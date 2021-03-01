20-летний Калле Рованпера впервые в карьере стал вторым в WRC
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Молодой финский гонщик финишировал следом за эстонским пилотом Hyundai, впервые победившим за Полярным кругом.
Опубликовано
Второй этап сезона-2021 чемпионата мира по ралли прошёл в Лапландии, заменив в календаре отмененную гонку в Швеции. Таким образом, впервые в истории автоспорта соревнования такого высокого уровня прошли на крайнем севере. Поэтому спортсменам пришлось сражаться за победу на трассе, окружённой высокими сугробами. С такими экстремальными условиями справились далеко не все гонщики.
Звёздный час Отта Тянака
Главным героем ралли Лапландии стал чемпион мира 2019 года Отт Тянак. Эстонец захватив лидерство в пятницу, а затем стал лучшим на трёх из шести субботних спецучастках. Благодаря этому Отт довёл отрыв от соперников до 24 секунд. В воскресенье гонщики должны были дважды преодолеть 22-километровый доп «Айттаярви». Тянак избрал осторожный подход при прохождении спецучастка и потерял на этом шесть секунд. Затем Тянак чуть ускорился, став четвёртым на финальном бонусном спецучастке. Этого оказалось достаточно, чтобы оторваться от ближайшего соперника Калле Рованперя на 17 с половиной секунд.
Главное открытие этапа
Самую большую сенсацию ралли Лапландии преподнёс 20-летний Калле Рованперя. Финн вёл отчаянную борьбу за второе место с Тьерри Нёвиллем. Несмотря на то, что опыт в этой дуэли было больше именно у бельгийца, молодой финский гонщик продемонстрировал не свойственное его возрасту хладнокровие. Имея перед стартом решающего дня 1,8 секунды запаса, он дважды опередил принципиального соперника на трассе.
И хотя преимущество Рованперя в обоих случаях было на уровне нескольких десятых секунды, именно Калле заработал максимум бонусных баллов за победу на 10-м спецучастке. Финн провёл лучшую гонку в карьере и стал новым лидером сезона.
Лапландия открывает новые имена
Пропустивший первый этап в Монте-Карло ирландец Крейг Брин, в дебюте гонки плотно преследовал Тянака. Но в итоге вынужден был защищать четвертую позицию в борьбе с конкурентом в лице Элфина Эванса. В результате спортсмен из Ирландии лучше справился с бонусным спецучастком и завершил этап впереди соперника.
А вот для сына чемпиона мира Петтера Сольберга – Оливера, финальный доп оказался полон разочарований. Швед впервые в жизни проводил ралли за рулём боевой машины WRC и занимал в общем зачёте высокое шестое место. Но из-за разворота Оливер потерял на бонусном спецучастке время и пропустил Такамото Кацуту. В итоговом протоколе их разделила всего одна секунда.
Ожье вместо снегоуборочной машины
Победитель Ралли Монте-Карло Себастьен Ожье на протяжении двух первых дней открывал допы, расчищая трассу от снега для тех, кто ехал следом. Из-за потерянного времени француз не претендовал на высокий результат, а когда за 50 метров до финиша субботы залетел на своей Toyota в сугроб, команда предпочла оформить сход, чтобы лучше подготовиться к бонусному спецучастку. Однако там Себ проиграл всего 1,8 секунды Рованпере и оказался в протоколе только пятым.
Первый успех россиянина
Россиянин Николай Грязин показал в Лапландии первый в сезоне призовой финиш. Экипаж москвича на VW Polo финишировал 12-м в генеральной классификации и третьим в своем классе RC2. Грязин держался в хорошем темпе и уступил лишь Эсапекки Лаппи, а также Андреасу Миккельсену.
Результаты ралли Финляндии 2021:
- Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – 2:03.49,6
- Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) — +17,5
- Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — +19,8
- Крэйг Брин (Hyundai Shell Mobis WRT) — +52,6
- Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — +1.01,5
- Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) — +1.37,8
- Оливер Сольберг (Hyundai Motorsport N) — +1.39,0
- Теэму Сунинен (M-Sport Ford WRT) — +2.09,0
- Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) — +3.39,4
- Эсапекка Лаппи (Movisport) — +6.07,0
Личный зачёт WRC 2021:
- Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) – 39
- Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 35
- Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 31
- Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) – 31
- Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – 27
- Крэйг Бринн (Hyundai Shell Mobis WRT) – 16
- Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) – 16
- Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) – 11
- Андреас Миккельсен (Toksport WRT) – 6
- Оливер Солберг (Hyundai Shell Mobis WRT) – 6
Командный зачёт WRC 2021:
- Toyota GAZOO Racing WRC – 88
- Hyundai Shell Mobis WRT – 77
- M-Sport Ford WRT – 25
- Hyundai 2C Competition – 22