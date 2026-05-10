© Christopher Lanaway for Wings for Life World Run
Sverige sprang för de som inte kan i Wings for Life World Run 2026
Tillsammans med deltagare över hela världen var Sverige med och samlade in över 99 miljoner kronor till forskningen för att hitta ett botemedel mot ryggmärgsskador.
För 13:e året i rad samlade världens kanske mest unika löplopp människor över hela världen, exakt samtidigt, med ett gemensamt mål: att springa för de som inte kan. I välgörenhetsloppet Wings for Life World Run handlar det inte bara om kilometer, tider och placeringar. Här räknas varje steg, varje meter och varje deltagare. Och det på riktigt, eftersom 100 procent av anmälningsavgiften går direkt till forskning om ryggmärgsskador.
Det blev en dag fylld av gemenskap, rörelseglädje och precis den där sköna energin som uppstår när människor samlas kring något större än en mållinje. Över 346 000 deltagare från 173 länder tog sig fram på fötter, hjul och ibland ren vilja för att bidra till hopp om en framtid där ryggmärgsskador kan botas.
I Sverige deltog löpare, rullstolsburna deltagare, motionärer, lagkompisar, syskon och vänner över hela landet. Vissa startade från sin egen ytterdörr via appen, andra samlades vid något av de fyra App Run-eventen. Alla jagades av samma mållinje, men tog sig fram i sitt eget tempo och av samma anledning: för forskningen.
Sverige springer för forskningen
I Sverige arrangerades årets App Runs i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Åre. Samtidigt deltog människor på egen hand via appen från landets alla hörn. Från stadsgator till skogsvägar, från strandpromenader till kvarter runt hemmet var känslan densamma: tillsammans gör vi skillnad.
För i Wings for Life World Run är det just deltagandet som är kärnan. 100 procent av startavgiften går till Wings for Life Foundation, som finansierar forskningsprojekt med målet att hitta ett botemedel mot ryggmärgsskador. En del av forskningen bedrivs dessutom här i Sverige, bland annat på Karolinska Institutet.
Och mållinjen? Den beter sig inte riktigt som i andra lopp. I stället för att stå still och vänta jagar den efter deltagarna i form av en virtuell Catcher Car. Resultatet blir den distans varje person hinner ta sig innan bilen når fram. För vissa blir det ett rejält test av pannbenet. För andra en härlig promenad i solen. För alla blir det ett sätt att röra sig framåt för dem som inte kan.
Stockholm bjöd på vårväder och många kilometer
I Stockholm hölls loppet på Djurgården, där laganda och målmedvetenhet mötte strålande vårväder och en riktigt härlig atmosfär. Deltagarna tog sig runt den markerade banan längs Djurgårdskanalen, peppade av varandra och av vetskapen om varför de var där.
“Så sjukt kul dag, med så mycket folk och också vädret. Så otroligt taggad!”, säger Tobias Forsberg, svensk ambassadör för Wings for Life World Run, som var på plats vid dagens App Run i Stockholm.
Tobias har tidigare berättat om sin resa från elithockeyn till livet efter skadan och är en stark röst för loppets viktiga syfte.
Bland deltagarna fanns även flera välkända idrottsprofiler, däribland längdskidåkaren Alvar Myhlback, cyklisten Alma Wiggberg, skidåkarna Jesper Tjäder och Fabian Ax Swartz samt snöskoterföraren Andreas Bergmark. Även radarparet Jens Byggmark och Dick Axelsson var på plats med ett eget lag.
Totalt samlades många kilometer ihop, bland annat tack vare Stockholm Runs Clubs starka löpare. I slutändan blev det också kroatiskan Lena Kastaneti från SRC som tog hem vinsten på damsidan i Stockholm med 34,38 kilometer.
Efter vinsten sa hon: "Det kändes helt fantastiskt i dag! Det var tufft, det ska jag inte sticka under stolen med, men det här är mitt favoritlopp och jag kommer att fortsätta stötta det så länge jag bara kan.
Jag hade inte alls räknat med att vinna. Jag trodde faktiskt att jag låg tvåa ända fram till slutet, och sedan märkte jag att alla kameror började filma och fota mig. Då tänkte jag: vad är det som händer? Men det här är verkligen mitt favoritlopp och det betyder otroligt mycket att få vinna".
På herrsidan sprang Philip Bramstang ihop 48,89 kilometer, en bredrift som placerade honom på plats 140 globalt.
Göteborg, Jönköping och Åre fyllde på med energi
Det sprangs också i Göteborg, där deltagare samlades i Slottsskogen för andra året i rad. I Åre byttes västkustens grönska mot snöbelagda fjäll, men känslan var densamma: gemenskap.
I Jönköping stod hockeyandan i centrum när HV71 och tidigare ishockeyspelaren och Wings for Life World Run-ambassadören Sanni Hakala arrangerade ett App Run. Där möttes deltagarna av lagkänsla, pepp och viljan att göra skillnad.
Oavsett plats blev varje runda en del av samma globala lopp. Samma starttid. Samma mållinje. Samma syfte. För de som inte kan. För forskningen.
Årets resultat
- Längst i Sverige/Stockholm, herrar: Philip Bramstang, 48,9 kilometer
- Längst i Sverige, damer: Caroline Casparson, 37,06 kilometer
- Längst i Stockholm, damer: Lena Kastaneti, 34,38 kilometer
- Längst i Göteborg, herrar: Jakob Stählker, 287,71 kilometer
- Längst i Göteborg, damer: Lina Rissvik, 20,83 kilometer
- Längst i Jönköping, herrar: Jesper Ahlinder, 24,5 kilometer
- Längst i Jönköping:Maja Beverin, 23,04 kilometer
- Längst i Åre: Johan Lantz, 31,27 kilometer
- Längst i världen, herrar: Jo Fukuda, 78,95 kilometer
- Längst i världen, damer: Mikky Keetles, 62,24 kilometer
Här hittar du den globala resultatlistan från Wings for Life World Run 2026.