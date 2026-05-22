De 10 bästa gratisspelen för PlayStation 5

Elden Ring, Astro Bot, God of War Ragnarök eller Gran Turismo 7: Urvalet av spelhöjdpunkter för PlayStation 5 är enormt. Även om du inte vill betala en krona kan du fortfarande njuta av några förstklassiga spel på den senaste Sony-konsolen. Här är de bästa gratisspelen för PlayStation 5.

01 Marvel Rivals

Skjutspelet med superhjältar från Marvel-universumet, Marvel Rivals, lanserades först i december 2024 och blev snabbt en riktig succé. I det här multiplayer-spelet möts hjältar och skurkar som Iron Man, Captain America, Spider-Man, Venom och Loki i två lag med sex spelare, där de kämpar om att klara olika uppdrag.

Marvel Rivals är en ny PVP hero shooter © Marvel

Spelet för tankarna till succéer som Overwatch 2 eller VALORANT och bjuder på taktiska matcher, mycket tack vare hjältarnas unika förmågor och speciella team-ups. När vissa karaktärer kombineras uppstår extra starka synergier som kan avgöra matchen.

Marvel Rivals är snyggt, flyter på riktigt bra och erbjuder massor av variation – perfekt för långa spelsessioner med handkontrollen i handen.

02 VALORANT

På tal om gratis multiplayer-skjutspel: VALORANT från LoL-tillverkaren Riot Games har blivit ett av de viktigaste e-sportspelen på PC och fyller enorma arenor – som t.ex. Red Bull Home Ground i Berlin.

VALORANT har en härlig spelcommunity © KREW Collective/Red Bull Content Pool

Sommaren 2024 kom det populära spelet äntligen till PlayStation 5 och Xbox Series X/S – och det är utan tvekan ett av de bästa free-to-play-spelen på Sonys konsol. I VALORANT möts två lag, precis som i klassikern CS:GO. Det ena laget ska plantera bomben (spiken), medan det andra gör allt för att stoppa dem.

Du kan välja mellan en rad olika karaktärer, så kallade agenter, alla med sina egna unika förmågor. VALORANT är snabbt, taktiskt och samtidigt lätt att komma in i tack vare sitt smidiga och responsiva gameplay.

03 Astros lekrum

Astro's playroom © Sony

När PlayStation 5 lanserades i november 2020 bjöd Sony alla köpare på ett gratis spel: Astro’s Playroom. Spelet var tänkt att visa upp vad den nya konsolen, och framför allt DualSense-handkontrollen, kunde göra.

Trots att det bara tog runt 3–4 timmar att spela igenom blev det snabbt ett av de bästa 3D-plattformsspelen till PS5. Mycket tack vare den charmiga huvudkaraktären, den färgglada grafiken och den lekfulla humorn.

År 2024 kom Astro Bot, en större och mer ambitiös uppföljare. Spelet hyllades som ett av årets bästa och kan utan problem mäta sig med klassiker som Super Mario och Sonic – även om det den här gången inte är gratis.

04 My First Gran Turismo

My First Gran Turismo riktar sig till gamers i alla åldrar © Sony Interactive Entertainment

Det kanske bästa racingspelet till PlayStation är Gran Turismo 7. Som en riktig bilsimulator passar det perfekt för dig som älskar bilkultur och vill tävla mot både AI-förare och spelare från hela världen – med ett enormt utbud av bilar och varierande lopp.

I december 2024 släpptes den kostnadsfria spin-offen My First Gran Turismo som en tidig julklapp. Spelet bygger på grunden från storebror Gran Turismo 7, men är anpassat för spelare i alla åldrar och på alla nivåer.

Här får du en mjuk introduktion till hur bilarna beter sig, klarar körkortsutmaningar och testar dina färdigheter i tävlingar. Fastnar du för det kan du till och med föra över upplåst innehåll till Gran Turismo 7.

05 Rocket League

Trots att Rocket League släpptes redan 2015 har spelet fortfarande inte tappat sin dragningskraft. Hemligheten? Ett helt unikt spelkoncept som fortfarande känns fräscht.

Snart kan vi få se PSG mot FC Barcelona - i Rocket League © Rocket League

I grunden är det fotboll, men med en twist: spelarna styr bilar i stället för fotbollsspelare. Det lag eller den duo som gör flest mål på fem minuter vinner.

Låter enkelt? Det är det – men samtidigt otroligt beroendeframkallande och motiverande. Dessutom hålls spelet levande genom ständiga uppdateringar och nytt innehåll. Kort sagt: vansinnigt kul.

06 Genshin Impact

Men nu över till något helt annat: Genshin Impact är ett gratis fantasyrollspel som finns på nästan alla tänkbara plattformar.

Det kooperativa RPG-spelet Genshin Impact tar spelvärlden med storm © Shanghai miHoYo YingTie

I en stor, öppen värld tar du dig an uppdrag, levlar upp dina karaktärer och möter en rad olika fiender. Spelet sticker ut med sin snygga anime-inspirerade grafik, ett engagerande gameplay och en väl avvägd svårighetsgrad.

Och vill du inte spela själv? Då kan du slå dig ihop med upp till tre andra spelare och utforska världen tillsammans.

07 The Finalists

Nu blir det actionfyllt igen. The Finals är ett multiplayer-skjutspel som verkligen sticker ut. Varför? Jo, nästan hela spelvärlden går att förstöra tack vare spelets avancerade fysiksystem.

The Finals - ett unikt spel © Embark Studios

Skyskrapor som stod stadigt i början av rundan kan vara jämnade med marken när matchen är över. Och som om det inte vore nog bjuder spelet på bra balans mellan de tre klasserna, ett stort utbud av vapen och varierade spellägen där du till exempel ska stjäla pengar eller flytta en plattform genom kartan.

Spelet har dessutom cross-play mellan PC och konsol, och nyligen fick konsolversionerna ett 120 FPS-läge – allt helt gratis.

08 Fortnite

Fortnite är något av en föregångare till battle royale-genren och har länge varit känt långt utanför spelvärldens gränser. Kärnan i det kostnadsfria spelet är fortfarande battle royale-läget, där den som står kvar sist vinner.

Bygg, bygg, bygg. Sen, fortsätt bygga. © Epic Games

Men Fortnite är så mycket mer än så. Du kan hoppa in i kreativt läge och bygga egna världar, testa Lego Fortnite, köra racing i Rocket Racing eller uppleva konserter med världsstjärnor i Fortnite Festival.

I Fortnite känns det som att nästan allt är möjligt, vilket också förklarar varför spelet fortfarande lockar enormt många spelare. Och med nya Fortnite Ballistic finns nu även ett riktigt taktiskt skjutspelläge med ordentligt tryck i.

09 Apex Legends

Inom battle royale-genren är Apex Legends fortfarande en tungviktare. Spelet, som släpptes 2019, blev en riktig överraskningssuccé och slog rekord direkt efter lanseringen.

Varje karaktär i Apex Legends har unika färdigheter © Electronic Arts

I Apex möts 60 spelare i lag om två eller tre. Målet är enkelt: var det sista laget som står kvar.

Du väljer bland en stor uppsättning karaktärer, så kallade Legends, som alla har fyra unika förmågor. De är dessutom uppdelade i fem olika klasser med tydliga roller i laget. Resultatet? Snabba matcher, massor av variation och ett gameplay som är svårt att slita sig från.

10 The Sims 4

Är du sugen på något lite mer avslappnat? Då kan The Sims 4 vara helt rätt. I det här gratis livssimuleringsspelet får du skapa en värld helt efter dina egna idéer.

"Out house, in the middle of the street..." © EA

Designa unika simmar med egna personligheter och stilar, bygg ditt drömhem och utforska en levande spelvärld. Eller ta det lugnt hemma och låt dina simmar leva sitt bästa liv. I princip är allt möjligt i The Sims 4.

