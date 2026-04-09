SHL-ishockeyspelaren och Malmö Redhawks-backen Seth Barton poserar i Malmö Arena i Malmö Sverige i mars 2026.
Seth Barton om overtime: ”Spelare som är byggda för pressen höjer sig”

Ishockeybacken i SHL och Malmö Redhawks snackar press, känsla och varför vissa kliver fram när det avgörs i Red Bull Overtime.
Written by Hanna Jonsson
När ordinarie tid är slut i SHL. Ställningen är lika. Stämningen är elektrisk. Då är det dags för Red Bull Overtime i ishockey.
Men hur är det att kliva ut på isen när man vet att varje drag kan avgöra matchen i overtime? Hur känns det på bänken och vad krävs för att leverera när pressen är som störst?
En av Malmö Redhawks nyckelspelare, Seth Barton, har många övertidsminuter i SHL på kontot och vet exakt hur det känns när allt står på spel. Den kanadensiska backen berättar om hur man tar sig an tre mot tre spelet i ishockey, hur känslan förändras och varför puckinnehav är helt avgörande i Red Bull Overtime.

Intervju med Seth Barton

Malmö Redhawks har vunnit tre matcher i Red Bull Overtime den här säsongen. Vad är nyckeln till att vinna i övertid?

Seth Barton: Det handlar framför allt om puckinnehav. Att vinna tekningen och direkt få upp fart och momentum är nog det absolut viktigaste. Sen har vi haft spelare som klivit fram i avgörande lägen och hjälpt oss att göra mål.

Förändras stämningen när man går in i övertid?

Ja, det är en annan sorts press. Men jag tror också att det gör att spelare som är byggda för den pressen höjer sig och hittar sätt att vinna och att hålla puckarna borta från den egna kassen.

Alla på bänken känner av det. Det finns en viss spänning, men precis som publiken i arenan vill alla att något ska hända. Man är bara taggad på att få det att hända.

Seth Barton började spela för MIF säsongen 25/26

Du har gjort en assist i övertid den här säsongen. Hur känns det jämfört med ordinarie tid?

Varje gång man kan bidra till ett viktigt mål vill man göra det. I övertid, när ett enda mål avgör, vill man vara den som sätter dit den eller hjälper laget att göra det. Det är en speciell känsla. Men i slutändan, så länge man vinner, är alla lika glada och hungriga på mer.

Vad gör du för att hålla fokus och nerver i schack inför övertiden?

Mycket handlar om erfarenhet, att ha varit i den situationen tidigare. Sen kan det vara saker som andning eller att vara medveten om situationen och laget man spelar i. Det hjälper en att hålla sig lugn och prestera under press.

Vad kräver tre mot tre spelet jämfört med ordinarie spel?

Det kräver en extra nivå av spelförståelse. När man bara är tre spelare på isen måste man kunna spela både offensivt och defensivt i samma situation.

Motståndarna försöker göra exakt samma sak som du. Och med den extra ytan på isen måste man vara extremt medveten om vad man riskerar att släppa till och när man ska ta chansen att gå för avgörandet.

Vad skiljer spelare som levererar i avgörande lägen från dem som inte gör det?

Det är en riktigt bra fråga. Jag tror att det handlar om spelare som är hungriga på att kliva fram och skapa något för laget.

Om man backar undan eller spelar med rädsla leder det sällan till framgång i de lägena. Men kan man samla sig och spela tillsammans med de två andra på isen, då brukar det ofta sluta bra.

