Battlefield 6: All information om det nya skjutspelet

Fans till skjutspel har all anledning att jubla. Fyra år efter den senaste delen i serien, Battlefield 2024, har den legendariska spelserien återvänt till skärmen för sin 14:e utgåva. Här hittar du all information om det populära spelet, såsom spellägen, klasser och mycket mer.

01 Battlefield 6 release: När släpptes spelet?

Battlefield 6 är nu officiellt släppt och finns tillgängligt för PC samt PlayStation 5 och Xbox Series X/S.

Inför lanseringen fick vi en första inblick i spelets singleplayerläge genom trailern som visade intensiva stridsscener och satte tonen för den nya delen i serien.

De är stjärnorna inom virtuell sport: Möt några av de största inom scenen i vår serie ”Esports Unfold”, inklusive CS:GO- och Valorant-esset Michaela ”mimi” Lintrup .

8 min Unfold mimi's success story From CS:GO queen to Valorant leader, mimi redefines women's esports.

02 Har Battlefield 6 ett singelplayerläge?

Förutom det klassiska multiplayerläget bjuder Battlefield 6 på ett omfattande singleplayerläge. Spelet utspelar sig i en alternativ version av dagens USA och knyter tydligt an till känslan från Battlefield 3 och 4.

I kampanjen har legosoldater från Pax Armata invaderat landet, och det är upp till dig att slå tillbaka och återta kontrollen. Precis som man förväntar sig av Battlefield står fordonen i centrum – stridsvagnar, stridsflygplan, helikoptrar, fyrhjulingar och mer finns redo att användas i striderna.

Quotation Battlefield 6 återvänder med seriens populära mix av intensiva strider, storslagna slag och frihet i spelet. Spelare kan spränga väggar och byggnader för att få taktiska fördelar eller utkämpa luftstrider i skyn. Electronic Arts

De förstörbara miljöerna som är en klassisk del av serien spelar återigen en central roll. I spelet får du exempelvis uppleva dramatiska ögonblick som kollapsande dammar och broar som förändrar slagfältet i realtid.

Red Bull original Red Bull Energy Drink Läs mer

03 Battlefield 6 spelupplevelse

Battlefield 6 levererar en intensiv och dynamisk spelupplevelse där storskaliga strider, taktisk frihet och ständigt föränderliga slagfält står i centrum. Med snabba multiplayer-matcher, storslagna miljöer och förstörbar terräng känns varje runda unik – från snabba infanteridueller till massiva fordonsslag med stridsvagnar, helikoptrar och flygplan. Battlefield 6 kombinerar klassisk skjutaction med modern grafik och en känsla av kaos och kontroll som skiljer det från många andra FPS-spel.

04 Klasserna i Battlefield 6

Klassystemet är tillbaka i Battlefield 6

Battlefield 6 markerar en tydlig återgång till seriens ikoniska klassystem i multiplayer. I onlineläget bildar spelare återigen trupper där varje medlem fritt kan välja sin roll och där lagarbete är avgörande.

Systemet bygger på två delar: anpassningsbara element och klasspecifika egenskaper.

Du kan själv justera utrustning, prylar och kastbara föremål, medan signaturvapen och särskilda klassförmågor är knutna till den klass du väljer.

Anpassningsbar träning

Varje klass har två olika träningsvägar som förstärker dess unika styrkor. Dessa ger bonusar som gynnar både dig och laget.

Red Bull Home Ground - VALORANT © Red Bull

Träningsvägarna har tre nivåer:

Nivå 0: En passiv fördel som aktiveras direkt när du väljer vägen.

Nivå 1 & 2: Förstärkta bonusar som låses upp genom XP och lagspel.

Nivå 3 : En kraftfull engångsförmåga som aktiveras manuellt under matchen.

Ett exempel är Recon-klassen, vars nivå 3-förmåga låter dig kalla in en förstörbar drönare till en markerad position för att ge laget passiv spaning.

Signaturvapen och egenskaper

Varje klass har en särskild vapenkategori, så kallade signaturvapen, som är optimerade för den klassens spelstil.

Utöver detta har varje klass unika egenskaper som förstärker deras roll på slagfältet.

Klasserna i Battlefield 6

Assault

Signaturvapen : Automatkarbiner

Egenskap: Snabbare övergång från sprint till skytte samt snabbare vapenbyte från automatkarbiner.

Engineer

Signaturvapen: Kulsprutor

Egenskap: Ökad precision vid höftskott med kulsprutor.

Support

Signaturvapen: Lätta kulsprutor

Egenskap: Ingen minskning av sprintfarten när lätta kulsprutor är utrustade.

Recon

Signaturvapen: Prickskyttegevär

Egenskap: Stabilare sikt genom kikarsikte, längre tid att hålla andan för mer precision och högre eldhastighet med prickskyttegevär.

Battlefield 6 kombinerar alltså klassisk rollfördelning med större flexibilitet och djupare progression, vilket gör lagarbete viktigare än någonsin.