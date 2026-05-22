9 helkroppsövningar för maximala resultat

Idag sitter många av oss större delen av dagen hopkrupna framför en dator. Det är kanske inte så konstigt att stelhet, dålig hållning och envis värk blivit vardag för många. Just därför är smart träning viktigare än någonsin, menar personliga tränaren Ben Longley, som driver gym i Melbourne.

Enligt prestations- och hälsoexperter handlar träning inte bara om att komma i form, utan är ett hemligt vapen för att motverka effekterna av en stillasittande livsstil genom att förbättra rörlighet, funktionalitet, styrka och hjärt-kärlhälsa.

Vill du få ut så mycket som möjligt av din träning? Satsa på helkroppsövningar. Fokusera på stora, grundläggande rörelser som aktiverar flera muskelgrupper samtidigt. Det kickar igång ämnesomsättningen och hjälper dig att förbränna massor av kalorier.

Gör dig redo för en genomgång av de bästa kroppsviktövningarna som borde finnas på allas träningsprogram.

01 Marklyft

Will Claye gör marklyft med en kettlebell © Maria Jose Govea/The Red Bulletin

Marklyft är en av de bästa helkroppsövningarna du kan göra och stimulerar fler muskler än någon annan rörelse. Grundidén med marklyft är att lyfta något tungt från golvet. Det är förmodligen den bästa enskilda övningen du kan göra för dig själv ur ett funktions-, styrke- och fettförbränningsperspektiv, men den har också många praktiska tillämpningar i vardagen.

Att lära sig rätt teknik när du fäller i höften, utan att krumma ryggen, är A och O i den här övningen. Ta det lugnt i början, starta med lätta vikter och fokusera på att göra rätt från start.

Marklyft är nämligen en av de övningar som oftast görs fel, och slarvig teknik kan leda till skador. Är du osäker på hur du ska göra? Be en kunnig tränare visa dig – det är väl investerad tid. Marklyft tränar framför allt baksida lår, säte och hela ryggen. Det är en fantastisk övning för hållningen eftersom den stärker hela kroppens baksida och hjälper dig att sträcka på dig.

Är du nybörjare kan du börja med fyra set med sex repetitioner och fokusera på kvalitet före tyngd.

02 Knäböj

Knäböj har av många fitnessexperter kallats ”övningarnas kung”, och det med goda skäl. För att utföra dem korrekt krävs en bra blandning av rörlighet, stabilitet och funktionell styrka, och när det görs är det en fantastisk helkroppsövning.

Alla bör åtminstone kunna utföra en snygg, kontrollerad, djup knäböj för att uppnå en grundläggande nivå av kondition, funktionalitet och livskvalitet.

Det här är en riktig pulshöjare som aktiverar stora delar av kroppen på en gång. Knäböj är alltså inte bara en benövning – det är en helkroppsrörelse, särskilt om du lägger till vikt och kopplar in överkroppen ordentligt.

Övningen tränar främst framsida lår, säte, baksida lår och nedre delen av ryggen. Vill du bygga muskler? Sikta på tre till fyra set med sju till tio repetitioner per set och fokusera på bra teknik hela vägen.

03 Utfall

Xaver Schlager tränar utfall med vikt i Los Angeles © Devin L'Amoreaux/Red Bull Content Pool

Utfall är en grym övning för styrka som ger många av de fördelar som knäböj ger, men med en extra bonus: du tränar balans och stabilitet samtidigt som du jobbar ett ben i taget. Precis som knäböj aktiverar utfall framsida lår, säte och baksida lår, men också de mindre stabiliserande musklerna som hjälper dig att hålla balansen. Har du ryggproblem eller svårt att få till tekniken i knäböj kan utfall vara ett riktigt bra alternativ (även om det bästa såklart är att kunna göra båda).

Du kan enkelt anpassa svårighetsgraden genom att justera hur djupt du går ner. Ju närmare golvet, desto tuffare blir det – så sänk dig så långt det känns bra och stabilt. Börja med två till tre set med 10–12 repetitioner per ben.

Bonusen? Starka och stabila höfter gör stor skillnad i vardagen, när du går, springer och rör dig i stort sett i all idrott. Höftinstabilitet är dessutom en vanlig orsak till fall hos äldre, och vårt stillasittande liv gör tyvärr höfterna svagare över tid. Så in med utfall i träningsrutinen!

04 Press

Armhävningar är en grym övning © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Pressövningar är helt enkelt alla övningar där du pressar något bort från kroppen. Det kan vara horisontellt, som armhävningar, eller vertikalt, som när du pressar en vikt ovanför huvudet. De här övningarna tränar framför allt bröst, axlar och triceps. Beroende på vinkeln jobbar musklerna lite olika, men det är alltid överkroppen som får göra grovjobbet.

Pressövningar är vanliga i många träningsprogram – och det är inte så konstigt, de är effektiva! Men om du bara fokuserar på pressövningar och glömmer dragövningar kan det leda till obalans, axelproblem och sämre hållning. Så se till att ha en bra balans i din träning.

Klassiska exempel är armhävningar och axelpress. Börja med tre set med 10 repetitioner och vila ordentligt mellan varje set.

05 Drag

Stefanos Tsitsipas tränar i Monaco © Oriol Castello/Red Bull Content Pool

Dragövningar är helt enkelt alla övningar där du drar något mot dig, som rodd eller pull-ups. Precis som med pressövningar kan de delas in i horisontella drag (till exempel sittande rodd) och vertikala drag (som pull-ups i en stång).

Horisontella drag är extra viktiga för dig som sitter mycket på jobbet. De stärker musklerna som hjälper dig att hålla en bra hållning och motverkar den framåtlutade positionen som lätt blir av allt skrivbordsarbete. Ett bra riktmärke är att göra två dragövningar för varje pressövning. Men viktigast av allt, lyssna på kroppen och anpassa motståndet så att det känns bra för dig.

Dragövningar tränar armarna (biceps och triceps), ryggen (särskilt lats) och även magen. Vid horisontella drag får du dessutom med benen när du driver kroppen fram och tillbaka.

När det gäller upplägget kan du tänka att varje minut är en repetition och satsa på fem repetitioner i fem set. Kör fokuserat och med kontroll – kvalitet slår alltid kvantitet!

06 Farmers walk

Ida Mathilde vid världsmästerskapet i Hyrox i Nice © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Farmers walk innebär helt enkelt att du går medan du bär något tungt. Det kan vara hantlar, kettlebells, en skivstång, en sandsäck eller vad du har tillgång till. Variera gärna både vikten och hur du bär den, så länge du gör det säkert och med bra teknik. Det här är en grym helkroppsövning som stärker rygg, ben och axlar, och samtidigt får både armar och bål jobba ordentligt.

Ta en tung kettlebell i varje hand och gå med stolt hållning, som om du balanserar en bok på huvudet. Gå i 30–60 sekunder, vila och upprepa i tre set.

Tunga bärövningar gör dig riktigt stark och tålig. Du bygger stabilitet i bål och höfter, stärker ryggen och greppet och förbättrar dessutom konditionen på köpet. Enkelt, effektivt och riktigt jobbigt på bästa sätt!

07 Plankan

Tess Wester kör plankan © Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool

Plankan är en riktig superövning för bålen. Den stärker magen, stabiliserar ländryggen och höfterna – och du behöver ingen utrustning alls. I stället för att nöta situps och crunches, som kan belasta ryggen mer än de gör nytta, kan du satsa på olika plankvarianter för att bygga en stark och stabil core.

Och gör den inte halvhjärtat! I stället för att bara “hänga” i plankan, skapa aktiv spänning: dra armbågarna mot tårna, pressa bak hälarna, spänn rumpan och håll kroppen helt rak. Kör tre set på 60 sekunder och fokusera på kvalitet hela vägen.

08 Pike roll-out

Pike roll-out är en riktigt tuff och effektiv övning. Börja i en armhävningsposition med fötterna på en tränings- eller stabilitetsboll. Lyft sedan upp rumpan mot taket så att kroppen nästan hamnar i en handstående position (med fötterna kvar på bollen). Rulla därefter långsamt tillbaka genom att låta bollen rulla längs underbenen tills den når knäna. Det här är en grym helkroppsövning, men det är framför allt bålen som får jobba ordentligt.

Sikta på tre set med 10 repetitioner, två till tre gånger i veckan. Känns det för svårt? Ingen fara! Börja med en enklare variant där du från samma armhävningsposition bara rullar bollen så långt du klarar med kontroll. Bygg upp styrkan steg för steg, det kommer att ge resultat!

09 Burpees

Jake Dearden kör burpee broad jumps © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Burpees är en riktig pulshöjare som tränar hela kroppen. Du kombinerar en armhävning med ett hopp. Vill du göra det ännu tuffare kan du lägga till extra hopp, ankelvikter eller hålla en hantel i varje hand. Testa att köra fem set à 30 sekunder. Redan från första repetitionen kommer armar, ben, rumpa, baksida lår och mage att vakna till liv.

Oavsett hur du tränar är det viktigt att ha en plan som passar just dina mål och din nivå. Utmana dig själv och sikta framåt, men pressa inte så hårt att du riskerar skador. Bygg upp styrkan steg för steg så håller du i längden.

Träna så ofta det känns bra för dig, men ge kroppen minst en eller två vilodagar i veckan. Du kan till exempel dela upp träningen så att du fokuserar på olika delar av kroppen olika dagar, med vila emellan. Och viktigast av allt – lyssna på kroppen. Vill du ha extra stöd kan det vara smart att ta hjälp av en tränare som kan lägga upp ett program anpassat för dig.

Om Ben Longley

Ben Longley har varit personlig tränare i över 12 år och är ägare av The Fit Stop, en anläggning för personlig träning och gruppträning i St Kilda East, Melbourne, som specialiserar sig på styrketräning, funktionella rörelser och fettförbränning. För mer information om deras tjänster, besök: www.TheFitStop.com.au.

Extra

Utöver dessa övningar är det också bra att öva på att få bättre balans. En balansbräda är ett bra redskap för att få in helkroppsträning på ett roligt och enkelt sätt.

