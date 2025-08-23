Galna byggen och oförglömliga plask: här är Red Bull Tandemkampen 2025

Fantastiska cykelkreationer, galna upptåg och vingliga tandemcyklister stod på schemat när Red Bull Tandemkampen tog över Kungstorget i Göteborg för andra året i rad. Ett fyrtiotal lag visade upp sina spektakulära farkoster och tokiga utklädnader för att sedan bjuda publiken på show – komplett med danssteg, sketcher och en rejäl dos självironi. Därefter väntade den kluriga hinderbanan, där drömmen om att nå mållinjen snabbt kunde bytas mot ett rejält magplask.

Resultatet? En eftermiddag fylld av skratt, överraskningar och cykelmagi på högsta nivå!

Här listar vi de bästa ögonblicken från dagen.

Göteborg, vilken dag! © Maja Johansson

01 Den utmanande hinderbanan bjöd på många skratt

Cykelkunskaper är helt klart ett plus när man ger sig in i en cykeltävling – men när man dessutom delar styre, trampor och balanssinne med en lagkamrat blir det snabbt en konstform. Det blev extra tydligt under Red Bull Tandemkampen. Trots att banan gjorts något snällare än förra året, var det ändå bara ett fåtal fler som lyckades ta sig hela vägen i mål.

Det vinglades, guppades och balanserades längs den 60 meter långa banan som bjöd på ett gäng kluriga hinder. Det första guppet kastade många lag ur kurs redan från start, och när vippbrädan kombinerades med ett 65 centimeter smalt parti direkt efter, blev det ett underbart cykelkaos. Till och med några av de mest rutinerade lagen, som fjolårets tvåa Super Mario Bros, fick byta pedaltramp mot simtag.

Till publikens stora nöje var det till slut bara 12 av 44 lag som lyckades ta sig i mål och ringa i den efterlängtade klockan. Resten fick nöja sig med applåder, magplask och ett dopp de sent kommer att glömma.

Ett kungligt plask på ingång © Maja Johansson

Bastun var klar, nu dags för bad © Adam Klingeteg Stjärnspäckad jury som gillar va de ser © Maja Johansson

02 Harry Potter vann mer än bara Quidditch-matchen

Det är oklart om det var den magiska idén, någon form av trollformel eller helt enkelt twerkandet som gjorde att Harry Potter & Flåsbågen från Azkaban plockade hem flest poäng och vann. Klart var i alla fall att duon som utgjorde laget, Timo Johansson och Samuel Lantz, hade ett vinnande koncept.

Med en flygande kvast som cykel, den gyllene kvicken dinglande precis utom räckhåll längst fram och självklart med husalfen Dobby som hejarklack längst bak, var lagets cykel som tagen direkt ur en Quidditch-match. Med Harry Potter och ärkefienden Draco Malfoy bakom styret var planen att ”flyga över banan” – och det var faktiskt precis vad de gjorde. Men inte innan de bjöd på lite twerkande till ett remixat Harry Potter-soundtrack.

”Det känns jättebra, vi var med förra året och kom på en femteplats. Nu snackade vi ihop oss och sa att vi ger järnet – vinna eller försvinna,” säger Timo och Samuel, som tävlade som lag Mix Megapol förra året.

Se de fantastiska topp 3-åken här:

1 min Topp 3-åken från Red Bull Tandemkampen 2025 Spana in när de tre bästa lagen från Red Bull Tandemkampen tar sig an den utmanande hinderbanan vid Kungstorget i Göteborg.

På andra plats kom dagens snabbaste lag, Rock N Rolling, som stod för en riktigt stark prestation. Efter lite hårdrockande på scen tog det bara tio sekunder blankt för laget att ta sig i mål. De var ynka en poäng bakom det vinnande laget.

