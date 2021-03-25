Долгожданный триумф Турделла
Фристайл

Кто стал чемпионом FWT 2021 во фристайле и сноуборде

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
Пришло время познакомиться с топовыми фрирайдерами планеты и оценить их победные заезды с отвесных скал во время гранд-финала Xtreme Verbier.
Автор Evgeniy KolychevОпубликовано
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Xtreme Verbier

Switzerland

Kristofer Turdell

SwedenSweden

Arianna Tricomi

ItalyItaly
После трёх захватывающих этапов на двух уникальных локациях, FWT 2021 завершился гранд-финалом Xtreme Verbier на швейцарской вершине Бек-де-Рос, который удивил многих. Хотя из-за сложных погодных условий райдерам пришлось стартовать не с привычных 3300 м, а с 3020-ти, это, конечно, не помешало выложиться на максимум. Не удивительно, ведь на кону были 15 000 очков и чемпионский титул во фриски и сноубординге у мужчин и женщин. Вот самое интересное, что нужно знать о 25-м выпуске Xtreme Verbier.

Долгожданный триумф Турделла

Сноубординг
Xtreme Verbier
Кристофер Турделл добился поставленной на сезон цели, воплотив в реальность мечту о победе на Xtreme Verbier. Швед продемонстрировал невероятную силу, показав своё превосходство в горах. Кристофер выбрал для спуска линию по нетронутому склону, которая включала в себя несколько масштабных прыжков с обрывов. Причём с последнего дропа Турделл выполнил идеальный Backflip. А вот экс-победитель Xtreme Verbier Вадек Горак показал линию, едва ли не целиком состоящую из трюков. Француз начал спуск с большого дубля с крутых обрывов, связав его с 360, а закончил спуск двумя фирменными сальто назад, гарантирующими ему подиум. А вот бронзовые награды достались Аймару Наварро. Испанец доказал, что он один из самых сильных фрирайдеров в мире, прыгнув самый большой дубль с отвесной скалы.

Марион Херти переписывает историю

Марион Херти переписывает историю
Марион Херти переписывает историю
© www.freerideworldtour.com
Марион Херти завершила изумительно безупречный сезон FWT21, став первой спортсменкой, завоевавшей победу на всех остановках мирового тура. Она выполнила плавный спуск, украсив его прыжками с присущей ей уверенностью. Кэти Андерсон впервые выбрала быструю трассу и проехала свою линию с несколькими падениями. Но благодаря нескольким дропам и стильному Method Grab закрепилась на втором месте. Эрика Викандер продемонстрировала великолепную технику катания на крутых склонах и завершила плавный спуск на третьей ступени пьедестала почёта.

Локальная героиня отпраздновала успех

Локальная героиня отпраздновала успех
Локальная героиня отпраздновала успех
© www.freerideworldtour.com
Местная знаменитость Элизабет Герритцен благодаря шикарному спуску с вершины Бек-де-Рос отпраздновала вторую в карьере победу на Xtreme Verbier и завоевала титул чемпионки FWT. Швейцарка выбрала самую опасную линию и извлекла из неё максимум, выполнив два гигантских дропа. Затем Герритцен на большой скорости преодолела остальную часть своей линии и закончила проезд мощным прыжком. А вот экс-чемпионка FWT Арианна Трикоми удивила судей мощным набором трюков. Итальянка начала с плавных поворотов, а затем продолжила спуск двумя впечатляющими дропами в технически сложной зоне и стильным 360 перед финишем. Бронза досталась Хедвиг Вессель, выбравшей супер техническую линию, включающую в себя несколько прыжком в наиболее отвесной зоны склона.

Виктор де ле Рю извлекает максимум из предложенного

Виктор де ле Рю извлекает максимум из предложенного
Виктор де ле Рю извлекает максимум из предложенного
© www.freerideworldtour.com
Виктор де ле Рю быстро расправился со скалой Бек-де-Рос, без колебаний спустившись с неё на полной скорости с единой целью – забрать золотые награды Verbier Crown и вместе с ними титул FWT 2021. По ходу спуска француз выполнил Double Drop, подкрепив его стильным 360, после чего прыгнул с отвесной скалы на высокой скорости. Коди Брамвелл завоевал в Швейцарии серебро благодаря твердой и уверенной линии. Британец начал с двух прыжков с крутых склонов, затем без колебаний соединил их с рискованным 360, переходящим в прыжок с серьёзного обрыва. Брамвеллу показалось, что этого недостаточно и он украсил свой проезд сильнейшим Backflip, гарантирующим второе место. А вот бронза досталась Блэйку Моллеру, нашедшему инновационную линию. Американец соединил её с диким 360, затем проехал остаток трассы при полном контроле, завершив проезд стильным прыжком.