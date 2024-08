6 saker vi minns från Red Bull Tandemkampen

Red Bull Tandemkampen Sveriges mest kreativa tandemcyklister tar sig an en hinderbana på vatten. Red Bull Tandemkampen bjuder på spänning, show och fantastiska cykelkreationer i Göteborg den 24e augusti.

Part of this story

. Kreativitet, show och cykelkunskaper var huvudtema för dagen och lagen tog sig an uppgifterna med bravur. Med charm, en salig blandning danssteg och en stor nypa självironi showade lagen till sig publikens jubel innan de rullade ut för hinderbanan. För vissa tog det stop efter bara några meter medan andra imponerade ända in i mål.

Ett gäng oberäkneliga tandemcyklister spred glädje och go atmosfär på Kungstorget i Göteborg när de tog sig an den kluriga hinderbanan på

Undrar du hur det gick? Vi listar guldkornen från dagen. Vill du hellre spana in tävlingen kan du se