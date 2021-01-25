Себастьен Ожье завоевал 50-ю победу в карьере на ралли Монте-Карло
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Семикратный чемпион WRC триумфально начал свой заключительный сезон в серии в восьмой раз выиграв в Монако и побив рекорд легендарного Себастьена Лёба.
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89-е в истории ралли Монте-Карло порадовало болельщиков WRC и любителей автогонок новым рекордом.37-летний француз Себастьен Ожье в восьмой раз выиграл легендарную гонку, завоевав 50-ю победу в карьере. Таким образом, Ожье побил рекорд своего соотечественника Себастьена Леба, который побеждал в Монте-Карло семь раз. Также, действующий чемпион мира повторил рекорд Вальтера Рёрля 37-летний давности. В 1984 году немецкий пилот выиграв гонку WRC за рулем уже четвертого автопроизводителя в карьере. Сейчас Ожье выступает за Toyota, а ранее побеждал в составе Citroen, Volkswagen и Ford.
Грязин пересел на Volkswagen
Накануне старта чемпионата мира по ралли российский гонщик Николай Грязин стало известно, что в 2021 году продолжит выступление в чемпионате мира по ралли в классе WRC2. Заводской команде Hyundai, за которую наш спортсмен выступал в прошлом году, Грязин предпочёл частный коллектив SRT и машину Volkswagen. «Это больше была моя инициатива. Мы друг друга изначально неправильно поняли. Политика команды была в том, чтобы пригласить пилотов, которые сразу дадут результат. Моя же стратегия была в том, чтобы многому научиться у заводской команды», – объяснил смену команды гонщик из России. Завершивший прошлый сезон в WRC2 на пятом месте Грязин также дал понять, что выбрал на сезон-2021 машину Volkswagen из-за мощной инженерной поддержки со стороны производителя.
Первый день прошёл под знаком доминирования Тянака
Днем в четверг Отт Тянак быстрее всех своих соперников проехал первый спецчасток по маршруту Сен-Дидье – Коп в рамках 89-го ралли Монте-Карло. Первые километры гонки не были для эстонца беспроблемными. Ближе к финишу стартового спецучастка на автомобиле Hyundai i20 начали барахлить дворники. Разумеется, это сразу не лучшим образом сказалось на видимости. Тем не менее гонщик сумел справиться с управлением. А уже на втором спецучастке четверга вновь отпраздновал победу.
Действующий чемпион мира Ожье первого допа пожаловался на проблемы с тормозами. Позже этого француз сообщил, что был вынужден осторожничать и на втором спецучастке, поэтому отстал от эстонца 15 секунд. Такой же разрыв с лидером после первого дня оказался и у бельгийца Тьерри Нёвиля, который проводил первую гонку с новым штурманом после внезапного прекращения 10-летнего сотрудничества с Николя Жильсулем. А вот москвич Николай Грязин после первого дня занял третье место в своем классе WRC 2 и 12-ю позицию в абсолютном зачете.
Ожье закладывает фундамент будущей победе
В пятницу утром легендарное ралли продолжилось по покрытым льдом дорогам во французских Альпах. Дополнительной сложностью для экипажей стал так называемый «серый лед» – столь же скользкий, как и обычный, но издалека по цвету напоминающий асфальт. Лидер по итогам четверга Отт Тянак заметно осторожничал и сразу же начал терять время. После третьего спецучастка, где быстрейшим стал Ожье, в лидеры гонки вышел представитель Toyota Калле Раванпера. Однако финн вскоре уступил первую строчку. Перед четвёртым допом он опоздал на пункт контроля времени и «поймал» 10 секунд штрафа из-за затянувшейся замены шин.
На пятом допе лед сменила грязь, которую предыдущие экипажи выносили с обочин. В таких условиях, экипажи открывшие спецучасток, получили дополнительное преимущество. Ожье ехал первым и значительно оторвался от преследователей, поскольку в пятницу гонщики стартовали в порядке итогового положения в сезоне-2020. В итоге его преимущество утром пятницы составило 11,3 секунды. На второй позиции оказался Элфин Эванс, а на третьей – Тянак. Российский экипаж Николая Грязина и Константина Александрова разместился в утром пятницы на 13-м месте в общем зачете и на четвертом в своем классе RC2.
