Отта Тянака

Тянак выиграл первую гонку WRC за Полярным кругом
Тянак выиграл первую гонку WRC за Полярным кругом
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Главным героем ралли Лапландии стал чемпион мира 2019 года Отт Тянак. Эстонец захватив лидерство в пятницу, а затем стал лучшим на трёх из шести субботних спецучастках. Благодаря этому Отт довёл отрыв от соперников до 24 секунд. В воскресенье гонщики должны были дважды преодолеть 22-километровый доп «Айттаярви». Тянак избрал осторожный подход при прохождении спецучастка и потерял на этом шесть секунд. Затем Тянак чуть ускорился, став четвёртым на финальном бонусном спецучастке. Этого оказалось достаточно, чтобы оторваться от ближайшего соперника Калле Рованперя на 17 с половиной секунд.

Главное открытие этапа

Kalle Rovanperä and Jonne Halttunen of team Toyota Gazoo Racing WRT in action during Arctic Rally Finland in Rovaniemi, Finland on February 27, 2021.
At 20, Rovanperä is the WRC's youngest-ever leader
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Самую большую сенсацию ралли Лапландии преподнёс 20-летний Калле Рованперя. Финн вёл отчаянную борьбу за второе место с Тьерри Нёвиллем. Несмотря на то, что опыт в этой дуэли было больше именно у бельгийца, молодой финский гонщик продемонстрировал не свойственное его возрасту хладнокровие. Имея перед стартом решающего дня 1,8 секунды запаса, он дважды опередил принципиального соперника на трассе.
Тьерри Нёвиль
Тьерри Нёвиль
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
И хотя преимущество Рованперя в обоих случаях было на уровне нескольких десятых секунды, именно Калле заработал максимум бонусных баллов за победу на 10-м спецучастке. Финн провёл лучшую гонку в карьере и стал новым лидером сезона.

Лапландия открывает новые имена

Эльфин Эванс
Эльфин Эванс
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Пропустивший первый этап в Монте-Карло ирландец Крейг Брин, в дебюте гонки плотно преследовал Тянака. Но в итоге вынужден был защищать четвертую позицию в борьбе с конкурентом в лице Элфина Эванса. В результате спортсмен из Ирландии лучше справился с бонусным спецучастком и завершил этап впереди соперника.
А вот для сына чемпиона мира Петтера Сольберга – Оливера, финальный доп оказался полон разочарований. Швед впервые в жизни проводил ралли за рулём боевой машины WRC и занимал в общем зачёте высокое шестое место. Но из-за разворота Оливер потерял на бонусном спецучастке время и пропустил Такамото Кацуту. В итоговом протоколе их разделила всего одна секунда.

Ожье вместо снегоуборочной машины

Себастьен Ожье
Себастьен Ожье
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Победитель Ралли Монте-Карло Себастьен Ожье на протяжении двух первых дней открывал допы, расчищая трассу от снега для тех, кто ехал следом. Из-за потерянного времени француз не претендовал на высокий результат, а когда за 50 метров до финиша субботы залетел на своей Toyota в сугроб, команда предпочла оформить сход, чтобы лучше подготовиться к бонусному спецучастку. Однако там Себ проиграл всего 1,8 секунды Рованпере и оказался в протоколе только пятым.

Первый успех россиянина

Россиянин Николай Грязин показал в Лапландии первый в сезоне призовой финиш. Экипаж москвича на VW Polo финишировал 12-м в генеральной классификации и третьим в своем классе RC2. Грязин держался в хорошем темпе и уступил лишь Эсапекки Лаппи, а также Андреасу Миккельсену.

Результаты ралли Финляндии 2021:

  1. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – 2:03.49,6
  2. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) — +17,5
  3. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — +19,8
  4. Крэйг Брин (Hyundai Shell Mobis WRT) — +52,6
  5. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — +1.01,5
  6. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) — +1.37,8
  7. Оливер Сольберг (Hyundai Motorsport N) — +1.39,0
  8. Теэму Сунинен (M-Sport Ford WRT) — +2.09,0
  9. Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) — +3.39,4
  10. Эсапекка Лаппи (Movisport) — +6.07,0

Личный зачёт WRC 2021:

  1. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) – 39
  2. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 35
  3. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 31
  4. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) – 31
  5. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – 27
  6. Крэйг Бринн (Hyundai Shell Mobis WRT) – 16
  7. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) – 16
  8. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) – 11
  9. Андреас Миккельсен (Toksport WRT) – 6
  10. Оливер Солберг (Hyundai Shell Mobis WRT) – 6

Командный зачёт WRC 2021:

  1. Toyota GAZOO Racing WRC – 88
  2. Hyundai Shell Mobis WRT – 77
  3. M-Sport Ford WRT – 25
  4. Hyundai 2C Competition – 22