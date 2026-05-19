HYROX 2026: kalender, datum och lopp nära dig

Oavsett om du letar efter ett lopp nära Sverige, planerar att kvala till HYROX World Championships eller bara vill hitta nästa race som passar din nivå, ger den här guiden dig en tydlig bild av säsongens viktigaste stopp.

HYROX har på kort tid blivit ett av världens mest populära fitnessrace. Formatet kombinerar funktionella träningsstationer med löpning och lockar allt från nybörjare till elitatleter. Det är just den kombinationen som gjort sporten så stark globalt: samma bana, samma upplägg och samma utmaning för alla.

I takt med att HYROX växer arrangeras tävlingar nu i allt fler länder och städer. Under 2026 väntar lopp i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien, Afrika och Australien, tillsammans med regionala mästerskap och världsmästerskapet i Stockholm.

01 Alla HYROX lopp 2026 månad för månad

Mars 2026

19-22 mars: HYROX Toulouse - Toulouse, Frankrike

Efter en lyckad debut i södra Frankrike utökas HYROX Toulouse till fyra tävlingsdagar för att möta den stora efterfrågan.

Den 20-22 mars: HYROX Bangkok - Bangkok, Thailand

kvala till världsmästerskapet.

Den 21-22 mars: HYROX Beijing - Peking, Kina

HYROX Beijing bjuder på ett högintensivt race i en av världens största städer. Tävlingen avgörs på China National Convention Center Phase II i Chaoyang-distriktet.

21-22 mars: HYROX EMEA Regionala Mästerskapen - London, Storbritannien

Här samlas några av de främsta atleterna från Europa, Mellanöstern och Afrika. Till skillnad från HYROX World Championships är anmälan öppen för alla.

24-29 mars: HYROX Olympia London - London, Storbritannien

En hel vecka av tävlingar väntar i London, där deltagare kan köra solo, Doubles eller Relay.

26-29 mars: HYROX Mechelen - Mechelen, Belgien

Efter en stark debut är HYROX tillbaka i Mechelen. Tävlingen väntas återigen locka många deltagare från hela Europa.

27-29 mars: CREAPURE HYROX Houston - Houston, Texas, USA

HYROX återvänder till Texas för tre dagars tävlingar i en stad som redan etablerat sig som ett starkt stopp på den nordamerikanska kalendern.

April 2026

3-5 april: AIA HYROX Singapore - Singapore

Tre intensiva dagar där deltagare testar styrka och uthållighet i HYROX-formatets klassiska upplägg.

3-5 april: LEGENDZ HYROX Miami Beach - Miami, USA

Miami Beach blir ett av säsongens mest efterlängtade stopp, med stark energi och internationell inramning.

4-5 april: Virgin Active HYROX Cape Town - Kapstaden, Sydafrika

Kapstaden står värd för ännu en tävling där stadens starka träningskultur möter HYROX-formatet.

4-5 april: HYROX Bologna - Bologna, Italien

Ett fartfyllt race i historiska Bologna, där HYROX kommer till Fiera di Bologna.

9-13 april: HYROX Brisbane - Brisbane, Australien

Brisbane har snabbt blivit ett av Australiens största HYROX-evenemang och står dessutom värd för APAC Regional Championships.

11 april - HYROX Bengaluru - Bengaluru, Indien

En endagstävling i Bengaluru där platserna lär gå snabbt. Loppet avgörs på Bangalore International Exhibition Centre.

11 april: HYROX Wuhan - Wuhan, Kina

HYROX debuterar i Wuhan med tävling på Wuhan International Expo Center.

11-12 april: HYROX APAC Regional Championships - Brisbane, Australien

Regionalmästerskapet för Asien och Stillahavsregionen är öppet för alla och fungerar samtidigt som en viktig väg mot världsmästerskapet.

15-19 april: HYROX Rotterdam - Rotterdam, Nederländerna

Rotterdam blir sista HYROX-tävlingen i Benelux för säsongen, vilket gör loppet extra viktigt för många atleter i regionen.

16-19 april: HYROX Warsaw - Warszawa, Polen

Säsongens fjärde och sista Major samlar ett starkt startfält i Warszawa.