Эванс воспользовался осечкой лидера
Первый же спецучасток дневной секции в пятницу перевернул все с ног на голову в борьбе за победу. Пилотам пришлось выступать на мокром асфальте, который оказался очень опасным для шин. Ожье, первым отправившийся на трассу, сначала закрутился, а затем проколол колесо. Это стоило титулованному гонщику 34 секунд и потери лидерства. Неудачей соперника умело воспользовался Элфин Эванс, ставший быстрейшим на спецучастке и возглавивший гонке. Хотя Себастьен и показал лучшее время на седьмом спецучастке, однако это позволило ему опередить лишь Отта Тянака. Эванс осторожничал и потерял 16 секунд, но удержал пальму лидерства.
Тянак сталкивается с проблемами
В субботу экипажи начали гоночную программу ещё до рассвета. За ночь дороги покрылись льдом, и первый из двух спецучастков стал для экипажей серьезным испытанием. В сложных условиях свои лучшие качества проявил Себастьен Ожье. Действующий чемпион мира продемонстрировал отличный темп. Француз выигрывал более секунды с километра у своего главного соперника Элфина Эванса.
Благодаря этому Ожье вернулся на первую строчку ралли Монако.
А вот шедший третьим Отт Тянак начал день с проблем. Проехав всего пару километров со старта, эстонец закрутился на трассе, а уже в следующем повороте налетел на лежащий у края дороги камень. Из-за этого колесный диск его Hyundai оказался разбит, и Отту пришлось ехать к финишу на трех колесах. Из-за этого инцидента эстонец потерял почти полторы минуты. Но это был еще не конец. На десятом допе Тянаку вновь не удалось сохранить шины в целости. На этот раз экипажу пришлось остановиться для замены колеса прямо на трассе спецучастка.
После такого развития событий в тройку лидеров поднялся Калле Рованпера. Между тем, быстрейшим на десятом спецучастке стал Тьерри Невилль. Экипаж бельгийца получил преимущество за счет высокой стартовой позиции. А вот россиянин Николай Грязин в общем зачете ралли поднялся на 12-е место, а в своём зачете RC2 опустился на пятое.
Элфин Эванс сокращает отставание
На проблемном для Тянака десятом допе лучшее время показал Элфин Эванс за рулем Toyota. Впрочем, Себастьен Ожье уступил партнёру по команде чуть больше секунды и сохранил лидерство на этапе с отрывом от валлийца в 13 секунд. В споре за третье место Калле Рованпера, даже несмотря на проблемы с переговорным устройством, смог проехать быстрее Тьерри Невилля. Это позволило японской команде надежно забронировать все места в первой тройке. А вот Отт Тянак был вынужден прекратить гонку, оставшись без запасных колес и не имея возможности вернуться в сервис-парк.
В зачете RC2 блестящую гонку провёл Андреас Миккельсен, который за рулем Skoda стабильно держится в десятке лидеров. У другого участника этой категории, россиянина Николая Грязина, вечер субботы не удался. На колесе нашего гонщика случился прокол. Поэтому возникла необходимость прямо на спецучастке менять шину. Это стоило москвичу двух минут и одной позиции.
Ожье побеждает с новым рекордом
Ралли Монте-Карло: лучшие моменты воскресенья
В заключительный день гонки Ожье выиграл три из четырех спецучастков, включая важный Power stage, за который получил пять дополнительных очков в личном зачете. Благодаря этому француз на 32 с лишним секунды оторвался от партнера по команде Элфина Эванса, ставшего вторым. Тройку замкнул Тьерри Невилль на Hyundai, отставший от победителя на час и 13 минут. А вот россиянин Николай Грязин показал 12-й результат в генеральной классификации, отстав от Ожье на три часа и восемь минут.
Результаты ралли Монте-Карло 2021:
- Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) — 2:56:33.7
- Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — +32.6
- Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — +1:13.5
- Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) — +2:33.6
- Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) — +3:14.2
- Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) — +7:01.3
- Андреас Миккельсен (Toksport WRT) — +7:23.6
- Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) — +8:21.1
- Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) — +9:15.8
- Эрик Камилли (Sports & You) — +10:41.0
Личный зачёт WRC 2021:
- Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 30
- Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) – 21
- Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 17
- Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) – 16
- Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) — 11
- Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) — 8
- Андреас Миккельсен (Toksport WRT) — 6
- Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) — 4
- Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) — 2
- Эрик Камилли (Sports & You) — 1
Командный зачёт WRC 2021:
- Toyota GAZOO Racing WRC – 52
- Hyundai Shell Mobis WRT – 30
- M-Sport Ford WRT – 10
- Hyundai 2C Competition – 8