Сырой, мясной и мощный эдит Сиона Райта в фильме You Good?

Победитель Vans Park Series Pro Tour 2018 в калифорнийском Хантингтон-Бич американец Сион Райт является один из самых ярких представителей новой школы скейтбординга. В феврале райдеру исполнился 21 год и он один из четырёх спортсменов, которые представят США на Олимпиаде в Токио в парковом катании. На высоком уровне Райт заявил о себе в 15-летнем возрасте, победив на контестах Back to School Bash Sponsored Finals и Harvest Jam Sponsored Finals. Райдер признаётся, что его отец уволился с работы, чтобы отвести его на первые соревнования.

Но для дальнейшего прогресса парню пришлось сделать следующий шаг, поэтому в 16-летнем возрасте он уехал из родного городка Юпитер во Флориде, перебравшись в мировой эпицентр скейтбординга – Калифорнию. Прогресс не заставил долго ждать. Уже в 2016 году Сион взял подиум на Tampa Am, затем остановился в шаге от победы Boardr Am, и, наконец, победил на PHXAM от Vans. Этот успех удивил даже самого атлета. «Я просто собирался пойти покататься и посмотреть, что из этого получится», – рассказал Райт. – «Но всё прошло настолько хорошо, и после этого моё катание стало говорить само за себя».

Именно благодаря этим результатом в возрасте 17 лет Райт стал про-райдером команды Real Skateboards. Но на этом Сион не остановился. В 2018 году райдер стал вторым на Simple Session в Эстонии, а затем взял верх на Vans Park Series Pro Tour 2018. Именно тогда в сборной «звёздно-полосатых» по скейтбордингу обратили внимание на перспективного райдера и пригласили стать частью команды США на Олимпийских Играх в 2021 году. «Это забавно, потому что участие на Олимпиаде – это именно то, о чём мой отец всегда говорил. На протяжении многих лет он готовил меня к этому морально. И, в итоге, он оказался прав», – говорит Сион.

You Good?

Следующим важным шагом по пути к завоеванию мирового признания для Сиона Райта стало участие в съёмках действительно большого проекта. Им стал полнометражный фильм You Good? при участии таких топовых райдеров, как скейтбордист 2017 года по версии культового журнала Thrasher magazine Джейми Фой, а также Алекс Мидлер, выдавший невероятную сессию в этой картине. Вместе с этими атлетами Сион отправился в классический скейт-тур по элитным мировым спотам. И Райт показал себя в этой поездке во всей красе. Его восьмиминутный эдит изобилует множеством мощных трюков. Чего только стоит его безумный Wallride в Голливуде!