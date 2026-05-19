HYROX 2026: kalender, datum och lopp nära dig

Oavsett om du letar efter ett lopp nära Sverige, planerar att kvala till HYROX World Championships eller bara vill hitta nästa race som passar din nivå, ger den här guiden dig en tydlig bild av säsongens viktigaste stopp.
HYROX har på kort tid blivit ett av världens mest populära fitnessrace. Formatet kombinerar funktionella träningsstationer med löpning och lockar allt från nybörjare till elitatleter. Det är just den kombinationen som gjort sporten så stark globalt: samma bana, samma upplägg och samma utmaning för alla.
I takt med att HYROX växer arrangeras tävlingar nu i allt fler länder och städer. Under 2026 väntar lopp i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien, Afrika och Australien, tillsammans med regionala mästerskap och världsmästerskapet i Stockholm.
Alla HYROX lopp 2026 månad för månad
Mars 2026
19-22 mars: HYROX Toulouse - Toulouse, Frankrike
Efter en lyckad debut i södra Frankrike utökas HYROX Toulouse till fyra tävlingsdagar för att möta den stora efterfrågan.
Den 20-22 mars: HYROX Bangkok - Bangkok, Thailand
kvala till världsmästerskapet.
Den 21-22 mars: HYROX Beijing - Peking, Kina
HYROX Beijing bjuder på ett högintensivt race i en av världens största städer. Tävlingen avgörs på China National Convention Center Phase II i Chaoyang-distriktet.
21-22 mars: HYROX EMEA Regionala Mästerskapen - London, Storbritannien
Här samlas några av de främsta atleterna från Europa, Mellanöstern och Afrika. Till skillnad från HYROX World Championships är anmälan öppen för alla.
24-29 mars: HYROX Olympia London - London, Storbritannien
En hel vecka av tävlingar väntar i London, där deltagare kan köra solo, Doubles eller Relay.
26-29 mars: HYROX Mechelen - Mechelen, Belgien
Efter en stark debut är HYROX tillbaka i Mechelen. Tävlingen väntas återigen locka många deltagare från hela Europa.
27-29 mars: CREAPURE HYROX Houston - Houston, Texas, USA
HYROX återvänder till Texas för tre dagars tävlingar i en stad som redan etablerat sig som ett starkt stopp på den nordamerikanska kalendern.
April 2026
3-5 april: AIA HYROX Singapore - Singapore
Tre intensiva dagar där deltagare testar styrka och uthållighet i HYROX-formatets klassiska upplägg.
3-5 april: LEGENDZ HYROX Miami Beach - Miami, USA
Miami Beach blir ett av säsongens mest efterlängtade stopp, med stark energi och internationell inramning.
4-5 april: Virgin Active HYROX Cape Town - Kapstaden, Sydafrika
Kapstaden står värd för ännu en tävling där stadens starka träningskultur möter HYROX-formatet.
4-5 april: HYROX Bologna - Bologna, Italien
Ett fartfyllt race i historiska Bologna, där HYROX kommer till Fiera di Bologna.
9-13 april: HYROX Brisbane - Brisbane, Australien
Brisbane har snabbt blivit ett av Australiens största HYROX-evenemang och står dessutom värd för APAC Regional Championships.
11 april - HYROX Bengaluru - Bengaluru, Indien
En endagstävling i Bengaluru där platserna lär gå snabbt. Loppet avgörs på Bangalore International Exhibition Centre.
11 april: HYROX Wuhan - Wuhan, Kina
HYROX debuterar i Wuhan med tävling på Wuhan International Expo Center.
Jaarbeurs Utrecht blir åter scen för fyra tävlingsdagar.
28-29 november: Virgin Active HYROX Johannesburg - Johannesburg, Sydafrika
Johannesburg får sitt andra HYROX-lopp för året.
December
2-6 december: HYROX London ExCel - London, Storbritannien
Efter ett rekordstort event förra säsongen återvänder HYROX London ExCeL större än tidigare.
4-6 december: HYROX Anaheim - Anaheim, USA
Tre dagar av högintensiv tävling väntar i Anaheim.
5-6 december: HYROX Milan - Milano, Italien
Efter ett års uppehåll återvänder HYROX till Milano.
10-13 december: Fitness First HYROX Frankfurt - Frankfurt, Tyskland
HYROX återvänder till Frankfurt, en stad som präglas av ambition, internationell atmosfär och stark prestation.
10-13 december: HYROX Nashville - Nashville, USA
Fyra dagar av tävling där deltagare från hela landet samlas i en stad känd för energi, gemenskap och puls.
12-20 december: Fitness First HYROX Paris - Paris, Frankrike
HYROX Paris intar Paris Expo Porte de Versailles med två tävlingsperioder: 12–13 december och 16–20 december.
17-20 december: HYROX Gent - Gent, Belgien
HYROX återvänder till Belgien när Flanders Expo Gent blir scen för tävlingarna.
18-20 december: HYROX Helsinki - Helsingfors, Finland
HYROX återkommer till Helsingfors med ett vinterevent i nordisk miljö.
18-20 december: HYROX Vancouver - Vancouver, Kanada
Vancouver bjuder på en tävlingsupplevelse i en av världens mest spektakulära stadsmiljöer.
HYROX VM 2026 i Stockholm
PUMA HYROX World Championships 2026 avgörs den 18–21 juni på Strawberry Arena i Stockholm. Det här är säsongens största tävling och samlar världens bästa HYROX-atleter i kampen om världsmästartitlarna.
För svenska deltagare och publik blir VM i Stockholm ett av årets största fitness- och uthållighetsevenemang. Intresset väntas bli stort, både bland atleter som kvalificerat sig och bland åskådare som vill uppleva sporten på högsta nivå.
Varje HYROX-tävling ger dessutom deltagarna chansen att sikta mot större mål, oavsett om det handlar om personbästa, en plats i regionala mästerskap eller kval till HYROX World Championships.
Vilken HYROX-klass passar dig?
Varje HYROX-tävling erbjuder tre tävlingsformat: Singles, Doubles och Relay. Alla följer samma grundupplägg, men skiljer sig åt i hur loppet genomförs och hur stor belastningen blir för deltagaren.
Inom Singles och Doubles finns dessutom både Open och Pro. Kategorierna delas vidare in i olika åldersgrupper, vilket gör att deltagare kan jämföra sina resultat med andra i samma åldersklass.
Loppet består alltid av åtta funktionella träningsstationer som varvas med åtta löpsträckor på 1 km. Eftersom det inte finns någon maxtid är HYROX öppet för många olika nivåer, från nybörjare till mycket erfarna tävlande.
Singles Open
Singles Open är det mer tillgängliga av de två individuella formaten. Varje deltagare genomför alla åtta funktionella stationer och samtliga åtta löpsträckor på 1 km. Jämfört med Pro ligger skillnaden i vikterna på fem av de åtta stationerna.
Station
Damer
Herrar
Ski Erg
1,000m
1,000m
Sled Push
12.5m x4 @ 102kg inkl. släde
12.5m @ 152kg inkl. släde
Sled Pull
12.5m x4 @ 78kg inkl. släde
12.5m @ 103kg inkl. släde
Burpee Broad Jump
80m
80m
Rowing
1,000m
1,000m
Farmers Carry
200m @ 16kg
200m @ 24kg
Sandbag Lunges
100m @ 10kg
100m @ 20kg
Wall Balls
75x @ 4kg
100x @ 6kg
Singles Pro
Singles Pro är det tuffaste individuella formatet i HYROX. Här används tyngre vikter på stationerna, vilket gör loppet mer krävande. De snabbaste atleterna kan kvala vidare till Elite 15, där världens främsta HYROX-atleter möts under säsongen.
Station
Damer
Herrar
Ski Erg
1,000m
1,000m
Sled Push
12.5m @ 152kg inkl. släde
12.5m @ 202kg inkl. släde
Sled Pull
12.5m @ 103kg inkl. släde
12.5m @ 153kg inkl. släde
Burpee Broad Jump
80m
80m
Rowing
1,000m
1,000m
Farmers Carry
200m @ 24kg
200m @ 32kg
Sandbag Lunges
100m @ 20kg
100m @ 30kg
Wall Balls
100x @ 6kg
100x @ 9kg
Doubles
Doubles kan köras som damlag, herrlag eller mixat lag. Båda deltagarna måste genomföra alla löpsträckor, men de funktionella stationerna får delas mellan lagmedlemmarna. Det gör formatet mer tillgängligt än Singles, samtidigt som det fortfarande är en mycket tuff tävling.
Station
Damer
Herrar
Mixed
Ski Erg
1,000m
1,000m
1,000m
Sled Push
12.5m @ 102kg inkl. släde
12.5m @ 152kg iinkl. släde
12.5m @ 152kg inkl. släde
Sled Pull
12.5m @ 78kg inkl. släde
12.5m @ 103kg inkl. släde
12.5m @ 103kg inkl. släde
Burpee Broad Jump
80m
80m
80m
Rowing
1,000m
1,000m
1,000m
Farmers Carry
200m @ 16kg
200m @ 24kg
200m @ 24kg
Sandbag Lunges
100m @ 10kg
100m @ 20kg
100m @ 20kg
Wall Balls
100x @ 4kg
100x @ 6kg
100x @ 6kg
Pro-dubbel
Pro Doubles är den tyngre dubbelkategorin, där vikterna motsvarar dem i Singles Pro.
Relay är den mest nybörjarvänliga HYROX-klassen. Klassen körs i lag om fyra, där varje deltagare ansvarar för två sträckor. Varje sträcka består av en löpning på 1 km och en funktionell station. Det gör Relay till ett bra sätt att testa HYROX för första gången.
HYROX World Championships är säsongens höjdpunkt och samlar världens snabbaste deltagare i kampen om titeln Age Group World Champion.
Under säsongen 2024–25 kunde atleter kvala genom att placera sig högt i sin åldersgrupp och division i valfri HYROX-tävling. Antalet kvalplatser varierade beroende på tävlingens storlek.
Från och med säsongen 2025–26 är det endast atleter i Pro-divisionen som kan kvala till världsmästerskapet, med undantag för ålderskategorierna 60+ samt Regional Championships i Europa, USA och Asien-Stillahavsområdet, där deltagare i Open fortfarande kan kvalificera sig. Kvalificeringen i Doubles Mixed är oförändrad.
Syftet med förändringen är att höja nivån ytterligare och stärka världsmästerskapets prestige.
HYROX-lopp nära Sverige 2026
För dig som bor i Sverige och vill hitta ett HYROX-lopp nära dig finns flera intressanta alternativ i Europa under 2026. Några av de mest relevanta tävlingarna är:
Stockholm – HYROX World Championships 18–21 juni
Helsingfors – 9–10 maj och 18–20 december
Oslo – 25–27 september
Hamburg – 28 oktober–1 november
Berlin – 22–31 maj
Gdańsk – 10–11 oktober
Warszawa – 16–19 april
Utrecht, Rotterdam, Maastricht och Heerenveen – flera lopp i Nederländerna
Mechelen och Gent – tävlingar i Belgien
FAQ om HYROX 2026
HYROX World Championships 2026 avgörs 18–21 juni i Stockholm på Strawberry Arena.
Det bästa sättet är att utgå från HYROX-kalendern 2026 och jämföra lopp i närliggande länder och städer. För svenska deltagare är ofta Stockholm, Helsingfors, Oslo, Hamburg och Gdańsk de mest tillgängliga alternativen.
Relay är oftast den mest nybörjarvänliga klassen. Doubles är också ett bra alternativ för den som vill dela stationerna med en partner.
Den största skillnaden är vikterna på stationerna. Pro innebär tyngre belastning och är anpassat för mer erfarna och konkurrensinriktade deltagare.