Сенсационная победа Дани Сордо на ралли Италии

Полной неожиданностью для многих болельщиков и экспертов WRC стала победа Дани Сордо в этапе чемпионата мира по ралли в Италии. В это сложно поверить, но для 37-летнего испанца гонка на Сардинии стала второй в этом сезоне. Причём на ралли Мексики Дани даже не сумел добраться до финиша, затем пропустил два этапа, и, наконец, победил. Второе место в гонке завоевал Тьерри Нёвиль, опередивший Себастьена Ожье на последнем участке. Соответственно, француз замкнул тройку сильнейших.

Переворот на шейкдауне

Финский пилот Калле Рованперя стал главным ньюсмейкером стартовой части ралли Италии. И хотя райдер преодолел дистанцию допа без заметных проблем, уже после финиша удержать машину под контролем не смог. По ходу тестового спецучастка, время на котором никак не влияет на результат гонки, Калле попал в аварию. В результате его машина перевернулась. «Я переборщил со скоростью», – рассказал Рованпера. – «В итоге не смог нормально замедлиться перед следующей связкой, и мы аккуратно перевернулись. Прошу прощения, что обеспечил команду лишней работой».

Калле Рованперя удалось вернуться в борьбу. Но уже в субботу финский гонщик вновь допустил ошибку, ставшую для него роковой. Пилот зацепил дерево задней частью своей Toyota и выбыл из борьбы.

Провал чемпиона из-за подвески

Действующий чемпион мира Отт Тянак буквально перенял эстафетную палочку неудач у Калле Рованпер. Во утренней пятничной секции, открывшей программу Ралли Италия, эстонец ни разу не показал времени лучше девятого. «У нас возникла проблема с подвеской», – пожаловался Отт. – «С набором имеющихся у нас инструментов её невозможно было ликвидировать. Сам факт, что мы смогли проехать все утренние допы – большое везение. Да, мы потеряли очень много времени, но, по крайней мере, мы по-прежнему в деле. Управлять машиной становилось всё труднее и труднее».

Сордо уходит в отрыв

Дани Сордо на ралли Италии © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Испанец Дани Сордо возглавил гонку после третьего из 14 спецучастков и после этого уже ни разу не уступал лидерство соперникам, добыв победу. Выступающий на автомобиле Hyundai i20 гонщик сделал задел к будущей победе в пятницу, выиграв четыре из шести допов. И, в результате, на 17 секунд оторвался от ближайшего преследователя, которым к тому моменту был Теему Сунинен на Ford.

Дани сохранил лидерство в ралли Италия и после двух субботних секций. Хотя на самом первом допе дня ему пришлось объезжать стоящую на дороге корову. Впрочем, животное встретилось Сордо на участке с хорошей видимостью. Это позволило пилоту вовремя сориентироваться и безопасно объехать животное.

Ралли Италии © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

И хотя отрыв Сордо по итогу гонки был более чем приличным и достигал почти полминуты, ближе к финишу соперники практически сумели настичь Дани, проиграв испанцу лишь пять секунд.

Ожье и Нёвиля разделила одна секунда

Ожье и Нёвиля разделила одна секунда © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Сражение Себастьена Ожье на Toyota и Тьерри Нёвилля на Hyundai за серебряные награды стало главным украшением ралли Италии. В какой-то момент пилотов разделяла одна десятая секунды. Но в итоге Нёвилль опередил соперника на одну секунду, отыграв позицию на самом последнем допе. Причем по словам бельгийца, на его машине в какой-то момент возникла проблема с тормозами. Причём настолько серьёзные, что пилоту пришлось приложить немалых усилий, чтобы достичь полноценного торможения. Удивительно, но в борьбе между собой гонщики умудрились вплотную приблизиться к победителю. Занявшего второе место Нёвилля от Сордо на финише отделили лишь пять секунд, а ставшего третьим Ожье – шесть.

Результаты ралли Италии:

Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) — 2.41.37,5 Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — +5,1 Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) — +6,1 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — +1.02,3 Теэму Сунинен (M-Sport Ford WRT) — +1.33,9 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) — +2.27,5 Пьер-Луи Лубе (Hyundai 2C Competition) — +4.43,8 Яри Хуттнен (Jari Huttunen) — +8.41,7 Каетан Каетанович (Kajetan Kajetanowicz) — +10:02.9 Понтус Тидеманд (Skoda Motorsport) — +10:20.9

Личный зачёт WRC 2020 по итогам ралли Италии:

Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) – 111 Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 97 Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 87 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – 83 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) – 70 Теэму Сунинен (M-Sport Ford WRT) – 44 Эсапекка Лаппи (M-Sport Ford WRT) – 38 Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) – 26 Крэйг Брин (Hyundai Shell Mobis WRT) – 25 Себастьен Лёб (Hyundai Shell Mobis WRT) – 24

Командный зачёт WRC 2020 по итогам ралли Италии: