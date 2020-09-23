WRC

Эльфин Эванс выиграл ралли Турции и вышел в лидеры WRC

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Статья является частьюЧемпионат мира по ралли FIA WRC
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Валлийский гонщик завоевал третью победу в карьере и возглавил погоню за чемпионским титулом за два этапа до окончания сезона.
Автор Евгений КолычевОпубликовано
Благодаря победе в ралли Турции, британец Эльфин Эванс является одним из главных претендентов на чемпионство в сезоне-2020. Причём отрыв 31-летнего гонщика, наивысшим достижением которого стало пятое место по итогам прошлого года, по итогам пятого этапа WRC составляет 18 очков. Всё ещё хорошие шансы на награды сохраняет и Себастьен Ожье, для которого остановка в Турции оказалось провальной. В отличие от его соотечественника и тёски Себастьена Лёба, который сумел добиться на пыльной трассе высокого результата, став третьим.

Зрелищное возвращение Лёба

Зрелищное возвращение Лёба
Зрелищное возвращение Лёба
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Лёб всё ещё находится в хорошей форме. После шестого места на стартовом этапе сезона в Монако, 46-летний французский гонщик пропустил три остановки в календаре, чтобы вернуться в Турции и блистать. Высокий темп и шикарное пилотирование позволили Себу показать второе время на двух стартовых спецучастках и возглавить таблицу по итогам первого гоночного дня. «Я не ожидал, что стану первым, это приятно», – признался Лёб. – «Несмотря на пыль, я старался ехать быстро, а наша стенограмма оказалась предельно точной».

Ожье столкнулся с проблемами

Тьерри Нёвиль стал вторым на ралли Турции
Тьерри Нёвиль стал вторым на ралли Турции
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Но пыль, о которой Лёб говорил в пятницу, стала лишь одной из проблем, с которыми столкнулись большинство лидеров WRC на шести субботних спецучастках. Причём сильнее остальных пострадал действующий чемпион мира Отт Тянак. Эстонец сошёл с трассы на первом же допе из-за поломки рулевого управления. Кроме того, четыре экипажа из первой десятки, включая шестикратного чемпиона мира Себастьяна Ожье, столкнулись с проколами. Причём к моменту инцидента 36-летний француз возглавлял протокол четвертого из шести спецучастков.
Kalle Rovanpera seen racing at special stage Dacta during the World Rally Championship Turkey in Marmaris on September 19, 2020.
Kalle Rovanperä finished a strong fourth for Toyota
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Победитель ралли Мексики также жаловался на проблемы с переключением передач, которые возникали на каждом допе через несколько минут после старта. А вот Лёб был одним из немногих, кто не сталкивался с серьезными сложностями. Впрочем, самому титулованному пилоту WRC регулярно не хватало сцепления с трассой. По словам гонщика, на первую субботнюю секцию он выбрал не те шины. А вот на первом допе второй секции износ был столь интенсивным, что на оставшейся части дистанции француз держал не слишком высокий темп с целью сберечь покрышки.

Третья победа Эванса в карьере

Третья победа Эванса в карьере
Третья победа Эванса в карьере
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
На момент старта первого воскресного спецучастка валлиец Эльфин Эванс занимал лишь четвёртое место, проигрывая лидеру Тьерри Нёвиллю больше минуты. Однако доп Четибели, где на самой дороге и на обочине лежало немало камней, перевернул с ног на голову ситуацию в протоколе гонки. На этом отрезке от проколов пострадали от проколов абсолютно все пилоты из первой тройки. Нёвиллю и Ожье пришлось останавливаться для замены колёс. При этом оба экипажа потеряли на этом больше минуты. А вот Лёб, деливший после двух дней гонки с Ожье второе место, добрался до финиша, не меняя поврежденную покрышку. Тем не менее и он потерял на этом минуту и 20 секунд. А вот у Эванса одна из покрышек спустила в субботу, но экипаж сумел заменить её всего в 40 секунд.
После проблем на первом воскресном допе Нёвилль, Ожье и Лёб сошлись в борьбе за второе место. Победу в ней одержал бельгиец, причём во многом благодаря сходу Ожье. К сожалению для француза, мотор на его машине задымил на предпоследнем допе. А вот бронзовые награды турецкого этапа завоевал Лёб, впервые поднявшийся на подиум с ралли Чили 2019 года.

Результаты ралли Турции:

  1. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — 2:43:02.7
  2. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — +35,2
  3. Себастьен Лёб (Hyundai Shell Mobis WRT) — +59,4
  4. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) — +2.35,9
  5. Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) — +4.08,3
  6. Эсапекка Лаппи (M-Sport Ford WRT) — +5.36,2
  7. Каетан Каетанович (Kajetan Kajetanowicz) — +12.35,5
  8. Понтус Тидеманд (Skoda Motorsport) — +12.59,7
  9. Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) — +14.42,6
  10. Марко Уилкинсон (Marco Bulacia Wilkinson) — +14.46,4.

Личный зачёт WRC 2020 по итогам ралли Турции:

  1. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) – 97
  2. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 79
  3. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – 70
  4. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) – 70
  5. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 65
  6. Эсапекка Лаппи (M-Sport Ford WRT) – 38
  7. Теэму Сунинен (M-Sport Ford WRT) – 34
  8. Крэйг Брин (Hyundai Shell Mobis WRT) – 25
  9. Себастьен Лёб (Hyundai Shell Mobis WRT) – 24
  10. Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) — 16

Командный зачёт WRC 2020 по итогам ралли Турции:

  1. Toyota GAZOO Racing WRC – 174 очков
  2. Hyundai Shell Mobis WRT – 165
  3. M-Sport Ford WRT – 101