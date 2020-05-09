Свои в доску

Что происходит, когда в скейт-тур отправляется лучший скейтбордист 2017 года по версии культового журнала Thrasher magazine Джейми Фой, в компании с победителем Vans Park Series Pro Tour 2018 Сионом Райтои и их товарищем прорайдером Алексом Мидлером? Только одно – это путешествие целиком состоит из мясного катания с мощными трюками на абсолютно безумных спотах, с которых остальные не стали бы прыгать даже без досок. Именно таким вышло их последнее полнометражное видео под названием «You Good?». Райдеры рассказали нам о том, как им удалось воплотить в реальность все свои безумные задумки.

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Какой трюк из твоего эдита отнял у тебя больше всего времени?

Сион Райт : «Я думаю, что это был Wallride в Голливуде!»

Алекс Мидлер : «На выполнение Backside 360 Kickflip Lip на рейл в Уэст-Ковине я потратил больше всего попыток. Причём я пробовал поставить этот трюк дважды. В первый раз я пытался приземлить его на протяжении часа, но не смог и уехал со спота. На обратном пути я заехал сюда снова. На протяжении двух часов пытался поставить трюк. В итоге смог сделать всё идеально».

Джейми Фой : «По моим ощущениям, самым трудным был Frontside Wallride в Тайбэйе. В первую очередь, из-за стены спереди. Такого препятствия в моей жизни никогда не было. Так что мне пришлось сделать невероятное количество попыток, прежде чем я поставил этот трюк».

Какой самый трюк во время съёмок You Good? был самым мясным?

Сион Райт : «Самым сумасшедшим трюком, который я видел, был дроп на рейл Мидлера в Португалии».

Алекс Мидлер : «Во время съёмок было действительно много мощных трюков, но Wallride Сиона в Голливуде был действительно шикарен. Круто, что он не остановился после провала в первой съёмочной сессии, когда сломал доску. Но он вернулся, несколько раз садился на шпагат, а потом поставил трюк на чужой доске. И выглядело это действительно мощно».

Джейми Фой : «На мой взгляд, 50-50 дроп 50-50 на рейл в исполнении Мидлера в Португалии был самым ярким пятном всего съёмочного процесса. Алекс долго воевал, чтобы поставить этот трюк и вышел из борьбы победителем».

+4

Как часто вы ломаете доски, в процессе съёмочных сессий, вроде этой?

Сион Райт : «Честно говоря, это зависит от места, где я катаю. А также, от того, прыгаю ли я с дропа или скольжу по рейлу. Качество дорожного покрытия и текстура поверхности, на которой я катаюсь, также имеет большое значение. Но я бы сказал, что доска живёт в среднем два-три дня».

Алекс Мидлер : «На долговечность доски влияют много факторов. Иногда я собираю комплит и ломаю доску в тот же день. А иногда, катаюсь на ней три дня и она достаточно хорошо себя чувствует. Думаю, ключевую роль играет качество асфальта в местах приземления. Если он неровные, то доска треснет после первого же прыжка с приличного гепа».

Джейми Фой : «Во время съёмок, обычно я меняю доску каждые три-пять дней, конечно, если она не сломается раньше».

Как вы думаете, чей эдит в фильме самый мощный?

Сион Райт : «Джейми потерял человечность, а Мидлер просто сошел с ума!»

Алекс Мидлер : «Я не уверен. Все райдери проделали большую работу для этого видео. Кроме того, многие трюки были сделаны нами впервые, так что это путь вверх».

Джейми Фой : «Я, определенно, думаю, что эдит Мидлера – самый мощный. Трюки, которые он выполнил, на абсолютно невероятном уровне. Я видел, как много он работал над некоторыми из них».

+4

Расскажите о съёмках You Good? в сравнении с работой над другими проектами, в которых вы принимали участие. Были ли какие-то отличия?

Сион Райт : «Честно говоря, я не почувствовал какой-то разницы. Что может быть лучше времени в дороге с друзьями во время скейт-тура?»

Алекс Мидлер : «Я бы сказал, что работа над этим проектом была немного иной, потому что большую часть тура мы провели втроем. Обычно же, я привык к поездкам в фургоне с семью или восемью райдерами».

Джейми Фой : «Главное отличие в том, что это была небольшая команда. Обычно у вас целая команда в поездках, но поскольку видео сфокусировано только на нас троих, поездки были действительно мягкими».

Чем ещё порадуете нас в 2020 году?

Сион Райт : «Я работал над видео Godspeed от Illegal Civilisation вместе с Девонте Джолли. Надеюсь, оно выйдет в этом году».

Алекс Мидлер : «Та же история. В полнометражке Illegal Civilisation должен быть и мой эдит».