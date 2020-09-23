Эльфин Эванс выиграл ралли Турции и вышел в лидеры WRC

Благодаря победе в ралли Турции, британец Эльфин Эванс является одним из главных претендентов на чемпионство в сезоне-2020. Причём отрыв 31-летнего гонщика, наивысшим достижением которого стало пятое место по итогам прошлого года, по итогам пятого этапа WRC составляет 18 очков. Всё ещё хорошие шансы на награды сохраняет и Себастьен Ожье, для которого остановка в Турции оказалось провальной. В отличие от его соотечественника и тёски Себастьена Лёба, который сумел добиться на пыльной трассе высокого результата, став третьим.

Зрелищное возвращение Лёба

Зрелищное возвращение Лёба © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Лёб всё ещё находится в хорошей форме. После шестого места на стартовом этапе сезона в Монако, 46-летний французский гонщик пропустил три остановки в календаре, чтобы вернуться в Турции и блистать. Высокий темп и шикарное пилотирование позволили Себу показать второе время на двух стартовых спецучастках и возглавить таблицу по итогам первого гоночного дня. «Я не ожидал, что стану первым, это приятно», – признался Лёб. – «Несмотря на пыль, я старался ехать быстро, а наша стенограмма оказалась предельно точной».

Ожье столкнулся с проблемами

Тьерри Нёвиль стал вторым на ралли Турции © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Но пыль, о которой Лёб говорил в пятницу, стала лишь одной из проблем, с которыми столкнулись большинство лидеров WRC на шести субботних спецучастках. Причём сильнее остальных пострадал действующий чемпион мира Отт Тянак. Эстонец сошёл с трассы на первом же допе из-за поломки рулевого управления. Кроме того, четыре экипажа из первой десятки, включая шестикратного чемпиона мира Себастьяна Ожье, столкнулись с проколами. Причём к моменту инцидента 36-летний француз возглавлял протокол четвертого из шести спецучастков.

Kalle Rovanperä finished a strong fourth for Toyota © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Победитель ралли Мексики также жаловался на проблемы с переключением передач, которые возникали на каждом допе через несколько минут после старта. А вот Лёб был одним из немногих, кто не сталкивался с серьезными сложностями. Впрочем, самому титулованному пилоту WRC регулярно не хватало сцепления с трассой. По словам гонщика, на первую субботнюю секцию он выбрал не те шины. А вот на первом допе второй секции износ был столь интенсивным, что на оставшейся части дистанции француз держал не слишком высокий темп с целью сберечь покрышки.

Третья победа Эванса в карьере

Третья победа Эванса в карьере © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

На момент старта первого воскресного спецучастка валлиец Эльфин Эванс занимал лишь четвёртое место, проигрывая лидеру Тьерри Нёвиллю больше минуты. Однако доп Четибели, где на самой дороге и на обочине лежало немало камней, перевернул с ног на голову ситуацию в протоколе гонки. На этом отрезке от проколов пострадали от проколов абсолютно все пилоты из первой тройки. Нёвиллю и Ожье пришлось останавливаться для замены колёс. При этом оба экипажа потеряли на этом больше минуты. А вот Лёб, деливший после двух дней гонки с Ожье второе место, добрался до финиша, не меняя поврежденную покрышку. Тем не менее и он потерял на этом минуту и 20 секунд. А вот у Эванса одна из покрышек спустила в субботу, но экипаж сумел заменить её всего в 40 секунд.

После проблем на первом воскресном допе Нёвилль, Ожье и Лёб сошлись в борьбе за второе место. Победу в ней одержал бельгиец, причём во многом благодаря сходу Ожье. К сожалению для француза, мотор на его машине задымил на предпоследнем допе. А вот бронзовые награды турецкого этапа завоевал Лёб, впервые поднявшийся на подиум с ралли Чили 2019 года.

Результаты ралли Турции:

Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — 2:43:02.7 Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — +35,2 Себастьен Лёб (Hyundai Shell Mobis WRT) — +59,4 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) — +2.35,9 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) — +4.08,3 Эсапекка Лаппи (M-Sport Ford WRT) — +5.36,2 Каетан Каетанович (Kajetan Kajetanowicz) — +12.35,5 Понтус Тидеманд (Skoda Motorsport) — +12.59,7 Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) — +14.42,6 Марко Уилкинсон (Marco Bulacia Wilkinson) — +14.46,4.

Личный зачёт WRC 2020 по итогам ралли Турции:

Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) – 97 Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) – 79 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – 70 Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) – 70 Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) – 65 Эсапекка Лаппи (M-Sport Ford WRT) – 38 Теэму Сунинен (M-Sport Ford WRT) – 34 Крэйг Брин (Hyundai Shell Mobis WRT) – 25 Себастьен Лёб (Hyundai Shell Mobis WRT) – 24 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) — 16

Командный зачёт WRC 2020 по итогам ралли Турции: