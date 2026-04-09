Robin Hanzl om overtime i SHL: ”Det handlar bara om att vinna”
Malmö Redhawks centern Robin Hanzl om pressen, tre mot tre-spelet och vad som avgör matcher i SHLs Red Bull Overtime.
I pressade situationer krävs ibland raka puckar, både i spelet och mentalt. Malmö Redhawks tjeckiske center Robin Hanzl låter inte känslorna ta över under Red Bull Overtime i SHL, utan fokuserar fullt ut på det som måste göras: avgöra matchen.
När spelet går till övertid är det enkelt, första målet vinner. Ett läge som får många att känna press, men inte Hanzl. Med en lång karriär och stor rutin av avgörande minuter ser han inte overtime som något stressande, snarare som något som tänder till.
MIF har vunnit tre matcher den här säsongen på övertid. Vad är avgörande för att vinna i overtime?
Att göra mål, såklart. Lätt fråga.
Förändras stämningen när man går in i övertid?
Jag skulle inte säga att stämningen på bänken förändras. Självklart blir det lite mer press när det handlar om poängen. Däremot förändras kanske spelet ute på isen lite, det är en annan sak att spela tre mot tre jämfört med fem mot fem.
Du har assisterat till flera av MIF:s övertidsmål den här säsongen. Hur känns det jämfört med ett vanligt mål eller assist?
Ingen skillnad faktiskt. Det spelar ingen roll om det sker i ordinarie tid eller i övertid. Det handlar alltid om att vinna och om man bidrar med poäng känns det alltid bra.
Vad gör du för att hålla fokus och nerver i schack innan övertiden börjar?
Jag tror att jag är en lugn person. Jag har mina känslor mer på insidan, så det brukar fungera bra.
Vad kräver tre mot tre spel av dig jämfört med ordinarie spel?
Det kräver mer taktik eftersom ett litet misstag kan avgöra hela matchen.
Vad skiljer spelare som presterar i avgörande lägen från dem som inte gör det?
Svår fråga. Jag tycker att det är i sådana här lägen det verkligen visar sig vilka som håller och vilka som inte gör det.
