Французский гонщик Себастьен Ожье выиграл заключительный этап WRC 2020 – ралли Монцы, и стал семикратным чемпионом мира по ралли. Второе место в ралли-многодневке занял Отт Тянак, третьим стал Дани Сордо. Удерживающий пальму первенства в турнирной таблице вплоть до последней остановки в календаре этого года Эльфин Эванс сошёл с дистанции после аварии на 11-м спецучастке, став вице-чемпионом мира.

Ожье и Эванс начали борьбу за титул

Ожье и Эванс начали борьбу за титул © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Зима пришла на север Италии с началом декабря и окрестности Милана завалило снегом. Этот фактор добавило сложности участникам заключительного этапа чемпионата мира по ралли в сезоне-2020. В первый день гонщикам предстояло преодолеть всего 4,33 боевых километра. Именно в этот момент фундамент седьмому титулу в карьере WRC заложил Себастьен Ожье.

Французский гонщик Toyota являлся единственным, кто имел реальные шансы вырвать титул из рук лидера чемпионата и по совместительству напарника по команде – Эльфина Эванса. Несмотря на туман, Ожье стал сильнейшим на первом спецучастке, опередив дуэт Hyundai – Тьерри Невилля и Отта Тянака.

Удерживающий перед стартом гонки в Монце пальму первенства Эванс, отстал на 2,7 секунды и разместился на четвертой позиции. Примечательно, что она гарантировала валлийцу золотые награды чемпионата вне зависимости от результата конкурентов.

Погода не прощает ошибок

Ожье на ралли Монцы © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

В пятницу на скользком и не всегда чистом асфальте ошибки допускают даже главные звезды WRC. Уже на первом спецучастке с трассы вылетел Тьерри Невилль на Hyundai. Впоследствии машина бельгийца заглохла и завелась далеко не сразу. Из-за этого гонщик потерял около 20 секунд. Перед этим в том же повороте ошибку допустил и Себастьен Ожье. Но в случае с французом все обошлось контактом с тюком сена.

С более серьезными проблемами Ожье столкнулся на втором спецучастке, частично проходившем непосредственно по знаменитой кольцевой трассе Монца, известной по гонка Ф-1. В момент въезда на профилированный скоростной поворот, у машины француза начало сильно запотевать лобовое стекло Toyota Yaris. В результате возникших проблем, на одном этом спецучастке длиной около 13 км Ожье уступил лучшему времени почти 20 секунд и откатился на четвёртое место.

При этом, экипажи, разместившиеся на третьей и шестой строчке разделяли всего четыре секунды. И лидер общего зачета Эльфин Эванс на тот момент занимал как раз удобное для себя шестое место. Так что, если бы положение в гонке сохранилось, спортсмен из Великобритании становился чемпионом мира.

Авария лишает Эванса чемпионского титула

Дани Сордо на ралли Монцы © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

В первой половине субботы Ожье вышел в лидеры гонки, а его партнер по Toyota Эванс держался третьим, отставая всего на 7,5 секунд. Но в ход гонки вмешалась погода: из-за сильного снегопада окрестности гоночной трассы Монца превратились в настоящий каток. Разумеется, избежать аварий в таких условиях было крайне сложно.

Из-за них отменили 10-й спецучасток. А после возобновления гонки лидер сезона Эльфин Эванс совершил главную ошибку в карьере. В конце допа «Жероза» он вылетел со скользкой трассы и оказался в канаве. Воспользовавшись ошибкой главного соперника в борьбе за титул, Ожье довел свой отрыв от идущего вторым Дани Сордо из Hyundai до 22,3 секунды.

Дорога Ожье к седьмому титулу была скользкой

Дорога Ожье к седьмому титулу была скользкой © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Воскресенье Ожье начал с отрывом в 18 секунд от ближайшего преследователя. Было понятно, что для француза гонка сводится к минимизации рисков. Титулованного гонщика устраивал финиш на подиуме, однако преследовавшие его пилоты Hyundai не смогли радикально уменьшить отставание.

Доведя гонку до победы, Ожье стал вторым в истории мирового ралли пилотом, завоевавшим семь чемпионских титулов. Больше только у Лёба – девять. Кроме того, для Себастьен победа в Монце стала второй в сезоне-2020 и 49-й в карьере. Его итоговое преимущество над преследователями в заключительном этапе чемпионата составило 13,9 секунды.

Результаты ралли Монцы:

Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) — 2.15.51,0 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) — +13,9 Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) — +15,3 Эсапекка Лаппи (M-Sport Ford WRT) — +45,7 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) — +1.11,1 Андреас Миккельсен (Andreas Mikkelsen) — +3.56,2 Оливер Сольберг (Oliver Solberg) — +4.12,1 Яри Хуттунен (Jari Huttunen) — +5.15,4 Мадс Остберг (PH Sport) — +5.27,4 Понтус Тидеманд (Skoda Motorsport) — +5.53.0.

Личный зачёт WRC 2020:

Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 122 Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) – 114 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – 105 Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 87 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) – 80 Эсапекка Лаппи (M-Sport Ford WRT) – 52 Теэму Сунинен (M-Sport Ford WRT) – 44 Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) – 42 Крэйг Брин (Hyundai Shell Mobis WRT) – 25 Себастьен Лёб (Hyundai Shell Mobis WRT) – 24

Командный зачёт WRC 2020: