Göteborg intas av fullkomligt odugliga tandemcyklar

Vad har en Volvo, Vasaskeppet och Midgårdsormen gemensamt? Jo, de tänker alla försöka ta sig över en utmanande hinderbana i centrala Göteborg den 24e augusti så snabbt som möjligt.

Runt 50 lag från hela Sverige har nämligen spenderat sommaren med att designa och bygga ihop de mest kreativa tandemcyklarna någonsin. Det för att kunna bjuda på spektakulära cykelkreationer, show och tävlingsanda när de rullar ut på startrampen i Göteborg. Då gäller det för lagen att ta sina cykelskapelser över den kluriga hinderbanan och hela vägen in i mål, utan att plumsa i plurret, samtidigt som de bjuder på show.

Spana in lagens cykelskisser här under och kom och upplev dem på nära håll på själva eventdagen - inga biljetter behövs! Vi ses på Kungstorget i Göteborg lördag den 24e augusti kl 13.00.

Lag 1: Out of Office på cykeln Out of Office

Lag Out of Office har en cykel med samma namn © Privat

Vem? Milton och Mathias Från? Göteborg

Lag Out of Office tar sig an Redbull Tandemkampen utan att ens lämna sina kontorsplatser.

Lag 2: The Simpsons på cykeln Simpmobilen

Hela Simpsons-familjen ska med © Privat

Vem? Caspian och Viktor Från? Bromma

The Simpsons på tandemcykel? Japp, och hela familjen ska. Är det en illusion eller hur får man till fem personer med endast två cyklister? Det här laget kommer för att vinna eftersom de hatar misslyckanden och att förlora. Ända sedan den stora lågkonjunkturen har de svurit att hämnas sina föräldrar. Utöver det, har lagkaptenen Caspian cyklat ända sedan hon föddes.

Lag 3: Röda Tjuren

Vem? Daniel och Christian

Lag 4: Fäbodjäntorna på cykeln Rosa Kossan

Fäbodjäntorna ombord cykeln Rosa Kossan © Privat

Vem? Ida och Emelie Från? från Säter och Rättvik

Fäbodjäntorna Ida och Emelie tar sig an utmaningen att bygga ihop en cykelkossa. Varför? Båda gillar kor helt enkelt. De har ingen tidigare erfarenhet med sig i bagaget när det kommer till varken cykelevent eller cykelbyggande men duon är riktigt taggad inför utmaningen och kommer göra allt för att ta hem vinsten.

Lag 5: One More Team

One More Team ombord cykeln One More Safety Truck © Privat

Vem? Tobias och Anders Från? Landvetter

One more safety team.

Lag 6: Stridspiloterna på cykeln JAS 39 Gripen

Lag Stridpiloterna tar sig an banan ombord en JAS 39 Gripen © Privat

Vem? Lukas och Josef Från? Lund och Tierp

Deras cykel må likna ett pappersflygplan men de kommer köra den som Tom Cruise i Top Gun.

Lag 7: Mr. Bean & Teddy på cykeln Mini 1000

Lag Mr Bean & Teddy på cykeln 1977 Leyland Cars Mini 1000 © Privat

Vem? Axel och Vanessa Från? Stockholm

I augusti kommer Mr. Bean och Teddy ner till Göteborg i sin citrongröna 1977 Leyland Cars Mini 1000. Ett par som älskar adrenalin och som dessutom har tävlat i Red Bull Lådsbilsrally, så här finns det både våghalsighet och erfarenhet så att det räcker och blir över. Deras mål? Att ta hem vinsten i Red Bull Tandemkampen såklart.

Lag 8: Rövarna från Stockholm på cykeln The Black Pearl

Här kommer Rövarna från Stockholm ombord sin Black Pearl © Privat

Vem? Per och Alexander Från? Stockholm

Barbasso Crew seglar ända från Martinique till Göteborg där nya utmaningar väntar laget ombord cykeln The Black Pearl.

Lag 9: Skepp och hoj på cykeln Skepp och Hoj

Laget Skepp och hoj skapar en cykel med samma namn © Privat

Vem? Nils och Gabriel Från? Göteborg

Idén till designen kommer från hur en cykel möter vatten, därav ”Skepp och hoj”. Nils och Gabriel är inte bara de bästa cykelåkarna på de sju haven, de är också övertygade om att de skulle vara fantastiska pirater.

Lag 10: Super Mario Bros på cykeln The Pipe

Lag Super Mario Bros på cykeln The Pipe © Privat

Vem? Alex och Oskar Från? Djurhamn

Lag Super Mario Bros hämtar självklart inspiration från retrospelet med samma namn. Cykeln heter The Pipe och kommer se ut som en stor Super Mario tub med både Mario och Luigi ombord. Det här är en duo som är redo att ta saker till nästa nivå; båda har tävlat i MTB Slopestyle och är vana att göra galna grejer på två hjul. Under sommaren har de svetsat ihop sin egen tandemcykel genom att sätta ihop två dirt jump-cyklar. För att testa cykelns hållbarhet, försökte de sig på en bakåtvolt ner i vatten. Japp, här händer det grejer.

Lag 11: Pirates of Bicycle på cykeln Skepp & hoj

Pirates of Bicycles tar sig an utmaning med sin cykel Skepp & Hoj © Privat

Vem? Emma och Daniel Från? Kumla

Här är en duo som älskar att cykla Downhill på fritiden och som tänker att ”detta kommer vi klara”. Emma och Daniel kan bygga ihop en Ikea-möbel utan att begära skilsmässa och menar medan en har hjärna till att tänka så har den andra tekniken att lösa. Vad kan gå fel? Vår cykel är ett skepp, det tar sig lätt över vatten!

Lag 12: Copacobanana på cykeln Bananarama

Lag Copacobanana på cykeln Bananarama © Privat

Vem? Viktor och Filip Från? Hallstahammar och Örebro

Banancykel med utklädnad till banan och apa. Laget som halkade in på att bygga en banancykel. Då de är från Gurkstaden (Västerås) så kändes bananen som en bekant och trygg form för duon. De kommer glida som på ett bananskal fram till mållinjen och skala av alla deras motståndare.

Lag 13: Krösapågarna på cykeln Knappt rullande paradox

Lag Krösapågarna på en så kallad Knappt rullande paradox © Privat

Vem? Johannes och Max Från? Göteborg

Vad är en ingenjör? Ingen vet, men här kommer två glada chalmerister som behöver träna på sin ingenjörskunskap och spendera CSN på allt förutom kursböcker och hyra. Så länge Johannes har känt Max så har han cyklat minst 400 mil fram och tillbaka till Chalmers, och Sahlgrenskabacken utgör hans dagliga motion vilket gör honom till den bästa kandidaten som Johannes kunde hitta. Johannes själv har byggt Chalmers Cortègen tre gånger, varav en bil till eldsprutande drake och en alldeles för lång spårvagn. Så tillsammans slår de ihop sina kunskaper och bygger en tandemcykel där de sitter bredvid varandra, hur svårt kan det va?

Lag 14: Mr & Mrs Grev på cykeln Ubåt

Med Mr & Mrs Grev i spetsen tillverkar de sin egen cykelubåt © Privat

Vem? Ola och Sara Från? Mariestad

Eftersom Göteborg ligger nära havet tänker det här laget att en ubåt kan vara en bra idé för att ta sig in centrum. En ubåt på en cykel, helt galet! Men det här är inte Mr & Mrs Grevs första rodeo utan de har varit med i både Red Bull Flugtag och Red Bull Lådbilsrally tidigare så här finns gott om erfarenhet.

Lag 15: Herr o Fru Grev på cykeln Kanalkampen

Herr och Fru Grev kör på en kanotcykel © Privat

Vem? Eje och Emma Från? Hova

Lag Herr och Fry Grev har hämtat inspiration till kanotcykeln från Göta Kanal-filmen. Duon har kört både Red Bull Flugtag och Red Bull Lådbilsrally tidigare, så de tror på storslagen succé!

Lag 16: Regnbågsryttarna på cykeln Star Glimmer

Regnbågsryttarna vill sprida magi med sin cykel Star Glimmer © Privat

Vem? Lydia och Antonia Från? Stockholm och Johanneshov

Deras uppdrag är ett sprida magi och skratt tillsammans med våra tre kreativa personligheter. De vill visa att även det värsta kan vara det bästa och tror på vinst eftersom de arbetar som ett lag och tar fram de bästa sidorna av varandra.

Lag 17: Saturday Night Fever på cykeln More is More

Saturday Night Fever satsar på More is More © Privat

Vem? Viggo och Rasmus Från? Landskrona

Två glada killar som gillar disco.

Lag 18: The Astronauts på cykeln Rymdskeppet

Lag Astronauts med sin cykel Rymdskeppet © Privat

Vem? Malte och Nils Från? Eslöv och Höör

Här är två polare som kände att de är lika snabba som en rymdraket, så de borde då rimligtvis också vara astronauter. Sagt och gjort, laget The Astronauts kommer att inta scenen i Göteborg ombord sin rymdskeppscykel och de ser fram emot att ha så roligt som möjligt.

Lag 19: Dubbeltrubbel på cykeln Ursulas bekämpare

Lag Dubbeltrubbels cykel är som hämtad ur havets djup: Ursulas bekämpare © Privat

Vem? Jerry och Tanja Från? Vargön och Vänersborg

Teamet är toppat med Jerry, en person med otrolig kroppskontroll, viljestyrka och fokus. Sen kommer Tanja som är totalt talanglös när det kommer till atletiska grenar. Men en sak har de båda gemensamt och det är att de är oerhört tävlingsinriktade. De har under hela sin uppväx tävlat mot varann i allt som går och nu är det dags att för första gångentävla ihop. Och hur går det? Det återstår att se!

Lag 20: Raggers på cykeln Fården

Lag Raggers tar med sig Fården © Privat

Vem? Viktor och Fredrik Från? Strängnäs

Här är Crazy Ragger Boyz! Deras cykel är inspirerad av Ronny & Ragges Fård och även om de inte kört tandemcykel över en hinderbana innan så har de sladdat mycket grus med Fården, så deras chans till vinst är stor.

Lag 21: Team bränd på cykeln Brändbilen

Lag Bränd på cykeln Brändbilen © Privat

Vem? Johan och Oscar Från? Vaggeryd och Bankeryd

Vi är två brandmän på en brandcykel som gillar att underhålla. Utan någon direkt erfarenhet men med mycket självförtroende satsar laget på vinst.

Lag 22: Team Mix Megapol

Mix Megapol har låtit en lycklig vinnare få ställa upp i Red Bull Tandemkampen! Vem det blir återstår att se, men en sak är säker: de laddar för succé!

Lag 23: Fika Tanterna på cykeln Fika Vagnen

Lag Fika Tanterna kommer vara på plats med Fika Vagnen © Privat

Vem? Adam och Amelie Från? Gemla och Bromma

Fika Tanterna rullar in på Tandemkampen med en älskad svensk tradition, fika! De kanske ser ut som två mormödrar från ett ålderdomshem, men underskatta inte deras power. Deras cykel är ett underbart fikabord som svämmar över av bakverk, tårtor och smaskigt kaffe. De kommer ta sig an hinderbanan med elegans, uthållighet och snabbhet samtidigt som de njuter av fika längs vägen!

Lag 24: Pedalprinsarna på cykeln Bananexpressen

Pedalprinsarna satsar på en Bananexpresscykel © Privat

Vem? Max och Philip Från? Vöse och Karlstad

Två killar från Karlstad, ena är rörmokare och andra bonde, som satt en söndag och funderade på vad de skulle bygga. Då fick de syn på en banan som såg god ut och då blev det så. Med ATV-kunskaper i bagaget pekar allt på en vinst.

Lag 25: Sak 1 & 2 på cykeln Prylomobilen

Sak 1 och 2 bygger ihop en Prylomobil © Privat

Vem? Felicia och Elvira Från? Östersund och Hackerås

För det här laget började planering, skiss och sökande efter cykel samma dag som eventansökan släpptes. En vecka senare införskaffade de en tandemcykel. Nu är Sak 1 & 2 redo att anta utmaningen med en spektakulär show och glädjespridande energi. Idén bakom cykeldesignen kommer från deras favoritfilm Katten i hatten!

Lag 26: The Rowers på cykeln Inriggaren

The Rowers tar sig an hinderbanan på cykeln Inriggaren © Privat

Vem? Gabriel and Lukas Från? Göteborg

En grym idé, ett grymt koncept och två grymma grabbar. Japp, här kommer två snubbar från Chalmers som tänker ro sig hela vägen till vinst.

Lag 27: Camel Bro på cykeln Puckeltwist

Lag Camel Bro utmanar på cykeln Puckeltwist © Privat

Vem? Jonatan och Oskar

Här är två killar som gillar en utmaning och som är redo att bygga en kamel på två hjul. Idén till designen fick de från att leka runt med ett AI-program. De älskar att titta på F1 så första pris, en resa till Red Bull Ring, hade varit en dröm. De satsar på att leverera en fantastisk show och kör med ett mål i sikte: vinst!

Lag 28: Rymdjägarna på cykeln The Rocket Bike

Rymdjägarnas cykel heter passade nog The Rocket Bike © Privat

Vem? Elof och Markus Från? Nacka och Västerhaninge

Två grabbar som vet hur man cyklar. Båda har tävlat i världscupen i Mountainbike Slopestyle där de briljerat med volter och snurrar cykeln. Inför Red Bull Tandemkampen har de dessutom den tveklöst snabbaste cykeln som accelererar till mach-3 inom 14 meter.

Lag 29: Cyklande Vasa på cykeln Vasa

Lag Cyklande Vasa gör om sin hoj till ett skepp © Privat

Vem? Rickard och Johanna Från? Ekshärad

Flaggan i topp!

Lag 30: Fiskelyckan Racing på cykeln M/S Fiskelycka

M/S Fiskelyckan heter den här sköna hojen © Privat

Vem? Filip och Erik Från? Partille och Torslanda

Snabbaste fiskeskutan på västkusten. Cykeln ska föreställa en gammal träeka med utombordare, redo för ett äventyr på sjön! Idén kom som en kul idé och passade bra in med team Göteborg. Lag Fiskelyckan Racing kommer vinna pga av deras kämpaglöd, envishet, laganda och för att de har västkustens snabbaste fiske-cykel! Dessutom cyklar Erik downhill på fritiden och Filip har kört trial (offroad motorcykel). Balansen och känslan på två hjul borde hjälpa till!

Lag 31: Ragnarök på cykeln Jörmungandr

Lag Ragnarök hämtar inspiration från Vikingatiden med cykeln Jörmungandr © Privat

Vem? Victor och Niclas Från? Uppsala och Skyttorp

Två blötfeta vikingar som rider Midgårdsormen rakt in i Valhalla! De cyklar alltså på en gud: Jörmundgandr är Midgårdsormen, ett gudaväsen ur den nordiska mytologin som har formen av en jättelik sjöorm – stor nog att slingra sig kring världen och bita sin egen svans

Lag 32: Tilde & Albin

Lag Tilde och Albin hämtar inspiration från Sagan om Ringen © Privat

Vem? Tilde och Albin

Gollum & Gandalf... på en cykel.

Lag 33: Volvo Vroomers på cykeln Tandem turbo

Volvo Vroomers kör på cykeln Tandem Turbon © Privat

Vem? Emrik och Albin Från? Kode och Stora Höga

Laget består av två killar från Västkusten som båda går på tekniska linjen på gymnasiet. På fritiden tycker båda om att hålla på med motorer och mountainbike. Anledningen till att de valde att göra en Volvo-cykel var för att de tänkte göra något som representerar Sverige, och vad gör det mer än en Volvo?

Lag 34: Dum & dummare på cykeln The Hog

Dum & Dummare ombord cykeln The Hog © Privat

Vem? Emil och Vidar Från? Falun

Deras cykel heter The Hog, en motorcykel som använts i vad duon anser är den bästa komedi-filmen någonsin: Dum & dummare. Emil och Vidar är säkra på en vinst då de har en unik idé matchat med fantastiska cykel-skills!

Lag 35: Tanter på vift på cykeln Usain Badkar

Tanter på vift i ett Usain Badkar © Privat

Vem? Sara och Tintin Från? Sollentuna och Saltsjöbaden

Två rediga damer i sina bästa år. Här behövs ingen Royce Royce de räcker med ett ordentligt badkar. Duon är säker på vinst då de är studenter i Uppsala och cyklar varje dag!

Lag 36: Musse Piggs Tandemhussemester på cykeln Musse Piggs Tandemhuscykel

Musse Piggs Tandemhuscykel kommer att se ut typ så här © Privat

Vem? Sebastian och Alexander Från? Handen och Bandhagen

Musse Pigg och Kalle Anka kommer på tandemhussemester till Göteborg. De svenska Red Bull Flugtag -mästarna från 2015 gör storslagen comeback men den stora frågan återstår: vem är det som kör?

Lag 37: Moreno Pizza

Vem? Charlie och XXX Från? Göteborg

Lag Moreno Pizza vill sprida deras kärlek för pizza på en tandemcykel och cyklar för att sätta Moreno Pizza på kartan. Om man tror på något tillräckligt så kommer man att lyckas och det är just de mottot den här duon kör på.

Lag 38: Ostello Bello Kids på cykeln Valhalla

Valhalla kommer cyklas av Ostello Bello Kids-laget. © Privat

Vem? Ville och Emma Från? Färjestaden och Kalmar

Äventyrliga Ostello Bello Kids vill hylla sin lokala hockeyklubb och kommer skapa sin design runt deras färger och Vikingflagga. Det finns skapligt med erfarenhet i laget då Emma har jobbat med Red Bull Unrailistic och Ville har kört Red Bull Homerun två gånger. Är det tredje gången gillt som gäller?

Lag 39: Bröderna Brother på cykeln Helspesijal

Bröderna Brothers tar sig an en Helspesijal © Privat

Vem? Gabriel och Oskar Från? Kungsbacka

Bröderna Brother tyckte att det här verkade som en rolig grej men hade TOTAL idétorka, så sista anmälningsdagen så kladdade fram en design: en Helspesijal helt enkelt. Det finns absolut ingen tanke bakom designen men brorsorna lovar att det kommer bli magiskt!

Lag 40: Red Boiled på cykeln Där kräftorna sjuder

Lag Red Boiled antar utmaningen ombord "Där kräftorna sjuder" © Privat

Vem? Hampus och Jon Från? Sundsvall

Två peppade pojkar med pondus och positiva personligheter. Plockat sitt pick och pack, ponerar att med pompa och prål plocka hem poäng och pokal genom ett parspel och en prestation som prejar andra parter till permittering, pension och permobil. Primärt präglas denna provocerande propaganda av planlösa plagiat och påhitt. Men planen är genom permanent pedalpaddlande en påtaglig påverkan på publik och prispall.

Lag 41: DunderGubbarna på cykeln Fiskeln

Dundergubbarna är tillbaka med cykeln Fiskeln © Privat

Vem? Oliver och Fabian

Dundergubbarna är två glada killar som gillar att fiska men som aldrig lyckas fånga någon fisk. Kan de få något på kroken under Red Bull Tandemkampen tro? En duo som rullar in med mängder av erfarenhet med erfarenhet från både Red Bull Flugtag och Red Bull Lådbilsrally . Det kan säkert håva fram något speciellt på eventdagen.

Lag 42: Tram Slam på cykeln Scam Tram

Lag Tram Slam tar fram en Tram Scam-cykel © Privat

Vem? Emil och Carl Från? Göteborg

Lag Tram Slam är på plats för att underhålla! Med deras Scam Tram-cykel vill de skapa en igenkänning från deras kära Göteborg och vad är mer ikoniskt än spårvagnen och dess biljettkontrollanterna. Calle cyklade dessutom från Göteborg till Venedig förra året så pedaltramp finns det gott om i bagaget.

Lag 43: Räkriddarna på cykeln Räkmackan

Räkriddarna på en tvåhjulad räkmacka. © Privat

Vem? Astrid och Viktor Från? Göteborg

Räkriddarna glider in på en gigantisk räkmacka som Poseidon och Håkan Hellström, redo att sprida Göteborgshumor och glädje! Som två ingenjörer som leder seriösa utvecklingsprojekt, ser över gamla lägenheter och ibland slår världsrekord i isracing, behöver de en plats att släppa loss. Red Bull Tandemkampen blir deras perfekta tillflyktsort för att ha lite kul, sprida Göteborgshumor och dela sin kärlek till denna stad.

Lag 44: Pizzacrew på cykeln Hemcyklat

Hemcyklat med Pizza Crew © Privat

Vem? Anton och Percy Från? Östra Karup

Här är ett lag som gillar pizza och att vinna! De vill visa att pizza är den bästa formen på mat i världen! Dessutom tävlade det här pizzagänget i Red Bull Lådbilsrally 2022 , så de har gott om erfarenhet för att vinna det här!

Lag 45: Olofsson Power på cykeln Tandem Expressen

Olofsson power bjuder på en cykel som heter Tandem Expressen © Privat

Vem? Karl och Arvid Från? Nösund och Skärhamn

Här kommer ett gäng teknikstudenter från Västkusten med stort intresse för motorer, båtar och framförallt att utmana sig med diverse projekt. Vad passar då bättre än att vara med i Red Bull Tandemkampen?