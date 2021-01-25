89-е в истории ралли Монте-Карло порадовало болельщиков WRC и любителей автогонок новым рекордом.37-летний француз Себастьен Ожье в восьмой раз выиграл легендарную гонку, завоевав 50-ю победу в карьере. Таким образом, Ожье побил рекорд своего соотечественника Себастьена Леба, который побеждал в Монте-Карло семь раз. Также, действующий чемпион мира повторил рекорд Вальтера Рёрля 37-летний давности. В 1984 году немецкий пилот выиграв гонку WRC за рулем уже четвертого автопроизводителя в карьере. Сейчас Ожье выступает за Toyota, а ранее побеждал в составе Citroen, Volkswagen и Ford.

Грязин пересел на Volkswagen

Накануне старта чемпионата мира по ралли российский гонщик Николай Грязин стало известно, что в 2021 году продолжит выступление в чемпионате мира по ралли в классе WRC2. Заводской команде Hyundai, за которую наш спортсмен выступал в прошлом году, Грязин предпочёл частный коллектив SRT и машину Volkswagen. «Это больше была моя инициатива. Мы друг друга изначально неправильно поняли. Политика команды была в том, чтобы пригласить пилотов, которые сразу дадут результат. Моя же стратегия была в том, чтобы многому научиться у заводской команды», – объяснил смену команды гонщик из России. Завершивший прошлый сезон в WRC2 на пятом месте Грязин также дал понять, что выбрал на сезон-2021 машину Volkswagen из-за мощной инженерной поддержки со стороны производителя.

Первый день прошёл под знаком доминирования Тянака

Тьерри Нёвиль © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Днем в четверг Отт Тянак быстрее всех своих соперников проехал первый спецчасток по маршруту Сен-Дидье – Коп в рамках 89-го ралли Монте-Карло. Первые километры гонки не были для эстонца беспроблемными. Ближе к финишу стартового спецучастка на автомобиле Hyundai i20 начали барахлить дворники. Разумеется, это сразу не лучшим образом сказалось на видимости. Тем не менее гонщик сумел справиться с управлением. А уже на втором спецучастке четверга вновь отпраздновал победу.

Действующий чемпион мира Ожье первого допа пожаловался на проблемы с тормозами. Позже этого француз сообщил, что был вынужден осторожничать и на втором спецучастке, поэтому отстал от эстонца 15 секунд. Такой же разрыв с лидером после первого дня оказался и у бельгийца Тьерри Нёвиля, который проводил первую гонку с новым штурманом после внезапного прекращения 10-летнего сотрудничества с Николя Жильсулем. А вот москвич Николай Грязин после первого дня занял третье место в своем классе WRC 2 и 12-ю позицию в абсолютном зачете.

Ожье закладывает фундамент будущей победе

Ожье закладывает фундамент будущей победе © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

В пятницу утром легендарное ралли продолжилось по покрытым льдом дорогам во французских Альпах. Дополнительной сложностью для экипажей стал так называемый «серый лед» – столь же скользкий, как и обычный, но издалека по цвету напоминающий асфальт. Лидер по итогам четверга Отт Тянак заметно осторожничал и сразу же начал терять время. После третьего спецучастка, где быстрейшим стал Ожье, в лидеры гонки вышел представитель Toyota Калле Раванпера. Однако финн вскоре уступил первую строчку. Перед четвёртым допом он опоздал на пункт контроля времени и «поймал» 10 секунд штрафа из-за затянувшейся замены шин.

На пятом допе лед сменила грязь, которую предыдущие экипажи выносили с обочин. В таких условиях, экипажи открывшие спецучасток, получили дополнительное преимущество. Ожье ехал первым и значительно оторвался от преследователей, поскольку в пятницу гонщики стартовали в порядке итогового положения в сезоне-2020. В итоге его преимущество утром пятницы составило 11,3 секунды. На второй позиции оказался Элфин Эванс, а на третьей – Тянак. Российский экипаж Николая Грязина и Константина Александрова разместился в утром пятницы на 13-м месте в общем зачете и на четвертом в своем классе RC2.

Эванс воспользовался осечкой лидера

Эванс воспользовался осечкой лидера © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Первый же спецучасток дневной секции в пятницу перевернул все с ног на голову в борьбе за победу. Пилотам пришлось выступать на мокром асфальте, который оказался очень опасным для шин. Ожье, первым отправившийся на трассу, сначала закрутился, а затем проколол колесо. Это стоило титулованному гонщику 34 секунд и потери лидерства. Неудачей соперника умело воспользовался Элфин Эванс, ставший быстрейшим на спецучастке и возглавивший гонке. Хотя Себастьен и показал лучшее время на седьмом спецучастке, однако это позволило ему опередить лишь Отта Тянака. Эванс осторожничал и потерял 16 секунд, но удержал пальму лидерства.

Тянак сталкивается с проблемами

В субботу экипажи начали гоночную программу ещё до рассвета. За ночь дороги покрылись льдом, и первый из двух спецучастков стал для экипажей серьезным испытанием. В сложных условиях свои лучшие качества проявил Себастьен Ожье. Действующий чемпион мира продемонстрировал отличный темп. Француз выигрывал более секунды с километра у своего главного соперника Элфина Эванса.

Благодаря этому Ожье вернулся на первую строчку ралли Монако.

Себастьен Ожье завоевал 50-ю победу в карьере на ралли Монте-Карло © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

А вот шедший третьим Отт Тянак начал день с проблем. Проехав всего пару километров со старта, эстонец закрутился на трассе, а уже в следующем повороте налетел на лежащий у края дороги камень. Из-за этого колесный диск его Hyundai оказался разбит, и Отту пришлось ехать к финишу на трех колесах. Из-за этого инцидента эстонец потерял почти полторы минуты. Но это был еще не конец. На десятом допе Тянаку вновь не удалось сохранить шины в целости. На этот раз экипажу пришлось остановиться для замены колеса прямо на трассе спецучастка.

После такого развития событий в тройку лидеров поднялся Калле Рованпера. Между тем, быстрейшим на десятом спецучастке стал Тьерри Невилль. Экипаж бельгийца получил преимущество за счет высокой стартовой позиции. А вот россиянин Николай Грязин в общем зачете ралли поднялся на 12-е место, а в своём зачете RC2 опустился на пятое.

Элфин Эванс сокращает отставание

Элфин Эванс сокращает отставание © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

На проблемном для Тянака десятом допе лучшее время показал Элфин Эванс за рулем Toyota. Впрочем, Себастьен Ожье уступил партнёру по команде чуть больше секунды и сохранил лидерство на этапе с отрывом от валлийца в 13 секунд. В споре за третье место Калле Рованпера, даже несмотря на проблемы с переговорным устройством, смог проехать быстрее Тьерри Невилля. Это позволило японской команде надежно забронировать все места в первой тройке. А вот Отт Тянак был вынужден прекратить гонку, оставшись без запасных колес и не имея возможности вернуться в сервис-парк.

В зачете RC2 блестящую гонку провёл Андреас Миккельсен, который за рулем Skoda стабильно держится в десятке лидеров. У другого участника этой категории, россиянина Николая Грязина, вечер субботы не удался. На колесе нашего гонщика случился прокол. Поэтому возникла необходимость прямо на спецучастке менять шину. Это стоило москвичу двух минут и одной позиции.

Ожье побеждает с новым рекордом

Ралли Монте-Карло: лучшие моменты воскресенья

В заключительный день гонки Ожье выиграл три из четырех спецучастков, включая важный Power stage, за который получил пять дополнительных очков в личном зачете. Благодаря этому француз на 32 с лишним секунды оторвался от партнера по команде Элфина Эванса, ставшего вторым. Тройку замкнул Тьерри Невилль на Hyundai, отставший от победителя на час и 13 минут. А вот россиянин Николай Грязин показал 12-й результат в генеральной классификации, отстав от Ожье на три часа и восемь минут.

Результаты ралли Монте-Карло 2021:

Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) — 2:56:33.7 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — +32.6 Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — +1:13.5 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) — +2:33.6 Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) — +3:14.2 Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) — +7:01.3 Андреас Миккельсен (Toksport WRT) — +7:23.6 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) — +8:21.1 Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) — +9:15.8 Эрик Камилли (Sports & You) — +10:41.0

Личный зачёт WRC 2021:

Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 30 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) – 21 Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 17 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) – 16 Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) — 11 Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) — 8 Андреас Миккельсен (Toksport WRT) — 6 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) — 4 Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) — 2 Эрик Камилли (Sports & You) — 1

Командный зачёт WRC 2021: