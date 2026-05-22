Bästa co-op-spelen för par på PS5, Xbox, PC och Switch

Par som spelar tillsammans håller inte bara ihop, de lär sig också att kommunicera, lösa problem och fira segrar (eller misslyckanden) sida vid sida. Och det bästa av allt? Många av spelen på listan fungerar lika bra som online-spel för par i distansförhållanden.

Så oavsett om du är ute efter ren underhållning, känslomässigt berättande eller bara en ursäkt att ropa “revive me!” till din partner, så har den här listan över de bästa online-spelen att spela tillsammans med en partner något för er.

Ännu bättre: vi har också tagit hjälp av den australiska gamern Iamfallfromgrace, som delar med sig av sina favoritspel, både kaotiska och mysiga, för par som gillar att skratta, spela och kanske till och med sabotera lite för varandra.

Hur väljer man rätt co-op-spel som par?

Alla spel för par är inte skapade på samma sätt, och alla spelduos spelar inte likadant. Här är några saker att tänka på när ni ska välja det perfekta spelet för dig och din Player 2.

Hitta er vibe: Vill ni koppla av eller släppa lös kaos? Spel som Unravel 2 är lugna och mysiga, medan Overcooked 2 bjuder på tempo, stress och högljudda instruktioner.

Matcha era nivåer: Om en av er är ny i spelvärlden kan det vara klokt att välja spel med enkla och intuitiva regler. Super Mario Bros. Wonder och Sackboy: A Big Adventure är perfekta ingångar.

Tänk på hur ni kommunicerar: Om ni gillar snabb samordning kan multiplayer-spel som Lovers in a Dangerous Spacetime eller Portal 2 passa perfekt. Föredrar ni ett lugnare tempo kan ni turas om i spel som Haven eller Baldur’s Gate III.

Soffspel eller distansspel? Vissa av de bästa online-spelen för par – som It Takes Two eller Minecraft Legends – fungerar lika bra även om ni spelar på distans.

Sätt stämningen: Vill ni ha ett roligt spel för en dejtkväll eller ett tålamodstest? Välj därefter. (Tips: Cuphead är inget för den lättstressade.)

01 Super Mario Bros. Wonder: Den ultimata guiden till energifylld co-op

Plattform: Nintendo Switch

Ett kärleksfullt äventyr: Super Mario Bros. Wonder © Nintendo

Välkommen till det vildaste 2D-Mario-spelet hittills. I Super Mario Bros. Wonder vaknar rör till liv, blommor svarar när du pratar med dem och ja, det finns till och med en elefant-power-up. Den senaste delen i Mario-universumet tänjer på gränserna för klassisk plattformsgaming med en psykedelisk twist och uppfinningsrika banor fulla av överraskningar runt varje hörn.

Från banor där du studsar i takt till musiken till nivåer där gravitationen plötsligt förändras har varje bana något helt nytt. Och med stöd för upp till fyra spelare i lokalt multiplayerläge förvandlas vardagsrummet snabbt till ett glädjefyllt kaos.

Till och med speedrunnern David “ GrandPOOBear ” Hunt har gett spelet sitt godkännande – och han är inte lätt att imponera på.

Varför det är perfekt för par: Super Mario Bros. Wonder är byggt för samarbete, men lever på lekfullt kaos. Den livliga bandesignen belönar teamwork, som att tajma hopp eller ta sig genom knepig terräng tillsammans. Det är ett perfekt spel för par som gillar lättsamma utmaningar, att skratta tillsammans och kanske sabotera lite för varandra.

02 Untitled Goose Game: Ett hysteriskt äventyr för kaotiskt samarbete

Plattform: PC, PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox One/Series X

Klassikern är fortfarande en klassiker än i dag © House House

Det australiensiska Untitled Goose Game från utvecklaren House House flög in i våra liv redan 2019, men dess charm, humor och kooperativa kaos har inte åldrats en dag. Det är fortfarande lika fräckt och diabolisk roligt. Perfekt som ett co-op-spel där ni får vara skurkarna (på ett sätt).

Du och din partner spelar som två gäss med ett gemensamt mål: att skapa total, fjäderklädd oreda i en fridfull brittisk by. Oavsett om det handlar om att stjäla smörgåsar, låsa ute trädgårdsmästare från deras egna trädgårdar eller bara tuta för sakens skull, bygger spelet på bus, kreativitet och samarbete.

Och det finns mer: medan House House just nu arbetar på sitt nästa projekt har utgivaren Panic hintat om att det är något “man definitivt inte skulle förvänta sig från teamet”. Om det visar sig vara ännu en co-op-pärla är vi redo direkt.

Varför det är perfekt för par: Utan strider, tidspress eller stress är detta ett av de bästa spelen för par att spela hemma när ni vill skratta, skapa kaos och knyta band genom näbbdriven anarki. Se det som ett perfekt kärleksspråk... för gäss.

03 Diablo IV: Helvetiska strider och himmelska belöningar för hardcore-spelande par

Plattform: PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series

Hardcore action gör Diablo IV till en hit bland co-op-spel. © Blizzard Entertainment

I juni 2023 reste sig helvetets legioner återigen när Diablo IV, ett av de mest legendariska co-op-spelen för par, återvände till spelplattformar världen över. Och 2024 släpptes spelet dessutom på Xbox Game Pass, vilket innebär att fler par än någonsin samarbetar för att ta sig an den demonfyllda världen Sanctuary.

Till skillnad från sina föregångare utspelar sig Diablo IV i en enorm, gemensam öppen värld fylld av omfattande uppdrag, dynamiska dungeons och den ständiga lockelsen av belöningar som bara är en strid bort. Med fem klasser att välja mellan – Barbarian, Sorceress, Druid, Rogue och Necromancer – finns det en perfekt kombination för varje spelande duo.

Nya världsbossar, säsongsevenemang och några av de bästa belöningarna i ARPG-genren gör att jakten aldrig känns tröttsam. Oavsett om ni tillsammans utforskar en mardrömslik dungeon eller diskuterar vem som egentligen ska få den där legendariska droppen, bjuder spelet på kaotisk underhållning.

Varför det är perfekt för par: Det spelar ingen roll om ni sitter bredvid varandra i soffan eller spelar från olika platser. Detta är ett online-spel för par när det är som bäst. Bygg ert drömteam, samla utrustning och bekämpa ondskan sida vid sida. Och om ni båda väljer Necromancer? Var beredda på en maktkamp om vem som får flest skelett.

04 Baldur’s Gate III: Ett djupt, kaotiskt och berättelsedrivet RPG för par

Plattform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Baldur's Gate 3 är en höjdpunkt inom rollspel © Larian Studios

Om du någon gång har bråkat med din partner om ni ska rädda staden eller bränna ner den till grunden, då är Baldur’s Gate III spelet för er.

Detta mästerverk inspirerat av Dungeons & Dragons från Larian Studios är inte bara en av de största spelsuccéerna från 2023, det kallas redan ett av de bästa RPG-spelen som någonsin gjorts. Tillsammans utforskar ni en fantasivärld fylld av gudar, goblins, tveksamma beslut och oväntat heta romansalternativ.

Det här är inte ett typiskt rollspel. Här spelar dina val faktiskt roll, på nivån “oj, vi råkade starta ett inbördeskrig för att vi stal den där smörgåsen”. Med djup karaktärsanpassning, taktisk turordningsbaserad strid och förgrenade dialoger blir varje spelsession ett eget episkt äventyr.

Varför det är perfekt för par: Vill ni ha ett online-co-op-RPG med mycket berättelse och minimalt med handhållning är detta spelet för er. Ni kommer att skratta, diskutera, försöka förföra samma NPC och sedan slåss för initiativ. Ett måste för par som vill rollspela, utforska och kanske till och med flirta med en vampyr eller två.

05 Luigi’s Mansion 3: Slemmig spökjakt för modiga par att spela hemma

Plattform: Nintendo Switch

Luigi är inte rädd för spöken... eller? © Nintendo

Det börjar bli kusligt igen och den här gången är Luigi inte ensam. I Luigi’s Mansion 3 checkar Marios grönklädda bror in på ett hemsökt hotell där det enda som är värre än rumsservicen är de kringvandrande spökena.

I detta charmigt kusliga pusseläventyr tar du och din partner kontroll över Luigi och hans geléaktiga dubbelgångare, Gooigi. Medan en spelare utforskar hotellet kan den andra sippra genom galler, lösa pussel och suga upp spöken med dammsugaren. Det är kanske inte fullständig split-screen-frihet, men det är ändå en smart och delad co-op-upplevelse som kräver en hel del strategi.

Spelets komiska skräckstämning, knasiga animationer och klassiska Nintendo-finish gör det till ett av de roligaste spelen för par att spela hemma, särskilt om ni gillar lite dråplig humor tillsammans med spänningen.

Varför det är perfekt för par: Det asymmetriska co-op-läget är gjort för skratt, misstag och komiska situationer som: “Vänta, DU skulle ju dra i spaken!”. Perfekt för parspel som kombinerar lättsamt samarbete med en lagom kuslig stämning.

06 Sons of the Forest: Ett skrämmande överlevnadstest för par som spelar tillsammans

Plattform: PC (konsolversion under utveckling)

En "skog" som är mer skrämmande än grönskande © Endnight Games Limited

Välkommen till din värsta semester. Sons of the Forest kastar dig och din spelpartner rakt ner på en avlägsen ö full av muterade kannibaler, farliga miljöer och pulshöjande spänning. Det är vackert. Det är brutalt. Och det är inget för den lättskräckte.

Som en direkt uppföljare till The Forest utmanar detta överlevandsspel dig att bygga skydd, samla resurser, tillverka vapen och avslöja hemligheterna bakom öns fasor, allt medan du försöker att inte skrika eller bli uppäten. Även om det inte är ett typiskt co-op-spel fungerar det utmärkt på två PC-uppsättningar eller handhållna enheter, vilket gör det till ett toppval bland online-spel för par som gillar en rejäl utmaning.

Varför det är perfekt för par: Det här är det ultimata stresstestet för relationen. Kommunicera eller dö (bokstavligen). Oavsett om ni slåss mot mutanter eller diskuterar vem som ska bygga elden är detta ett av de mest intensiva spelen för par som gillar överlevnadsspel. Förvänta er att ropa, planera strategier och kanske sova med lampan tänd.

07 A Way Out: Ett filmiskt partnerspel om att bryta sig loss tillsammans

Plattform: PlayStation 4, Xbox One, Android, PC

En väg ut kräver samarbete. © Hazelight Studios/Electronic Arts

Vad är mer romantiskt än en fängelserymning? I A Way Out kliver du och din spelpartner in i rollerna som Leo och Vincent, två fångar med ett gemensamt mål: att fly. Men det här är inget vanligt co-op-upplägg. Det finns inget singleplayer-läge. Du kan bokstavligen inte spela spelet utan en andra person.

Ni smyger, slåss, distraherar vakter och tar er igenom känslomässiga berättelsemoment, samtidigt som spelet kastar er in i snabba reaktionsmoment och pussel som kräver samarbete. Det börjar med en stege och slutar med en twist vi inte tänker avslöja, men lita på oss, ni kommer att prata om den långt efter att eftertexterna rullat.

Varför det är perfekt för par: Det handlar inte bara om att spela spel, utan om att uppleva en berättelse tillsammans. Ett av de mest minnesvärda spelen för par, både online och lokalt, där A Way Out kräver kommunikation, empati och samarbete. Ren co-op-magi.

Quotation Ingenting kan förbereda dig på upp- och nedgångarna i A Way Out. Jag höll nästan på att gråta mot slutet av spelet. Det är en titel jag önskar att jag kunde spela igen för första gången. Iamfallfromgrace

Specialfunktionen: A Way Out kan bara spelas i co-op och kan inte bemästras ensam. Jättekul och ett gripande äventyr dessutom.

08 Minecraft Legends: Avslappnad strategi möter co-op-kaos

Plattform: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X

Minecraft Legends © Microsoft

Vad händer när ett av världens mest kreativa sandbox-spel förvandlas till ett realtidsstrategiskt äventyr? Du får Minecraft Legends, ett färgstarkt co-op-spel för par som gillar både att bygga och slåss.

Det här är inte klassiska Minecraft där du placerar block. I stället leder du arméer, samlar mobs och försvarar din by mot Piglin-invasioner, allt medan du rider genom procedurgenererade biomer på en lysande häst. Spelet är avslappnat, färgstarkt och förvånansvärt strategiskt.

Ni bygger, slåss och kanske diskuterar vilken byggnad som ska uppgraderas först. Men det är ju en del av nöjet. Ett riktigt underhållande äventyr med massor av co-op – och ett tydligt exempel på multiplayer-spel för par som kombinerar strategi med äventyr. Det är ett sådant spel som inte bara testar er förmåga att bygga, utan också er förmåga att tänka taktiskt och planera tillsammans.

Varför det är perfekt för par: Det är lätt att komma in i, familjevänligt och fullt av charmiga överraskningar. Oavsett om ni är nybörjare eller erfarna RTS-spelare är Minecraft Legends ett av de bästa online-spelen för par som vill ha låg tröskel, underhållning och en gemensam känsla av upptäckarglädje.

09 It Takes Two: Ett genresprängande partnerspel om kärlek (och samarbete)

Plattform: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series, PC

It Takes Two är lite galet. På ett bra sätt. © Electronic Arts

Från skaparna av A Way Out kommer denna känslomässiga berg- och dalbana som byter fängelsemurar mot ett trasigt äktenskap och slänger in en pratande bok, mekaniska bin, snöglober och rymdbabianer på köpet. I It Takes Two förvandlas du och din partner till små dockor som navigerar enorma världar byggda kring metaforer från verkliga livet. Ena stunden flyger ni ett flygplan gjort av underkläder, nästa stund hoppar ni mellan plattformar inuti en gökur.

Det som binder allt samman är en relation i kris och ett uppdrag att laga den, en galen bana i taget.

Spelet förändras ständigt, med nya regler som introduceras varenda stund. Ingen backtracking, inga återanvända gimmicks, bara runt 15 timmar av briljant co-op som kräver kommunikation, samarbete och kreativitet.

Varför det är perfekt för par: Det här är ett av de bästa spelen för par som vill ha något hjärtligt, humoristiskt och helt oförutsägbart. Det är också ett av de bästa online-spelen att spela med sin partner i ett distansförhållande, eftersom både berättelsen och de kreativa spelmekanikerna fungerar lika bra över skärmen som i samma soffa.

10 Sackboy: A Big Adventure: Plattformsmayhem för två spelare lokalt

Plattform: PlayStation 4, PlayStation 5

Sackboy: A Big Adventure är ett riktigt roligt co-op-spel © Sony Interactive Entertainment

Den ihopsydda hjälten från LittleBigPlanet kliver äntligen fram i rampljuset (nästan), och det är riktigt roligt. Sackboy: A Big Adventure är ett 3D-plattformsspel fyllt av färgstarka banor, fantasifulla hinder och några av de bästa handkontrollseffekterna du kan uppleva på PS5 tack vare DualSense-funktionerna.

Oavsett om ni hoppar över lava eller “råkar” slå ner varandra från en rörlig plattform, blomstrar Sackboy i kaotiskt lokalt co-op-spel. Spelet balanserar verklig utmaning med lekfull humor och uppmuntrar samarbete – men lämnar också precis lagom mycket utrymme för lite bus.

Det går att spela ensam, men couch co-op gör verkligen att världen kommer till liv. Det är också ett av de mest charmiga lokala multiplayer-spelen för par på PlayStation, särskilt för dem som vill ha lättsamt samarbete och några “oavsiktliga” knuffar.

Varför det är perfekt för par: Perfekt för par att spela hemma, det finns tillräckligt med utmaning för att hålla er engagerade, men spelet tar sig aldrig på för stort allvar. Dessutom är det nästan uppmuntrat att sabotera sin partner lite på skoj.

11 Rayman Legends: Ett rytmiskt plattformsspel som testar era reflexer (och tålamod)

Plattform: PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Wii U, PC

Vem visste att kaos kunde vara så charmigt? Rayman Legends bjuder på fartfylld plattformsgaming, absurda fiender och några av de mest minnesvärda musikbanorna i spelvärlden. Tänk action till tonerna av “Eye of the Tiger” och mariachi-versioner av klassiska spelmelodier.

Du och din partner hoppar, slår och glider er fram genom förtrollade skogar, hemsökta slott och lavafyllda grottor, allt medan ni försöker undvika att dö (eller råka slå ut varandra). Spelkänslan är tajt, grafiken är fantastisk och soundtracket är riktigt svängigt.

Varför det är perfekt för par: Det är ett av de mest actionfyllda spelen för par att spela hemma. Tajming är avgörande men även tillit. Det är snabbt, roligt och garanterat att leda till minst ett “DU GJORDE DET DÄR MED FLIT!”-ögonblick. Ett perfekt spel för par som gillar snabba reflexer och spektakulära banor.

12 Lovers in a Dangerous Spacetime: Samarbete eller kaos i detta neonfärgade rymdäventyr

Plattform: PlayStation 4, PC, Nintendo Switch, Mac OS, Xbox One

Du och din partner styr ett neonfärgat rymdskepp… tillsammans. Vad skulle kunna gå fel? I Lovers in a Dangerous Spacetime måste ni jonglera sköldar, vapen, thrusters och kartor i ett litet skepp med flera stationer, samtidigt som ni räddar rymdkaniner och försöker undvika att krossas av asteroider.

Stilen är en blandning av neonljus och tecknat, och kaoset är på riktigt. Det här är inte ett spel där man lutar sig tillbaka och tar det lugnt, det är en intensiv lektion i kommunikation och anpassningsförmåga.

Varför det är perfekt för par: Det är ett av de ultimata spelen för par som gillar att multitaska under press. Ingen klarar det ensam, ni måste prata, planera och ibland ropa “SKÖLDAR!” i kör. Ett perfekt val både som online-spel för par och för kaotiskt co-op.

13 Haven: En sci-fi-kärlekshistoria som du faktiskt får spela

Plattform: PlayStation 4, Xbox Series, PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One

Haven berättar en känsloladdad sci-fi-historia © The Game Bakers

Haven handlar om att bygga en egen värld, tillsammans. Den här indiepärlan följer Yu och Kay, två älskande som lämnat sina gamla liv bakom sig för att börja om på en öde planet. Ni glider över glödande landskap, samlar resurser, lagar mat och reparerar ert rymdskepp, samtidigt som ni navigerar en relation som känns förvånansvärt verklig.

Förvänta dig inte explosioner och bossfighter varannan minut. Haven handlar mer om små ögonblick: ett stilla samtal, ett gemensamt beslut eller en perfekt tajmad undanmanöver i strid. Spelet är lika delar romantik och överlevnad – perfekt för par som vill ha något känslosamt med en gnutta strategi. På sätt och vis fungerar det nästan som ett relationsquiz i spelform: de val ni gör tillsammans formar berättelsen, startar samtal och påverkar hur karaktärerna utvecklas känslomässigt.

Varför det är perfekt för par: Det är mysigt, lite annorlunda och känslomässigt engagerande. Om ni letar efter spel för par med mer berättelsedjup och ett lugnare tempo är Haven perfekt att spela ihop i soffan, eller tillsammans på varsin handhållen konsol.

14 Portal 2: Pussellösning när den är som allra smartast

Plattform: PC, PlayStation, Nintendo Switch, Xbox

Kliv in till stålfötterna Atlas och P-Body, två robotiska testsubjekt som kastas in i de sönderfallande korridorerna på Aperture Science. Portal 2 är inte bara ett co-op-spel, det är en hjärnvridande balett av fysik, portaler och passivt aggressiv AI-humor från GLaDOS.

Ni använder portalgevär för att böja tid och rum, aktivera spakar, undvika turrets och kämpa er igenom en serie allt svårare testkammare. Den enda vägen framåt? Kommunikation och klurighet.

Varför det är perfekt för par : Oavsett om det är ert första pussel eller ert femtionde försök är känslan när ni löser det tillsammans otroligt tillfredsställande. Portal 2 är ett perfekt online-spel att spela med sin partner, framförallt om ert kärleksspråk är “rumsligt tänkande och sarkasm.”

Quotation Utan tvekan ett av de bästa pusselspelen som någonsin gjorts, och det åldras som ett riktigt fint vin. Tillfredsställelsen när man lyckas lösa pusslen i Portal 2 är svår att slå. Jag är på väg att falla från nåd och onåd

Tillsammans måste ni ta er igenom de numera förfallna, och därför ännu knepigare, testkamrarna och undkomma den sadistiska artificiella intelligensen GLaDOS. Antagonisten från det första spelet gör livet svårt även här, med sin cyniska och märkliga monolog. Era enda verktyg är ett portalgevär och de maskhål det skapar. Genom att kombinera olika mekanismer, hjälpmedel och laserstrålar måste ni hitta sätt att säkert nå utgången i varje nivå och ta er från rum till rum hela vägen till friheten.

15 Unravel 2: Ett stillsamt äventyr där två trådar binds samman

Plattform : PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC

Spännande co-op-äventyr för två, Unravel 2. © Electronic Arts

I detta vackert animerade co-op-plattformsspel spelar ni inte bara sida vid sida, ni är bokstavligen ihopknutna. Unravel 2 tar tillbaka den älskvärda garnfiguren Yarny och introducerar en andra, blå Yarny för sömlöst samarbete mellan två spelare. Tillsammans svingar ni er fram, klättrar och löser pussel genom skogar, sjöar och övergivna fabriker i en värld som känns som en levande målning.

De kärleksfullt designade banorna blandar akrobatik med lugna logiska pussel och skapar en nästan meditativ känsla utan stress. Om det blir svårt kan ni slå på hjälpsamma ledtrådar. Känner ni er modiga finns även svårare utmaningsbanor som verkligen sätter er kommunikation på prov. Oavsett om ni sitter tillsammans i soffan eller spelar på distans är det ett fint sätt att testa både rytm, tålamod och er gemensamma problemlösningsförmåga.

Varför det är perfekt för par: Unravel 2 är själva definitionen av sammankopplat co-op-spel. Det lugna tempot gör det till ett perfekt spel för par att spela hemma. De känslomässiga undertonerna och samarbetet förstärker känslan av “vi gör det här tillsammans”. Det är också ett utmärkt val om ni vill ha ett spel som är hjärtligt, smart och utan onödig stress.

Quotation Underskatta inte det här charmiga lilla spelet, ni kommer att sättas på prov. Om huvudspelet känns för enkelt för dig och din spelpartner, leta upp utmaningsbanorna… sorry, not sorry. Iamfallfromgrace

16 Cuphead: Tecknad action som sätter både kärlek och reflexer på prov

Plattform: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Mac OS, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X

Cuphead: Gör inte business med djävulen © Studio MDHR

Välkommen till Inkwell Isle, där du och din partner kommer att skrika åt våfflor och gråta över levande blommor, och ändå älska varje sekund. Cuphead är ett sidscrollande spel fullt av bossfighter, inspirerat av 1930-talets tecknade filmer. Du och din co-op-partner spelar som Cuphead och Mugman, två godtrogna figurer som råkar slå vad med djävulen och förlorar sina själar.

Spelet är fullt av handritad magi, jazzig musik och en brutalt svår svårighetsgrad. Varje bossfight är en kaotisk dans av kulor, dashar, parries och återupplivningar. Ni kommer att falla. Ni kommer att misslyckas. Men när ni till slut vinner känns det nästan magiskt.

Varför det är perfekt för par: Topparna är höga och dalarna kan verkligen testa er. Men om du och din partner gillar exakt tajming, galen animation och teamwork på adrenalin är Cuphead ett fantastiskt spel. Det är ett av de mest ikoniska spelen för par som inte har något emot lite lidande i kärlekens namn.

Quotation Cuphead är spelet som kommer att testa er relation, så var beredda. Ni kanske till och med behöver ett säkerhetsord att använda när frustrationen blir för stor. Spelets estetik gör det nästan ännu mer provocerande – och ni kommer sannolikt att skrika svordomar åt både våfflor och cupcakes. Iamfallfromgrace

Hur Cuphead skapades: I vår dokumentär "Levels " får du en inblick bakom kulisserna i spelutveckling. Här berättar skaparna av Cuphead hur spelet kom till.

17 Overcooked 2: Den mest stressiga typen av underhållning ni kan ha tillsammans

Plattform: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Mac OS, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X

Overcooked 2 visar hur galet kökslivet kan vara © Ghost Town Games

Alla som någon gång har lagat mat i ett litet kök tillsammans med någon annan känner igen scenariot: kaos, rop och den där personen som alltid bränner riset. Overcooked 2 tar den energin, vrider upp den till max och placerar er i kök på luftballonger, isflak och lastbilar i rörelse.

Du och din partner måste förbereda ingredienser, laga mat, lägga upp, servera – och städa – under nästan omöjliga tidsgränser. När recepten blir mer avancerade och köken mer absurda blir teamwork och tajming helt avgörande. Eller helt värdelösa, om ni mest står och skriker “VARFÖR KASTAR DU SALLAD?!”. Den hektiska samordningen skapar en sorts lekfull tävling som verkligen testar er kommunikationsförmåga, och er förmåga att skratta mitt i stressen.

Varför det är perfekt för par: Det är en vild resa fylld av klassisk “parspels-energi” och ett riktigt test av kommunikation. Overcooked 2 kommer troligen att få er att vilja beställa hämtmat i några dagar. Det är också ett förvånansvärt effektivt relationsspel som lär ut kommunikation, tidshantering, och när det är bäst att hålla sig ur sin partners väg.

Quotation De som skapade det här spelet är riktiga masochister och jag älskar dem för det. Gör dig redo för mycket stress och förmodligen mycket skrikande. Overcooked 2 kommer förmodligen få dig att vilja beställa hämtmat i några dagar. Iamfallfromgrace

Därför fungerar couch co-op-spel så bra

Oavsett om ni slåss mot demoner, kastar lök eller styr neonfärgade rymdskepp erbjuder spel för par, både online och offline, mer än bara underhållning. De skapar gemensamma historier. Från skratt över tokiga bonusar till stressade instruktioner mitt i en bossfight blir de här stunderna lätt en del av er egen relationshistoria.

Även i distansförhållanden visar spel som It Takes Two, Portal 2 och Minecraft Legends att samhörighet inte är begränsad till vardagsrummet. Dagens multiplayer-spel online för par är ett roligt och meningsfullt sätt att hålla kontakten, även när ni befinner er långt ifrån varandra.

I takt med att gaming blivit allt mer utbrett och portabelt känns begreppet “soff co-op” nästan mer som en nostalgisk hyllning till gemensamma spelstunder än en bokstavlig beskrivning. Oavsett om ni sitter bredvid varandra eller spelar på distans bygger ni fortfarande tillit, kommunikation, och de där viktiga segerdanserna.

Kika gärna in igen då och då, eftersom listan kommer att uppdateras när fler bra spel för par dyker upp. Varje spelstund bidrar till nya gemensamma upplevelser och relationsspel handlar inte bara om att utveckla färdigheter, utan också om att skapa minnen tillsammans.

19 Vanliga frågor (FAQ)

Vilka är roliga spel för par?

Stardew Valley, It Takes Two och Minecraft Legends är perfekta för par i distansförhållanden som vill umgås genom co-op-spel. Dessa multiplayer-spel för par erbjuder allt från strategi till berättelsedrivna upplevelser.

Vilka är de bästa online-spelen att spela med sin partner?

Finns det några brädspel för två spelare som passar par?

Absolut. Även om den här listan fokuserar på tv-spel finns det flera populära brädspel för par, till exempel Jaipur, Patchwork och Codenames: Duet, som passar perfekt för offline-spel.

Finns det relationsquiz-spel man kan spela tillsammans?

Ja! Appar som Couple Game, Ultimate Game for Couples eller Lovify’s Couples Quiz är perfekta för skratt, överraskningar och roliga frågesporter om relationer.

Vilka spel för par passar bäst för nybörjare?

Börja med Unravel 2, Super Mario Bros. Wonder eller Lovers in a Dangerous Spacetime. De är enkla att komma igång med, roliga att spela och perfekta spel för par hemma.

Vilket frågespel är roligt att spela före eller efter gaming?

Appar som Love Nudge eller Gottman Card Decks gör klassiska relationsspel till bra samtalsstartare. Ni kan också blanda in klassiska “sanning eller konsekvens”-frågor eller egna quiz för att testa hur väl ni känner varandra.

