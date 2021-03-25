Кто стал чемпионом FWT 2021 во фристайле и сноуборде

После трёх захватывающих этапов на двух уникальных локациях, FWT 2021 завершился гранд-финалом Xtreme Verbier на швейцарской вершине Бек-де-Рос, который удивил многих. Хотя из-за сложных погодных условий райдерам пришлось стартовать не с привычных 3300 м, а с 3020-ти, это, конечно, не помешало выложиться на максимум. Не удивительно, ведь на кону были 15 000 очков и чемпионский титул во фриски и сноубординге у мужчин и женщин. Вот самое интересное, что нужно знать о 25-м выпуске Xtreme Verbier.

Долгожданный триумф Турделла

Xtreme Verbier

Кристофер Турделл добился поставленной на сезон цели, воплотив в реальность мечту о победе на Xtreme Verbier. Швед продемонстрировал невероятную силу, показав своё превосходство в горах. Кристофер выбрал для спуска линию по нетронутому склону, которая включала в себя несколько масштабных прыжков с обрывов. Причём с последнего дропа Турделл выполнил идеальный Backflip. А вот экс-победитель Xtreme Verbier Вадек Горак показал линию, едва ли не целиком состоящую из трюков. Француз начал спуск с большого дубля с крутых обрывов, связав его с 360, а закончил спуск двумя фирменными сальто назад, гарантирующими ему подиум. А вот бронзовые награды достались Аймару Наварро. Испанец доказал, что он один из самых сильных фрирайдеров в мире, прыгнув самый большой дубль с отвесной скалы.

Марион Херти переписывает историю

Марион Херти переписывает историю © www.freerideworldtour.com

Марион Херти завершила изумительно безупречный сезон FWT21, став первой спортсменкой, завоевавшей победу на всех остановках мирового тура. Она выполнила плавный спуск, украсив его прыжками с присущей ей уверенностью. Кэти Андерсон впервые выбрала быструю трассу и проехала свою линию с несколькими падениями. Но благодаря нескольким дропам и стильному Method Grab закрепилась на втором месте. Эрика Викандер продемонстрировала великолепную технику катания на крутых склонах и завершила плавный спуск на третьей ступени пьедестала почёта.

Локальная героиня отпраздновала успех

Локальная героиня отпраздновала успех © www.freerideworldtour.com

Местная знаменитость Элизабет Герритцен благодаря шикарному спуску с вершины Бек-де-Рос отпраздновала вторую в карьере победу на Xtreme Verbier и завоевала титул чемпионки FWT. Швейцарка выбрала самую опасную линию и извлекла из неё максимум, выполнив два гигантских дропа. Затем Герритцен на большой скорости преодолела остальную часть своей линии и закончила проезд мощным прыжком. А вот экс-чемпионка FWT Арианна Трикоми удивила судей мощным набором трюков. Итальянка начала с плавных поворотов, а затем продолжила спуск двумя впечатляющими дропами в технически сложной зоне и стильным 360 перед финишем. Бронза досталась Хедвиг Вессель, выбравшей супер техническую линию, включающую в себя несколько прыжком в наиболее отвесной зоны склона.

Виктор де ле Рю извлекает максимум из предложенного

Виктор де ле Рю извлекает максимум из предложенного © www.freerideworldtour.com