16-19 april: All Inclusive Fitness HYROX Köln - Köln, Tyskland

Köln återvänder till kalendern med fyra tävlingsdagar och ett väntat starkt deltagande.

16-19 april: HYROX Málaga - Málaga, Spanien

Málaga kombinerar sol, snabb bana och hög efterfrågan i ett lopp som nu utökas till fyra dagar.

18-19 april: SmartFit HYROX Monterrey - Monterrey, Mexiko

Tävlingen i Monterrey samlar tusentals deltagare i solo-, dubbel- och stafettformat.

23-27 april: Maybelline HYROX Paris Grand Palais - Paris, Frankrike

Ett av de mest ikoniska stoppen i kalendern återvänder till Grand Palais i Paris.

25 april: HYROX São Paulo - São Paulo, Brasilien

Tävlingen återvänder till Sydamerika med ännu en stor upplaga i São Paulo.

29 april-4 maj: HYROX Cardiff - Cardiff, Wales

Efter en stark debut är HYROX tillbaka i Cardiff på Principality Stadium.

Maj 2026

1-3 maj: HYROX Lisboa - Lisboa, Portugal

Det första HYROX-besöket i Portugal bjuder på tre dagar av tävlingar för atleter på alla nivåer.

8-10 maj: Cigna Healthcare HYROX Hong Kong - Hong Kong

Hongkong står värd för ännu ett tredagarsevent på AsiaWorld-Expo.

Den 9-10 maj: HYROX Helsingfors - Helsingfors, Finland

HYROX kommer till Finland och Messekeskus Helsinki för två dagar av tävling.

14-17 maj: HYROX Barcelona - Barcelona, Spanien

Barcelona erbjuder fyra tävlingsdagar för både Open- och Pro-atleter på Fira de Barcelona.

14-17 maj: HYROX Heerenveen - Heerenveen, Nederländerna

Tävlingsklassikern i Thialf Arena är tillbaka, med stor publik och stark atmosfär.

14-17 maj: HYROX Ottawa - Ottawa, Ontario, Kanada

Kanadas huvudstad får sitt första HYROX-evenemang med fyra dagar på EY Centre.

16-17 maj: HYROX Incheon - Incheon, Sydkorea

HYROX återvänder till Sydkorea och Songdo Convensia i Incheon.

16-17 maj: 24/7 Fitness HYROX Shanghai - Shanghai, Kina

Efter en lyckad debut fortsätter HYROX i Shanghai med två tävlingsdagar.

16-17 maj: HYROX Puebla - Puebla, Mexiko

Ett nytt stopp i Mexiko där atleter får testa HYROX-formatet i full skala.

21-24 maj: Creapure HYROX Lyon - Lyon, Frankrike

Lyon avslutar den franska HYROX-säsongen med fyra dagar av tävlingar.

22-31 maj: GilletteLabs HYROX Berlin - Berlin, Tyskland

Berlin blir ett av regionens största evenemang med hela åtta tävlingsdagar på Tempelhof.

28-31 maj: HYROX Rimini - Rimini, Italien

HYROX återvänder till Rimini Wellness vid Adriatiska kusten.

30-31 maj: HYROX Riga - Riga, Lettland

Riga ligger sent i säsongen och kan därför bli ett strategiskt lopp för många som jagar kvalplats.

28 maj - 7 juni: NYU Langone Health HYROX New York - New York, New York

Ett av årets största event i Nordamerika, med två tävlingshelger och totalt åtta tävlingsdagar.

30-31 maj: Virgin Active HYROX Johannesburg - Johannesburg, Sydafrika

Johannesburg bygger vidare på energin från Kapstaden med ännu ett stort HYROX-lopp.

Juni 2026

13 juni: HYROX Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina

HYROX kommer till Argentina för första gången.

18-21 juni: Puma HYROX-världsmästerskapen 2026 - Stockholm, Sverige

Världsmästerskapet i HYROX avgörs på Strawberry Arena i Stockholm. Här möts världens bästa atleter i kampen om titlarna i olika klasser och åldersgrupper.

27-28 juni: AirAsia HYROX Jakarta - Jakarta, Indonesien

Jakarta bjuder på ett stort race i en av Sydostasiens mest energifyllda storstäder.

Juli 2026

1-5 juli: HYROX Sydney - Sydney, Australien

Australiens första HYROX-tävling har vuxit snabbt och återvänder nu med fem dagar av tävlingar.

4-5 juli: HYROX Hangzhou - Hangzhou, Kina

HYROX debuterar i Hangzhou, en av Kinas snabbast växande städer.

24-26 juli: HYROX Delhi - Delhi, Indien

Delhi fortsätter att etablera sig som ett viktigt stopp på den globala touren.

Augusti 2026

1-2 augusti: HYROX Chengdu - Chengdu, Kina

Ett nytt stopp på kalendern med två tävlingsdagar i Chengdu.

1-2 augusti: HYROX Istanbul - Istanbul, Turkiet

HYROX återvänder till Istanbul, där Europa och Asien möts i samma stad.

7-9 augusti: AirAsia HYROX Chiba - Chiba, Japan

HYROX debuterar i Chiba med tre tävlingsdagar strax utanför Tokyo.

13-15 augusti: Virgin Active HYROX Capetown - Capetown, Sydafrika

Kapstaden återkommer senare under året med ännu ett stort evenemang.

15-16 augusti: HYROX Shenzhen - Shenzhen, Kina

Shenzhen blir ny värdstad för HYROX i Kina.

September 2026

3-7 september: HYROX Washington D.C. - Washington, D.C. USA

HYROX återvänder till USA:s huvudstad med ett femdagarsevenemang.

4-6 september: HYROX Tenerife - Teneriffa, Spanien

För första gången kommer HYROX till Kanarieöarna och öppnar säsongen 26/27.

5-6 september: HYROX Acapulco - Acapulco, Mexiko

Ett nytt stopp i Mexiko där deltagare kan tävla solo, i par eller i Relay.

12-13 september: HYROX Beijing - Peking, Kina

HYROX återvänder till Beijing med ytterligare ett race under året.

17-20 september: HYROX Maastricht - Maastricht, Nederländerna

HYROX är tillbaka i Nederländerna med fyra tävlingsdagar på MECC Maastricht.

18-20 september: HYROX Mumbai - Mumbai, Indien

Mumbai står åter värd för HYROX med fokus på styrka, snabbhet och uthållighet.

18-20 september: HYROX Salt Lake City - Salt Lake City, USA

HYROX kommer till Utah för första gången.

24-27 september: HYROX Rom - Rom, Italien

Rom återvänder större än tidigare, med fyra dagar på Fiera di Roma.

25-27 september: HYROX Oslo - Oslo, Norge

Efter en stark debut återkommer HYROX till Oslo med ännu större satsning.

30 september - 4 oktober: Intersport HYROX Bordeaux - Bordeaux, Frankrike

HYROX återvänder till Bordeaux för fem dagar av tävlingar. Deltagarna kan välja mellan Singles, Doubles och Relay.

Oktober 2026

1-4 oktober: HYROX Karlsruhe - Karlsruhe, Tyskland

Karlsruhe fylls av tävlingsenergi när HYROX kommer till staden.

1-4 oktober: GoodLife HYROX Toronto - Toronto, Kanada

HYROX återvänder till Toronto med ett utökat fyradagarsevenemang.

8-11 oktober: HWPO HYROX Boston - Boston, USA

Boston välkomnar ännu en upplaga av ett av USA:s stora HYROX-stopp.

9-11 oktober: HYROX Genève - Genève, Schweiz

Genève står värd för ett fitnessrace i världsklass i en av Europas mest pulserande städer.

10-11 oktober: HYROX Gdańsk - Gdańsk, Polen

HYROX Poland öppnar säsongen 26/27 i Gdańsk, där deltagarna får chansen att jaga personbästa och säkra en tidig VM-plats.

16-18 oktober: HYROX Valencia - Valencia, Spanien

HYROX kommer till Valencia, där Medelhavskänsla möter starkt sportintresse.

17 oktober: HYROX São Paulo - São Paulo, Brasilien

São Paulo står värd för ännu ett lopp där deltagarna kan tävla solo, i par eller i stafett.

23-25 oktober: HYROX Tampa - Tampa, USA

För första gången kommer HYROX till Tampa.

27 oktober - 1 november: HYROX Birmingham - Birmingham, Storbritannien

NEC i Birmingham står värd för sex dagar av tävlingar.

28 oktober - 1 november: Intersport HYROX Hamburg - Hamburg, Tyskland

Här började HYROX-rörelsen, och Hamburg fortsätter vara ett av sportens mest ikoniska lopp.

28 oktober - 1 november: HYROX Nice - Nice, Frankrike

HYROX kommer till Franska rivieran och kombinerar tävling med kustmiljö och medelhavsklimat.

30 oktober - 1 november: HYROX Mexico City - Mexico City, Mexiko

Ett högintensivt lopp i en av Latinamerikas största huvudstäder.

31 oktober - 1 november: HYROX Shanghai - Shanghai, Kina

Årets andra HYROX i Shanghai avgörs i slutet av oktober.

November 2026

11-15 november: HYROX Dublin - Dublin, Irland

HYROX återvänder till Dublin, en stad känd för energi, vilja och stark publik.

11-15 november: HYROX Düsseldorf - Düsseldorf, Tyskland

För första gången tar HYROX över en fotbollsarena, hemmaplanen för Fortuna Düsseldorf.

12-15 november: HYROX Barcelona - Barcelona, Spanien

Barcelona återkommer som ett av Europas starkaste stopp under hösten.

12-15 november: HYROX Denver - Denver, USA

HYROX kommer för första gången till Denver.

14-15 november: AirAsia HYROX Seoul - Seoul, Sydkorea

Seoul bjuder på två tävlingsdagar med Open, Pro, Doubles och Relay.

18-22 november: HYROX Dallas - Dallas, USA

Dallas fortsätter vara ett av de viktigaste naven för HYROX i Nordamerika.

20-22 november: HYROX Poznań - Poznań, Polen

Ett starkt europeiskt stopp med tydlig tävlingsprägel.

21-22 november: HYROX Guangzhou - Guangzhou, Kina

HYROX fortsätter att växa i Kina med ännu en värdstad.

21 november: HYROX Rio de Janeiro - Rio de Janeiro, Brasilien

HYROX återvänder till Rio de Janeiro för andra gången.

26-29 november: HYROX Utrecht - Utrecht, Nederländerna

Jaarbeurs Utrecht blir åter scen för fyra tävlingsdagar.

28-29 november: Virgin Active HYROX Johannesburg - Johannesburg, Sydafrika

Johannesburg får sitt andra HYROX-lopp för året.

December

2-6 december: HYROX London ExCel - London, Storbritannien

Efter ett rekordstort event förra säsongen återvänder HYROX London ExCeL större än tidigare.

4-6 december: HYROX Anaheim - Anaheim, USA

Tre dagar av högintensiv tävling väntar i Anaheim.

5-6 december: HYROX Milan - Milano, Italien

Efter ett års uppehåll återvänder HYROX till Milano.

10-13 december: Fitness First HYROX Frankfurt - Frankfurt, Tyskland

HYROX återvänder till Frankfurt, en stad som präglas av ambition, internationell atmosfär och stark prestation.

10-13 december: HYROX Nashville - Nashville, USA

Fyra dagar av tävling där deltagare från hela landet samlas i en stad känd för energi, gemenskap och puls.

12-20 december: Fitness First HYROX Paris - Paris, Frankrike

HYROX Paris intar Paris Expo Porte de Versailles med två tävlingsperioder: 12–13 december och 16–20 december.

17-20 december: HYROX Gent - Gent, Belgien

HYROX återvänder till Belgien när Flanders Expo Gent blir scen för tävlingarna.

18-20 december: HYROX Helsinki - Helsingfors, Finland

HYROX återkommer till Helsingfors med ett vinterevent i nordisk miljö.

18-20 december: HYROX Vancouver - Vancouver, Kanada

Vancouver bjuder på en tävlingsupplevelse i en av världens mest spektakulära stadsmiljöer.

02 HYROX VM 2026 i Stockholm

PUMA HYROX World Championships 2026 avgörs den 18–21 juni på Strawberry Arena i Stockholm. Det här är säsongens största tävling och samlar världens bästa HYROX-atleter i kampen om världsmästartitlarna.

För svenska deltagare och publik blir VM i Stockholm ett av årets största fitness- och uthållighetsevenemang. Intresset väntas bli stort, både bland atleter som kvalificerat sig och bland åskådare som vill uppleva sporten på högsta nivå.

03 HYROX växer över hela världen

Sedan premiären i Hamburg 2018 har HYROX vuxit snabbt och etablerat sig globalt. Sporten har blivit populär tack vare sitt tydliga format, sin internationella jämförbarhet och sin tillgänglighet för både motionärer och elit.

Varje HYROX-tävling ger dessutom deltagarna chansen att sikta mot större mål, oavsett om det handlar om personbästa, en plats i regionala mästerskap eller kval till HYROX World Championships.

04 Vilken HYROX-klass passar dig?

Varje HYROX-tävling erbjuder tre tävlingsformat: Singles, Doubles och Relay. Alla följer samma grundupplägg, men skiljer sig åt i hur loppet genomförs och hur stor belastningen blir för deltagaren.

Inom Singles och Doubles finns dessutom både Open och Pro. Kategorierna delas vidare in i olika åldersgrupper, vilket gör att deltagare kan jämföra sina resultat med andra i samma åldersklass.

Loppet består alltid av åtta funktionella träningsstationer som varvas med åtta löpsträckor på 1 km. Eftersom det inte finns någon maxtid är HYROX öppet för många olika nivåer, från nybörjare till mycket erfarna tävlande.

Singles Open

Singles Open är det mer tillgängliga av de två individuella formaten. Varje deltagare genomför alla åtta funktionella stationer och samtliga åtta löpsträckor på 1 km. Jämfört med Pro ligger skillnaden i vikterna på fem av de åtta stationerna.

Station Damer Herrar Ski Erg 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m x4 @ 102kg inkl. släde 12.5m @ 152kg inkl. släde Sled Pull 12.5m x4 @ 78kg inkl. släde 12.5m @ 103kg inkl. släde Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg Sandbag Lunges 100m @ 10kg 100m @ 20kg Wall Balls 75x @ 4kg 100x @ 6kg

Singles Pro

Singles Pro är det tuffaste individuella formatet i HYROX. Här används tyngre vikter på stationerna, vilket gör loppet mer krävande. De snabbaste atleterna kan kvala vidare till Elite 15, där världens främsta HYROX-atleter möts under säsongen.

Station Damer Herrar Ski Erg 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m @ 152kg inkl. släde 12.5m @ 202kg inkl. släde Sled Pull 12.5m @ 103kg inkl. släde 12.5m @ 153kg inkl. släde Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 24kg 200m @ 32kg Sandbag Lunges 100m @ 20kg 100m @ 30kg Wall Balls 100x @ 6kg 100x @ 9kg

Doubles

Doubles kan köras som damlag, herrlag eller mixat lag. Båda deltagarna måste genomföra alla löpsträckor, men de funktionella stationerna får delas mellan lagmedlemmarna. Det gör formatet mer tillgängligt än Singles, samtidigt som det fortfarande är en mycket tuff tävling.

Station Damer Herrar Mixed Ski Erg 1,000m 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m @ 102kg inkl. släde 12.5m @ 152kg iinkl. släde 12.5m @ 152kg inkl. släde Sled Pull 12.5m @ 78kg inkl. släde 12.5m @ 103kg inkl. släde 12.5m @ 103kg inkl. släde Burpee Broad Jump 80m 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg 200m @ 24kg Sandbag Lunges 100m @ 10kg 100m @ 20kg 100m @ 20kg Wall Balls 100x @ 4kg 100x @ 6kg 100x @ 6kg

Pro-dubbel

Pro Doubles är den tyngre dubbelkategorin, där vikterna motsvarar dem i Singles Pro.

Station Damer Herrar Ski Erg 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m @ 152kg inkl. släde 12.5m @ 202kg inkl. släde Sled Pull 12.5m @ 103kg inkl. släde 12.5m @ 153kg iinkl. släde Burpee Broad Jump 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 24kg 200m @ 32kg Sandbag Lunges 100m @ 20kg 100m @ 30kg Wall Balls 100x @ 6kg 100x @ 9kg

Relay

Relay är den mest nybörjarvänliga HYROX-klassen. Klassen körs i lag om fyra, där varje deltagare ansvarar för två sträckor. Varje sträcka består av en löpning på 1 km och en funktionell station. Det gör Relay till ett bra sätt att testa HYROX för första gången.

Station Damer Herrar Mixed Ski Erg 1,000m 1,000m 1,000m Sled Push 12.5m @ 102kg inkl. släde 12.5m @ 152kg inkl. släde 12.5m @ 102kg (W) inkl. släde/ 12.5m @ 152kg (M) inkl. släde Sled Pull 12.5m @ 78kg inkl. släde 12.5m @ 103kg inkl. släde 12.5m @ 78kg (W) inkl. släde/ 12.5m @ 103kg (M) inkl. släde Burpee Broad Jump 80m 80m 80m Rowing 1,000m 1,000m 1,000m Farmers Carry 200m @ 16kg 200m @ 24kg 200m @ (W) 16kg/ 200m @ (M) 24kg Sandbag Lunges 100m @ 10kg 100m @ 20kg 100m @ (W) 10kg/ 100m @ (M) 20kg Wall Balls 100x @ 4kg 100x @ 6kg 100x @ (W) 4kg/ 100x @ (M) 6kg

05 Hur kvalar man till HYROX World Championships?

HYROX World Championships är säsongens höjdpunkt och samlar världens snabbaste deltagare i kampen om titeln Age Group World Champion.

Under säsongen 2024–25 kunde atleter kvala genom att placera sig högt i sin åldersgrupp och division i valfri HYROX-tävling. Antalet kvalplatser varierade beroende på tävlingens storlek.

Från och med säsongen 2025–26 är det endast atleter i Pro-divisionen som kan kvala till världsmästerskapet, med undantag för ålderskategorierna 60+ samt Regional Championships i Europa, USA och Asien-Stillahavsområdet, där deltagare i Open fortfarande kan kvalificera sig. Kvalificeringen i Doubles Mixed är oförändrad.

Syftet med förändringen är att höja nivån ytterligare och stärka världsmästerskapets prestige.

06 HYROX-lopp nära Sverige 2026

För dig som bor i Sverige och vill hitta ett HYROX-lopp nära dig finns flera intressanta alternativ i Europa under 2026. Några av de mest relevanta tävlingarna är:

Stockholm – HYROX World Championships 18–21 juni

Helsingfors – 9–10 maj och 18–20 december

Oslo – 25–27 september

Hamburg – 28 oktober–1 november

Berlin – 22–31 maj

Gdańsk – 10–11 oktober

Warszawa – 16–19 april

Utrecht, Rotterdam, Maastricht och Heerenveen – flera lopp i Nederländerna

Mechelen och Gent – tävlingar i Belgien

FAQ om HYROX 2026 När är HYROX VM 2026? HYROX World Championships 2026 avgörs 18–21 juni i Stockholm på Strawberry Arena. Finns det HYROX i Sverige 2026? Ja, världsmästerskapet i HYROX 2026 hålls i Stockholm. Hur hittar jag ett HYROX-lopp nära mig? Det bästa sättet är att utgå från HYROX-kalendern 2026 och jämföra lopp i närliggande länder och städer. För svenska deltagare är ofta Stockholm, Helsingfors, Oslo, Hamburg och Gdańsk de mest tillgängliga alternativen. Vilken HYROX-klass passar nybörjare? Relay är oftast den mest nybörjarvänliga klassen. Doubles är också ett bra alternativ för den som vill dela stationerna med en partner. Vad är skillnaden mellan HYROX Open och Pro? Den största skillnaden är vikterna på stationerna. Pro innebär tyngre belastning och är anpassat för mer erfarna och konkurrensinriktade deltagare.