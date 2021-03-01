20-летний Калле Рованпера впервые в карьере стал вторым в WRC

Второй этап сезона-2021 чемпионата мира по ралли прошёл в Лапландии, заменив в календаре отмененную гонку в Швеции. Таким образом, впервые в истории автоспорта соревнования такого высокого уровня прошли на крайнем севере. Поэтому спортсменам пришлось сражаться за победу на трассе, окружённой высокими сугробами. С такими экстремальными условиями справились далеко не все гонщики.

Звёздный час Отта Тянака

Тянак выиграл первую гонку WRC за Полярным кругом © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Главным героем ралли Лапландии стал чемпион мира 2019 года Отт Тянак. Эстонец захватив лидерство в пятницу, а затем стал лучшим на трёх из шести субботних спецучастках. Благодаря этому Отт довёл отрыв от соперников до 24 секунд. В воскресенье гонщики должны были дважды преодолеть 22-километровый доп «Айттаярви». Тянак избрал осторожный подход при прохождении спецучастка и потерял на этом шесть секунд. Затем Тянак чуть ускорился, став четвёртым на финальном бонусном спецучастке. Этого оказалось достаточно, чтобы оторваться от ближайшего соперника Калле Рованперя на 17 с половиной секунд.

Главное открытие этапа

At 20, Rovanperä is the WRC's youngest-ever leader © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Самую большую сенсацию ралли Лапландии преподнёс 20-летний Калле Рованперя. Финн вёл отчаянную борьбу за второе место с Тьерри Нёвиллем. Несмотря на то, что опыт в этой дуэли было больше именно у бельгийца, молодой финский гонщик продемонстрировал не свойственное его возрасту хладнокровие. Имея перед стартом решающего дня 1,8 секунды запаса, он дважды опередил принципиального соперника на трассе.

Тьерри Нёвиль © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

И хотя преимущество Рованперя в обоих случаях было на уровне нескольких десятых секунды, именно Калле заработал максимум бонусных баллов за победу на 10-м спецучастке. Финн провёл лучшую гонку в карьере и стал новым лидером сезона.

Лапландия открывает новые имена

Эльфин Эванс © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Пропустивший первый этап в Монте-Карло ирландец Крейг Брин, в дебюте гонки плотно преследовал Тянака. Но в итоге вынужден был защищать четвертую позицию в борьбе с конкурентом в лице Элфина Эванса. В результате спортсмен из Ирландии лучше справился с бонусным спецучастком и завершил этап впереди соперника.

А вот для сына чемпиона мира Петтера Сольберга – Оливера, финальный доп оказался полон разочарований. Швед впервые в жизни проводил ралли за рулём боевой машины WRC и занимал в общем зачёте высокое шестое место. Но из-за разворота Оливер потерял на бонусном спецучастке время и пропустил Такамото Кацуту. В итоговом протоколе их разделила всего одна секунда.

Ожье вместо снегоуборочной машины

Себастьен Ожье © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Победитель Ралли Монте-Карло Себастьен Ожье на протяжении двух первых дней открывал допы, расчищая трассу от снега для тех, кто ехал следом. Из-за потерянного времени француз не претендовал на высокий результат, а когда за 50 метров до финиша субботы залетел на своей Toyota в сугроб, команда предпочла оформить сход, чтобы лучше подготовиться к бонусному спецучастку. Однако там Себ проиграл всего 1,8 секунды Рованпере и оказался в протоколе только пятым.

Первый успех россиянина

Россиянин Николай Грязин показал в Лапландии первый в сезоне призовой финиш. Экипаж москвича на VW Polo финишировал 12-м в генеральной классификации и третьим в своем классе RC2. Грязин держался в хорошем темпе и уступил лишь Эсапекки Лаппи, а также Андреасу Миккельсену.

Результаты ралли Финляндии 2021:

Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – 2:03.49,6 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) — +17,5 Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — +19,8 Крэйг Брин (Hyundai Shell Mobis WRT) — +52,6 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — +1.01,5 Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) — +1.37,8 Оливер Сольберг (Hyundai Motorsport N) — +1.39,0 Теэму Сунинен (M-Sport Ford WRT) — +2.09,0 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) — +3.39,4 Эсапекка Лаппи (Movisport) — +6.07,0

Личный зачёт WRC 2021:

Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) – 39 Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 35 Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 31 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) – 31 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – 27 Крэйг Бринн (Hyundai Shell Mobis WRT) – 16 Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) – 16 Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) – 11 Андреас Миккельсен (Toksport WRT) – 6 Оливер Солберг (Hyundai Shell Mobis WRT) – 6

Командный зачёт WRC 2021: