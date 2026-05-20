In 2024, Team Bröderna Brothers compete at Red Bull Stalen Ros tandem event in Gothenburg, Sweden
© Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool
Cykling

6 saker vi minns från Red Bull Tandemkampen

Galna cykelkreationer och show med extra allt, det var vingligt på hinderbanan när 40 lag tog sig an Red Bull Tandemkampen i Göteborg.
Skriven av Hanna Jonsson
Published on

I den här artikeln

Red Bull Tandemkampen

Sveriges mest kreativa tandemcyklister tar sig en hinderbana på vatten. Red Bull Tandemkampen bjuder på spänning, show och fantastiska cykelkreationer i Göteborg den 24e augusti.

Sweden

RED BULL TANDEMKAMPEN

Red Bull Tandemkampen

Sweden

Innehåll

  1. 1
    Hinderbanan var inte så lätt som den såg ut
  2. 2
    Dum och dummare utmanövrerade hela startfältet
  3. 3
    Team Mix Megapol var vingligaste laget i mål
  4. 4
    Kräftfight tog hem flest 10or
  5. 5
    Regnbågsryttarna red hem snyggast design
  6. 6
    Det bjöds på extra udda ögonblick
Ett gäng oberäkneliga tandemcyklister spred glädje och go atmosfär på Kungstorget i Göteborg när de tog sig an den kluriga hinderbanan på Red Bull Tandemkampen. Kreativitet, show och cykelkunskaper var huvudtema för dagen och lagen tog sig an uppgifterna med bravur. Med charm, en salig blandning danssteg och en stor nypa självironi showade lagen till sig publikens jubel innan de rullade ut för hinderbanan. För vissa tog det stop efter bara några meter medan andra imponerade ända in i mål.
Undrar du hur det gick? Vi listar guldkornen från dagen. Vill du hellre spana in tävlingen kan du se hela reprisen här.

Red Bull original

Red Bull Energy Drink

Läs mer
Red Bull Energy Drink
01

Hinderbanan var inte så lätt som den såg ut

De som trodde de kunde ta sig an en cykeltävling utan några förkunskaper inom sporten var verkligen ute och cyklade. Hinderbanan krävde att lagen hade både fokus, balans och en rejäl dos cykelskills för att klara sig ända in i mål. Det sprintades, vinglades och studsades rejält över de olika hindren för de nio lag som tog sig ända in i mål. Med 39 startandes gav det hinderbanan en ”success rate” på 23%. Inte helt lätt med andra ord.
In 2024, Team Raggers competes at Red Bull Stalen Ros tandem event in Gothenburg, Sweden, with a car plunging into water against an artistic backdrop

Fåården tar sig en simtur. Inte helt lätt att hålla hjulen på banan

© Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool

In 2024, Red Bull Stalen Ros Göteborg lag Sak 1 och 2 posar med sin tandemcykel inspirerad från Katten i hatten.

De som har sett Katten i hatten fattar viben

© Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool

Red Bull Stalen Ros event in Gothenburg, Sweden in 2024

35000 letade sig ner till Kungstorget för att heja på de tävlande lagen

© Maja Johansson / Red Bull Content Pool

För de resterande 30 lagen tog det stopp lite här och var. En del for av banan innan de ens nått första hindret medan andra tog sig förbi de två guppen, stugan och till och med vippbrädan. Men sen blev det klurigare. Vippbrädan utmanade cyklisternas balans rejält och med banans smalaste del framför sig, som endast var 68 cm bred, var det här som många fick ta sig en simtur.
02

Dum och dummare utmanövrerade hela startfältet

Dum och dummare, aka. Emil Jonsson och Vidar Holstein, var faktiskt smartast i hela startfältet. Med ett ”mitt-i-prick” upplägg hämtat direkt ifrån filmen med samma namn var deras tandemcykel nära på en kopia av motorcykeln ”The Hog”. Dessutom hade de svetsat ihop cykeln själva. Deras show bjöd på skratt och igenkänning vilket gick hem hos både publik och jury och efter att de sedan toksprintat i mål, utan det minsta svaj, på den sjukt snabba tiden 10.2 sekunder var segern deras.
In 2024, daring riders perform stunts on tandem bikes at Red Bull Stalen Ros event in Gothenburg, Sweden

Endast 10 sekunder tog det för Dum & Dummare att ta sig över banan

© Maja Johansson / Red Bull Content Pool

På en välförtjänt andraplats kom ännu ett lag med klockrent tema, Super Mario Bros. Alex Alanko och Oscar Stefanski bjöd på underhållning på hög nivå och var endast två ynka sekunder långsammare på hinderbanan.
Dagens kanske största överraskning rullade in på en tredjeplats, nämligen Röda Tjuren med Daniel Norlin och Christian Wohnberg i spetsen. De två matadorerna bokstavligen studsade fram över hindren och rakt in i mål.
In 2024, Red Bull athletes race tandem at Stalen Ros

Mario och Luigi fick ringa i klockan

© Maja Johansson / Red Bull Content Pool

In 2024, Red Bull Tandemkampen competitors celebrate crossing finish line

Röda Tjuren var ett av nio lag som tog sig i mål

© Maja Johansson / Red Bull Content Pool

03

Team Mix Megapol var vingligaste laget i mål

De som har lyssnat på Mix Megapols show ”Gry Forssell med vänner” under veckan vet att de har letat efter en person som ska representera dem i tävlingen. Det blev Timo Johansson och Samuel Lantz som fick den äran och med endast två dagars framförhållning blev ju den stora frågan: kommer det briljera eller fallera?
Det blev succé. Med en raket till cykel showade duon helt enkelt den välkända klappraketen och fick med sig publiken innan de vinglandes lyckades ta sig hela vägen in i mål, rakt in på en imponerande 5e plats. Även om de missade prispallen så vann de definitivt pris som vingligaste laget i mål.
In 2024, Mix Megapol team performs stunts on tandem bicycle at Red Bull Stalen Ros event in Gothenburg, Sweden

Lag Mix Megapol har fullt fokus över banans svåraste hinder

© Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool

04

Kräftfight tog hem flest 10or

Det var inte helt lätt att få den svårflörtade och oberäkneliga juryn på fall, men när Red Boiled klev upp på scen utklädda till kräfta och kock blev det nästan full pott från hela juryn. Kocken som försökte fånga kräftan till sin kastrull till rösten av en sportkommentator showade till sig hela fyra tior och fick dagens högsta showbetyg.
Red Boiled på sin cykel Där kräftorna sjuder under Red Bull Tandemkampen i Göteborg i augusti 2024.

Där kräftorna sjuder heter denna fantastiska kreation

© Sophie Odelberg

05

Regnbågsryttarna red hem snyggast design

Regnbågsryttarna imponerade mycket med sin välslipade show och desto mindre med sina cykelfärdigheter. Dock var det deras cykeldesign som var absolut bäst och kammande hem högst poäng av alla lag. Deras cykel ”Star Glimmer” inspirerad av My Little Pony var en utsökt hästskapelse på två hjul som var som hämtad från barnrummets leksakslåda.
In 2024, two joyful women wearing cowboy hats laugh together at the Red Bull Stalen Ros event in Gothenburg, Sweden

Lyddan Bror och Queen Elin gillar det här med tandemcykling

© Maja Johansson / Red Bull Content Pool

06

Det bjöds på extra udda ögonblick

Det bjöds på massvis med fantastiska, konstiga och rent utsagt udda ögonblick under tävlingens gång. Ett utav de sistnämnda var när laget Bröderna Brothers började slänga korv till publiken, något som tydligen gick hem hos juryn som gav showen tre hela tior. Minnesvärt blev det också när Musse Piggs Hustandemsemester skulle ta sig i mål, då endast en av två satt på cykeln när den korsade mållinjen och dessutom låg hela husvagnensdesignen kvar mitt på banan. Sist men inte minst, nog med att det fanns många vingliga cyklister som gav sig ut på banan, men Camel Bro var nog laget som med mest vingel tog sig längst. Det räckte dock inte hela vägen in i mål.
In 2024, Team Bröderna Brothers compete at Red Bull Stalen Ros tandem event in Gothenburg, Sweden

Bröderna Brothers var bättre på att slänga ut korv än på att cykla

© Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool

In 2024, Red Bull Stalen Ros event in Gothenburg, Sweden featured daring stunts by Team Tilde & Albin

Tilde & Albin, aka Gollum & Frodo tar tempen på Göta älv

© Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool

In 2024, two thrilled Red Bull athletes celebrate during the Tandemkampen event at Red Bull Stalen Ros in Gothenburg, Sweden, while rafting through rapids

Så här slutade färden för 30 av 39 lag, inga sura miner för det

© Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool

I den här artikeln

Red Bull Tandemkampen

Sveriges mest kreativa tandemcyklister tar sig en hinderbana på vatten. Red Bull Tandemkampen bjuder på spänning, show och fantastiska cykelkreationer i Göteborg den 24e augusti.

Sweden

RED BULL TANDEMKAMPEN

Red Bull Tandemkampen

Sweden
Cykling

Köp kollektionen