6 saker vi minns från Red Bull Tandemkampen

Ett gäng oberäkneliga tandemcyklister spred glädje och go atmosfär på Kungstorget i Göteborg när de tog sig an den kluriga hinderbanan på Red Bull Tandemkampen . Kreativitet, show och cykelkunskaper var huvudtema för dagen och lagen tog sig an uppgifterna med bravur. Med charm, en salig blandning danssteg och en stor nypa självironi showade lagen till sig publikens jubel innan de rullade ut för hinderbanan. För vissa tog det stop efter bara några meter medan andra imponerade ända in i mål.

Undrar du hur det gick? Vi listar guldkornen från dagen.

01 Hinderbanan var inte så lätt som den såg ut

De som trodde de kunde ta sig an en cykeltävling utan några förkunskaper inom sporten var verkligen ute och cyklade. Hinderbanan krävde att lagen hade både fokus, balans och en rejäl dos cykelskills för att klara sig ända in i mål. Det sprintades, vinglades och studsades rejält över de olika hindren för de nio lag som tog sig ända in i mål. Med 39 startandes gav det hinderbanan en ”success rate” på 23%. Inte helt lätt med andra ord.

Fåården tar sig en simtur. Inte helt lätt att hålla hjulen på banan © Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool De som har sett Katten i hatten fattar viben © Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool

35000 letade sig ner till Kungstorget för att heja på de tävlande lagen © Maja Johansson / Red Bull Content Pool

För de resterande 30 lagen tog det stopp lite här och var. En del for av banan innan de ens nått första hindret medan andra tog sig förbi de två guppen, stugan och till och med vippbrädan. Men sen blev det klurigare. Vippbrädan utmanade cyklisternas balans rejält och med banans smalaste del framför sig, som endast var 68 cm bred, var det här som många fick ta sig en simtur.

02 Dum och dummare utmanövrerade hela startfältet

Dum och dummare, aka. Emil Jonsson och Vidar Holstein, var faktiskt smartast i hela startfältet. Med ett ”mitt-i-prick” upplägg hämtat direkt ifrån filmen med samma namn var deras tandemcykel nära på en kopia av motorcykeln ”The Hog”. Dessutom hade de svetsat ihop cykeln själva. Deras show bjöd på skratt och igenkänning vilket gick hem hos både publik och jury och efter att de sedan toksprintat i mål, utan det minsta svaj, på den sjukt snabba tiden 10.2 sekunder var segern deras.

Endast 10 sekunder tog det för Dum & Dummare att ta sig över banan © Maja Johansson / Red Bull Content Pool

På en välförtjänt andraplats kom ännu ett lag med klockrent tema, Super Mario Bros. Alex Alanko och Oscar Stefanski bjöd på underhållning på hög nivå och var endast två ynka sekunder långsammare på hinderbanan.

Dagens kanske största överraskning rullade in på en tredjeplats, nämligen Röda Tjuren med Daniel Norlin och Christian Wohnberg i spetsen. De två matadorerna bokstavligen studsade fram över hindren och rakt in i mål.

Mario och Luigi fick ringa i klockan © Maja Johansson / Red Bull Content Pool Röda Tjuren var ett av nio lag som tog sig i mål © Maja Johansson / Red Bull Content Pool

03 Team Mix Megapol var vingligaste laget i mål

De som har lyssnat på Mix Megapols show ” Gry Forssell med vänner ” under veckan vet att de har letat efter en person som ska representera dem i tävlingen. Det blev Timo Johansson och Samuel Lantz som fick den äran och med endast två dagars framförhållning blev ju den stora frågan: kommer det briljera eller fallera?

Det blev succé. Med en raket till cykel showade duon helt enkelt den välkända klappraketen och fick med sig publiken innan de vinglandes lyckades ta sig hela vägen in i mål, rakt in på en imponerande 5e plats. Även om de missade prispallen så vann de definitivt pris som vingligaste laget i mål.

Lag Mix Megapol har fullt fokus över banans svåraste hinder © Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool

04 Kräftfight tog hem flest 10or

Det var inte helt lätt att få den svårflörtade och oberäkneliga juryn på fall, men när Red Boiled klev upp på scen utklädda till kräfta och kock blev det nästan full pott från hela juryn. Kocken som försökte fånga kräftan till sin kastrull till rösten av en sportkommentator showade till sig hela fyra tior och fick dagens högsta showbetyg.

Där kräftorna sjuder heter denna fantastiska kreation © Sophie Odelberg

05 Regnbågsryttarna red hem snyggast design

Regnbågsryttarna imponerade mycket med sin välslipade show och desto mindre med sina cykelfärdigheter. Dock var det deras cykeldesign som var absolut bäst och kammande hem högst poäng av alla lag. Deras cykel ”Star Glimmer” inspirerad av My Little Pony var en utsökt hästskapelse på två hjul som var som hämtad från barnrummets leksakslåda.

Lyddan Bror och Queen Elin gillar det här med tandemcykling © Maja Johansson / Red Bull Content Pool

06 Det bjöds på extra udda ögonblick

Det bjöds på massvis med fantastiska, konstiga och rent utsagt udda ögonblick under tävlingens gång. Ett utav de sistnämnda var när laget Bröderna Brothers började slänga korv till publiken, något som tydligen gick hem hos juryn som gav showen tre hela tior. Minnesvärt blev det också när Musse Piggs Hustandemsemester skulle ta sig i mål, då endast en av två satt på cykeln när den korsade mållinjen och dessutom låg hela husvagnensdesignen kvar mitt på banan. Sist men inte minst, nog med att det fanns många vingliga cyklister som gav sig ut på banan, men Camel Bro var nog laget som med mest vingel tog sig längst. Det räckte dock inte hela vägen in i mål.

Bröderna Brothers var bättre på att slänga ut korv än på att cykla © Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool

Tilde & Albin, aka Gollum & Frodo tar tempen på Göta älv © Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool Så här slutade färden för 30 av 39 lag, inga sura miner för det © Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool