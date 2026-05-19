Duplantis vinner mot Warholm: se den unika 100-metersduellen!

Två av friidrottens giganter antog en utmaning utöver det vanliga. Svensk-amerikanske stavhoppskungen Armand ”Mondo” Duplantis utmanade världsmästaren på 400 meter häck, norrmannen Karsten Warholm , i den klassiska sprintdistansen 100 meter.

Både Duplantis och Warholm har i stort sett vunnit allt som går att vinna: OS, VM och dessutom innehar de världsrekorden i sina respektive grenar. De delar dessutom mer än medaljer och rekord – båda är kompromisslösa vinnarskallar.

Så när den ene utmanar den andre på 100 meter sprint är det ingen lek. Det är blodigt allvar. Inför tv-kameror och med hela friidrottsvärlden som publik gjorde de två giganterna upp om vem som faktiskt är snabbast.

Karsten Warholm vs Mondo Duplantis – 100m sprint

Snabba fakta: Duplantis vs Warholm 100 m Plats: Zürich

Datum: 4 september 2024

Vinnare: Armand Duplantis

Vinnartid: 10,37 sekunder

Warholm: 10,47 (personligt rekord)

100-metersduellen mellan Duplantis och Warholm

Den 4 september 2024 möttes Duplantis och Warholm i en prestigefylld 100-metersduell i Zürich. Det var inte bara prestige och evig ära som stod på spel utan den som förlorade var tvungen att bära vinnarens tävlingsdräkt under Diamond League-galan i Zürich dagen därpå.

100 meter är egentligen inte något de tävlar i eller tränar, men båda var övertygade om att de hade vad som krävdes för att vinna. Som Duplantis själv sa inför loppet: "Jag skulle aldrig ha utmanat Warholm om jag inte trodde att jag kunde vinna."

Warholm svarade direkt: "Mondo, du får se upp – jag kommer att vara riktigt snabb."

Resultat: Duplantis vann på 10,37

Det var på håret, men Mondo vann

Det blev också en extremt jämn sprint där båda gav allt hela vägen in i mål. Men Duplantis var kvickast ur startblocken och korsade mållinjen först på 10,37 sekunder. Norrmannen fick se sig besegrad, men kunde samtidigt glädjas åt ett nytt personligt rekord: 10,47.

Den svenske stjärnan var märkbart upprymd efter loppet och sprudlade av energi: "Jag är riktigt laddad! Hur skulle jag inte kunna vara det?" sa han och njöt av segern.

Warholm var en värdig förlorare: "Jag får ge den till Mondo. Han slog mig rättvist i dag. Det var ett fantastiskt lopp, och han var oerhört snabb ur blocken."

Mondo tar hem det

Därför sprang Duplantis och Warholm 100 meter mot varandra

Det som började som vänskapligt småtjafs växte till ett spektakel som hela världen ville följa.

Allt tog sin början under ett träningspass i samband med Diamond League-galan i Monaco 2023. Efter en stunds skämtsam ordväxling utmanade Duplantis Warholm på en sprintduell.

"Han sa att jag såg snabb ut, och jag svarade: Då kör vi," berättar Duplantis.

När Mondo dessutom hävdade att han skulle vinna kände Warholm att han inte kunde backa.

"Med mitt ego och den höga uppfattning jag har om mig själv var jag tvungen att tacka ja", förklarar norrmannen.

Karsten vs Mondo: Siffrorna bakom sprintduellen

Atlet Distans Tid Steg Distans per steg Hastighet Mondo Duplantis 100m 10,37s 46 2,17m 34.71km/h Karsten Warholm 100m 10,47s 44 2,27m 34.38km/h