Sveriges sportstjärnor hjälper till att kickstarta hockeysäsongen 2025

En ny hockeysäsong står för dörren, och både SHL och SDHL gör sig redo för ännu en fullspäckad höst och vinter fylld av dramatik, rivalitet och magiska ögonblick. I år blir säsongsstarten extra energistark när man tar sikte på nya samarbeten och ännu högre höjder. För att fira detta bjuds det självklart på lite extra stjärnglans när arenorna förbereds för hockeyelitens intåg. Det är nämligen så att några av Sveriges största atleter - i helt andra sporter - fått i uppdrag att stå för förberedelserna. På sitt eget sätt, såklart!

Ishockeyns A och O (med stjärntwist)

1. Spolad is

Spolad is är ju en självklarhet, och här blev det Mikaelas ansvar att fixa till stjärnglanset – med en egenkonstruerad ismaskin. Med fart och precision visade hon att motorsport och ishockey har mer gemensamt än man kanske tror. Kanske är hon Sveriges snabbaste på att köra runt isen i en ishall? Frågan som återstår är dock hur nöjda ishockeyspelarna är med däcksladdandet…

Mickan är queen på isen © Daniel Ahlgren

2. Slipade skridskor

Snabba skridskor är också ett måste inför säsongsstarten, och här tog ingen mindre än 13-faldige rekordhållaren i stavhopp, Mondo, på sig uppdraget. Visst kan han hoppa 6,29 meter över ribban, och visst kan han lansera sin egen pophit, men frågan är: kan Mondo hantera en slipmaskin? Med full fokus hoppade superstjärnan rakt in i skridskornas förtrollande värld. Resultatet? Ja, det får man helt enkelt spana in nästa SHL- och SDHL-match för att avgöra.

Lite som att preppa staven inför nytt rekordhopp. Eller? © Axel Kalmaru

3. Klassiska hockeyfrillor

Det är inte bara spelarna som är viktiga när säsongen drar igång – lika viktiga är fansen som fyller läktarna och TV-sofforna. Men något som verkligen hör hockeyn till är den ikoniska hockeyfrillan - ett riktigt kulturarv. Beachvolleyboll-grabbarna David och Jonatan la medaljerna åt sidan, plockade fram saxen och såg till att starta säsongen med stil: frisyrerna på plats, redo för match!

Redo för säsongsstart! © Daniel Ahlgren

4. Städade lokaler

När portarna på Sveriges ishockeyhallar äntligen slås upp igen är det självklart att hallarna, precis som spelarna, ska få skina. Någon måste plocka upp städmoppen och göra rent efter allt svett, alla tårar, alla skålar och de oändligt många blöta skoavtrycken från föregående säsong – så det finns plats för allt det nya. Freeski-proffset Max tog saken i egna händer, drog ett snabbt trick och speed-moppade sen golvet från en skateboard.

Hur man peppar sig själv att ta tag i städningen? Max vet. © David Ahlgren

5. Påfyllda kiosker

Slutligen är hockeyupplevelsen inte komplett utan doften av korv med bröd och en energifylld dryck. En välfylld kiosk är därför en självklar del av listan över viktiga förberedelser. Slopestyle-ikonen Jesper tog plats bakom disken för att försäkra sig om att kiosken är redo inför säsongsöppningen.

Jesper byter skidorna mot hockeykiosken © Daniel Ahlgren

Spana in hela videon här

1 min Otippade sportstjärnor förbereder ishockeysäsongen Sveriges främsta atleter från helt andra sporter testar på att dra igång ishockeysäsongen – på sitt eget sätt.