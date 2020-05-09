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Скейтбординг21 мин.

Свои в доску

Автор Niall Neeson
Райдеры команды Red Bull Skateboarding Сион Райт, Джейми Фой и Алекс Мидлер рассказали о своём последнем полнометражном видео – «You Good?».
Что происходит, когда в скейт-тур отправляется лучший скейтбордист 2017 года по версии культового журнала Thrasher magazine Джейми Фой, в компании с победителем Vans Park Series Pro Tour 2018 Сионом Райтои и их товарищем прорайдером Алексом Мидлером? Только одно – это путешествие целиком состоит из мясного катания с мощными трюками на абсолютно безумных спотах, с которых остальные не стали бы прыгать даже без досок. Именно таким вышло их последнее полнометражное видео под названием «You Good?». Райдеры рассказали нам о том, как им удалось воплотить в реальность все свои безумные задумки.
Back Lip от Алекса Мидлера
Jamie Foy bei der Spachtelarbeit in Portugal
Ryan Sheckler mit einem wunderschönen Backside-Smithgrind auf einer taiwanesischen Ledge
Jamie Foy mit einem perfekten 50-50 auf einer Kinkrail in Carolina, USA
+4

Какой трюк из твоего эдита отнял у тебя больше всего времени?

Сион Райт: «Я думаю, что это был Wallride в Голливуде!»
Алекс Мидлер: «На выполнение Backside 360 Kickflip Lip на рейл в Уэст-Ковине я потратил больше всего попыток. Причём я пробовал поставить этот трюк дважды. В первый раз я пытался приземлить его на протяжении часа, но не смог и уехал со спота. На обратном пути я заехал сюда снова. На протяжении двух часов пытался поставить трюк. В итоге смог сделать всё идеально».
Джейми Фой: «По моим ощущениям, самым трудным был Frontside Wallride в Тайбэйе. В первую очередь, из-за стены спереди. Такого препятствия в моей жизни никогда не было. Так что мне пришлось сделать невероятное количество попыток, прежде чем я поставил этот трюк».

Какой самый трюк во время съёмок You Good? был самым мясным?

Сион Райт: «Самым сумасшедшим трюком, который я видел, был дроп на рейл Мидлера в Португалии».
Алекс Мидлер: «Во время съёмок было действительно много мощных трюков, но Wallride Сиона в Голливуде был действительно шикарен. Круто, что он не остановился после провала в первой съёмочной сессии, когда сломал доску. Но он вернулся, несколько раз садился на шпагат, а потом поставил трюк на чужой доске. И выглядело это действительно мощно».
Джейми Фой: «На мой взгляд, 50-50 дроп 50-50 на рейл в исполнении Мидлера в Португалии был самым ярким пятном всего съёмочного процесса. Алекс долго воевал, чтобы поставить этот трюк и вышел из борьбы победителем».
Zion Wright Lipslide auf einer Handrail in Taiwan.
Jamie Foy mit einem perfekten Varial-Heel in Taiwan.
Alex Midler mit einem Backside-50-50 auf einer Kinkrail in Portugal.
Zion Wright gibt alles für „You Good?" in Taiwan.
+4

Как часто вы ломаете доски, в процессе съёмочных сессий, вроде этой?

Сион Райт: «Честно говоря, это зависит от места, где я катаю. А также, от того, прыгаю ли я с дропа или скольжу по рейлу. Качество дорожного покрытия и текстура поверхности, на которой я катаюсь, также имеет большое значение. Но я бы сказал, что доска живёт в среднем два-три дня».
Алекс Мидлер: «На долговечность доски влияют много факторов. Иногда я собираю комплит и ломаю доску в тот же день. А иногда, катаюсь на ней три дня и она достаточно хорошо себя чувствует. Думаю, ключевую роль играет качество асфальта в местах приземления. Если он неровные, то доска треснет после первого же прыжка с приличного гепа».
Джейми Фой: «Во время съёмок, обычно я меняю доску каждые три-пять дней, конечно, если она не сломается раньше».

Как вы думаете, чей эдит в фильме самый мощный?

Сион Райт: «Джейми потерял человечность, а Мидлер просто сошел с ума!»
Алекс Мидлер: «Я не уверен. Все райдери проделали большую работу для этого видео. Кроме того, многие трюки были сделаны нами впервые, так что это путь вверх».
Джейми Фой: «Я, определенно, думаю, что эдит Мидлера – самый мощный. Трюки, которые он выполнил, на абсолютно невероятном уровне. Я видел, как много он работал над некоторыми из них».
Ryan Sheckler am berühmten Spot in Taiwan für „You Good?"
Zion Wright hat Spaß beim Dreh für „You Good?"
Jamie Foy auf einer Handrail in Taiwain bei Dreh für „You Good?"
Zion Wright und ein perfekter Fronside-Smith-Grind in Carolina, USA
+4

Расскажите о съёмках You Good? в сравнении с работой над другими проектами, в которых вы принимали участие. Были ли какие-то отличия?

Сион Райт: «Честно говоря, я не почувствовал какой-то разницы. Что может быть лучше времени в дороге с друзьями во время скейт-тура?»
Алекс Мидлер: «Я бы сказал, что работа над этим проектом была немного иной, потому что большую часть тура мы провели втроем. Обычно же, я привык к поездкам в фургоне с семью или восемью райдерами».
Джейми Фой: «Главное отличие в том, что это была небольшая команда. Обычно у вас целая команда в поездках, но поскольку видео сфокусировано только на нас троих, поездки были действительно мягкими».

Чем ещё порадуете нас в 2020 году?

Сион Райт: «Я работал над видео Godspeed от Illegal Civilisation вместе с Девонте Джолли. Надеюсь, оно выйдет в этом году».
Алекс Мидлер: «Та же история. В полнометражке Illegal Civilisation должен быть и мой эдит».
Джейми Фой: «А я надеюсь, что в середине 2020 года выйдет новое видео Deathwish с моим участием. Увидимся на экранах!»