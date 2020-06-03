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Скейтбординг8 мин.

Сырой, мясной и мощный эдит Сиона Райта в фильме You Good?

Автор Niall Neeson
Сломанные доски, страшные падения и впечатляющие трюки в восьмиминутном видео от самого трудолюбивого райдера мирового скейтбординга.
Победитель Vans Park Series Pro Tour 2018 в калифорнийском Хантингтон-Бич американец Сион Райт является один из самых ярких представителей новой школы скейтбординга. В феврале райдеру исполнился 21 год и он один из четырёх спортсменов, которые представят США на Олимпиаде в Токио в парковом катании. На высоком уровне Райт заявил о себе в 15-летнем возрасте, победив на контестах Back to School Bash Sponsored Finals и Harvest Jam Sponsored Finals. Райдер признаётся, что его отец уволился с работы, чтобы отвести его на первые соревнования.
Zion Wright Lipslide auf einer Handrail in Taiwan.
Nollie Heel
Zion Wright gibt alles für „You Good?" in Taiwan.
Zion Wright und sein perfekter Backside-Smithgrind auf dem gebogenen Rail in Taiwan.
Но для дальнейшего прогресса парню пришлось сделать следующий шаг, поэтому в 16-летнем возрасте он уехал из родного городка Юпитер во Флориде, перебравшись в мировой эпицентр скейтбординга – Калифорнию. Прогресс не заставил долго ждать. Уже в 2016 году Сион взял подиум на Tampa Am, затем остановился в шаге от победы Boardr Am, и, наконец, победил на PHXAM от Vans. Этот успех удивил даже самого атлета. «Я просто собирался пойти покататься и посмотреть, что из этого получится», – рассказал Райт. – «Но всё прошло настолько хорошо, и после этого моё катание стало говорить само за себя».
Именно благодаря этим результатом в возрасте 17 лет Райт стал про-райдером команды Real Skateboards. Но на этом Сион не остановился. В 2018 году райдер стал вторым на Simple Session в Эстонии, а затем взял верх на Vans Park Series Pro Tour 2018. Именно тогда в сборной «звёздно-полосатых» по скейтбордингу обратили внимание на перспективного райдера и пригласили стать частью команды США на Олимпийских Играх в 2021 году. «Это забавно, потому что участие на Олимпиаде – это именно то, о чём мой отец всегда говорил. На протяжении многих лет он готовил меня к этому морально. И, в итоге, он оказался прав», – говорит Сион.
Скейтбординг · 21 мин.
You Good?
Следующим важным шагом по пути к завоеванию мирового признания для Сиона Райта стало участие в съёмках действительно большого проекта. Им стал полнометражный фильм You Good? при участии таких топовых райдеров, как скейтбордист 2017 года по версии культового журнала Thrasher magazine Джейми Фой, а также Алекс Мидлер, выдавший невероятную сессию в этой картине. Вместе с этими атлетами Сион отправился в классический скейт-тур по элитным мировым спотам. И Райт показал себя в этой поездке во всей красе. Его восьмиминутный эдит изобилует множеством мощных трюков. Чего только стоит его безумный Wallride в Голливуде!

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