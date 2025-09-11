© Axel Kalmaru
Ice Hockey
Sveriges sportstjärnor hjälper till att kickstarta hockeysäsongen 2025
Sveriges främsta atleter från helt andra sporter testar på att dra igång ishockeysäsongen – på sitt eget sätt.
En ny hockeysäsong står för dörren, och både SHL och SDHL gör sig redo för ännu en fullspäckad höst och vinter fylld av dramatik, rivalitet och magiska ögonblick. I år blir säsongsstarten extra energistark när man tar sikte på nya samarbeten och ännu högre höjder. För att fira detta bjuds det självklart på lite extra stjärnglans när arenorna förbereds för hockeyelitens intåg. Det är nämligen så att några av Sveriges största atleter - i helt andra sporter - fått i uppdrag att stå för förberedelserna. På sitt eget sätt, såklart!
Ishockeyns A och O (med stjärntwist)
Hur ser egentligen förberedelserna ut inför säsongsstarten? Det funderade racerföraren Mikaela Åhlin-Kottulinsky, stavhoppsstjärnan Mondo Duplantis, beachvolleyboll-atleterna David Åhman och Jonatan Hellvig, skidåkaren Max Palm och Slopestyle-stjärnan Jesper Tjäder på en stund innan de bestämde vad som verkligen är A och O på ishockeyns förberedelselista.
1. Spolad is
Spolad is är ju en självklarhet, och här blev det Mikaelas ansvar att fixa till stjärnglanset – med en egenkonstruerad ismaskin. Med fart och precision visade hon att motorsport och ishockey har mer gemensamt än man kanske tror. Kanske är hon Sveriges snabbaste på att köra runt isen i en ishall? Frågan som återstår är dock hur nöjda ishockeyspelarna är med däcksladdandet…
2. Slipade skridskor
Snabba skridskor är också ett måste inför säsongsstarten, och här tog ingen mindre än 13-faldige rekordhållaren i stavhopp, Mondo, på sig uppdraget. Visst kan han hoppa 6,29 meter över ribban, och visst kan han lansera sin egen pophit, men frågan är: kan Mondo hantera en slipmaskin? Med full fokus hoppade superstjärnan rakt in i skridskornas förtrollande värld. Resultatet? Ja, det får man helt enkelt spana in nästa SHL- och SDHL-match för att avgöra.
3. Klassiska hockeyfrillor
Det är inte bara spelarna som är viktiga när säsongen drar igång – lika viktiga är fansen som fyller läktarna och TV-sofforna. Men något som verkligen hör hockeyn till är den ikoniska hockeyfrillan - ett riktigt kulturarv. Beachvolleyboll-grabbarna David och Jonatan la medaljerna åt sidan, plockade fram saxen och såg till att starta säsongen med stil: frisyrerna på plats, redo för match!
4. Städade lokaler
När portarna på Sveriges ishockeyhallar äntligen slås upp igen är det självklart att hallarna, precis som spelarna, ska få skina. Någon måste plocka upp städmoppen och göra rent efter allt svett, alla tårar, alla skålar och de oändligt många blöta skoavtrycken från föregående säsong – så det finns plats för allt det nya. Freeski-proffset Max tog saken i egna händer, drog ett snabbt trick och speed-moppade sen golvet från en skateboard.
5. Påfyllda kiosker
Slutligen är hockeyupplevelsen inte komplett utan doften av korv med bröd och en energifylld dryck. En välfylld kiosk är därför en självklar del av listan över viktiga förberedelser. Slopestyle-ikonen Jesper tog plats bakom disken för att försäkra sig om att kiosken är redo inför säsongsöppningen.
Spana in hela videon här
1 min
Otippade sportstjärnor förbereder ishockeysäsongen
Sveriges främsta atleter från helt andra sporter testar på att dra igång ishockeysäsongen – på sitt eget sätt.
Part of this story