"Expelliarmus" © Adam Klingeteg

Hårdrockande BMXare © Adam Klingeteg Kärleksåket - eller köttbulleåket? © Adam Klingeteg

På tredjeplats hamnade laget med en av de mest fantastiska cykelkreationerna: Lady & Lufsen. De vann både publikens och juryns hjärtan med en skål spaghetti och köttbullar. Efter att ha återskapat den klassiska filmscenen från restaurangen, komplett med en spaghetti-kyss, tog de sig, kanske lite överraskande, hela vägen in i mål.

03 TikTok-kändisarna Baddiez twerkade till sig juryns hjärta

Martin Skålander och Simon Abramsson stod för en urspårad pensionärsdans som lockade både publikens och juryns jubel. Efter en typiskt långsam pensionärsstart slängdes käpparna åt sidan, långklänningen rök – och feta beats började pumpa. Och vem kan motstå två pensionärer som rockar loss? Det blev högsta poäng från juryn.

Efter en fantastisk showstopper på scen blev det dock tvärstopp på banan, när duon rullade ut för startrampen och rakt ner i vattnet. Dagens näst kortaste åk. Kanske dags att skaffa glasögon?

Baddiez höll sig på banan... nån meter i alla fall © Maja Johansson

Vi har nog aldrig skrattat så mycket på en tävling! Fantasin i cyklarna, showen på banan och de spektakulära vurporna gjorde Red Bull Tandemkampen till en upplevelse i världsklass. David Åhman

04 Just Married tog historiens kortaste åk

Red Bull Tandemkampens bana har satt många käppar i hjulen för deltagarna, både i år och förra året. Över 60 lag har tagit sig ett uppfriskande dopp i centrala Göteborg. Men ingen har gjort det så snabbt som laget Just Married.

Knappt en meter kom duon innan de plumsade i plurret. Det var nästan som om de tog sikte på kanten snarare än banan. Bra kämpat hur som helst – och förhoppningsvis varar äktenskapet längre än deras åk.

Just Married tog dagens kortaste åk och högsta dyk © Adam Klingeteg

05 Snodda hjul , E.T. som aldrig kom hem & bakåtrull

Det bjöds på massor av fantastiska, konstiga och rent ut sagt udda ögonblick under tävlingens gång. Som när Grinchen och Cindy Lou hävdade att de stulit både hjulen och julen, och dessutom saboterat för de andra lagen. De kanske blev så uppslutkandet att de glömde bort att inte sabotera för sig själva, för efter vippbrädan tog åket slut för den taggade duon.

Eller när Dr Mugg och Kapten Filling hade för lite fart för att ta sig upp för banans första hinder – guppet – och rullade baklänges tillbaka mot starten innan de tippade över kanten.

Grinchen och Cindy Lou har snott hjulen © Maja Johansson

Det enda gänget som rullade baklänges på banan © Maja Johansson Mamas Toffla gjorde succé! © Maja Johansson

E.T. försökte inte bara en, utan två gånger, att ”komma hem” – men misslyckades båda gångerna. Team Rite var första laget som försökte och såg riktigt starka ut, men tappade koncentrationen precis innan mål. Pedal Powered Nerds var det andra laget. Med en utklädd E.T. i cykelkorgen längst fram kom de ändå imponerande långt innan det gick åt skogen.

06 45000 sjöng "Ja må du leva"

Ett av dagens mäktigaste ögonblick var när över 45 000 människor stämde upp i ”Ja, må du leva” till den nyblivna 40-åringen Dick Axelsson från laget The Yamaha Comebacks. Dick, som är före detta ishockeyspelare, körde tillsammans med Jens Byggmark, tidigare alpin skidåkare – båda med VM-guld hemma på hyllan. Definitivt ett av de mest atletiska lagen i tävlingen. Och visst såg de riktigt starka ut ända fram tills… ja, de inte gjorde det längre. VM-medaljer i vintersport hjälper tydligen inte när det gäller att cykla rakt?

Fullt fokus från Jens Byggmark & Dick Axelsson i team Yamaha Comebacks © Adam Klingeteg

High fives © Maja Johansson Bussen tutar och kör... åt fel håll © Adam Klingeteg