Freeskiing

Jesper Tjäder sätter världens första Open Loop på skidor

Den svenske freeskiåkaren Jesper Tjäder förvandlar ännu en till synes omöjlig idé till verklighet.
Skriven av Hanna Jonsson
Red Bull Unrailistic

The world’s top skiers return to Åre, Sweden to take on the most bonkers ski course.

Jesper Tjäder

Det kreativa geniet och freeski-skidåkaren Jesper Tjäder flyttar ständigt fram gränserna med sina innovativa trick och originella skidedits.

    Det tog nio år att skapa den…
    …men bara en dag och 42 försök att landa
    Han övade med bara en halv loop
    Det uppstod ett och annat hinder
Jesper Tjäder har blivit känd som en progressiv kraft inom skidvärlden. Med ett ständigt nytänkande har han skapat några av de mest häpnadsväckande, roliga och kreativa rail-features som någonsin skådats. Och, inte helt oväntat, är han tillbaka med en helt ny rail, en öppen loop.
Vad krävs egentligen för att komma på en sådan idé, och hur svårt är det att genomföra den? Här är historien bakom världens första öppna loop på skidor.
Jesper Tjäder poserar för ett foto under inspelningen av världens första open loop-projekt i Åre i januari 2024.

Jesper älskar en utmaning

Det känns fantastiskt att klara det här railen. Den har legat i bakhuvudet i nästan nio år nu, så ja, det är en skön känsla.
Jesper Tjäder
Det tog nio år att skapa den…

År 2016 landade Jesper världens första loop-rail. I samma stund väcktes en tanke: vad händer om man tar bort den övre delen av loopen? Det skulle se rätt coolt ut, tänkte Jesper och idén om en öppen loop var född.
Men andra projekt och tävlingar tog kom emellan. Han skapade den virala skidvideon Unrailistic 2.0, tog brons vid vinterspelen i Peking, slog världsrekordet för längsta rail grind på skidor och förverkligade sin alldeles egna tävling Red Bull Unrailistic. Ja, för att nämna några saker.

Open Loop-idén fick därmed läggas åt sidan ett tag.
Jesper Tjäder utför sin Loop från Supervention II edit.

Jesper satte världens första rail loop redan 2016

Jesper Tjäders Open Loop-järnväg före inspelningen av världens första Open Loop-projekt i Åre i januari 2024.

Snabbspola till 2024 och Tjäder bestämmer sig för att utveckla idén

Jesper Tjäder poserar för ett foto under inspelningen av världens första open loop-projekt i Åre, Sverige i januari 2024.

När man tänkt på något i 9 år och sen ser det på riktigt

…men bara en dag och 42 försök att landa

I början av 2024 var det dags att låta den nio år gamla drömmen bli verklighet. När idén väl hamnade i fokus igen, gick den snabbt att bygga ihop och nästan ännu snabbare för Jesper att sätta. På dryga två timmar landade han den öppna loppen på sitt 42:a försök.
Jesper berättar: "När jag började prova den vanliga loopen 2016 var det extremt svårt att hålla kontakt med toppen av railen, och jag tänkte att det nästan skulle vara lättare om det var ett hål där i stället. Sedan dess har tanken aldrig riktigt försvunnit."
Jesper Tjäder gör ett försök under sitt Open Loop Rail-projekt i Åre, Sverige i januari 2024.

Nu kör vi!

Jesper Tjäder försöker sig på världens första open loop-projekt i Åre i januari 2024.

Kanske sitter den?

Jesper Tjäder kraschar under ett försök att genomföra världens första open loop-projekt i Åre, Sverige i januari 2024.

Nope! Bara att försöka igen

Ordet "lättare" bör tas med en nypa salt när det kommer från Jesper. De flesta av hans trick har tagit dagar, ibland till och med år, att bemästra. Så när ett trick “bara” kräver en dag och 41 misslyckade försök framstår det plötsligt som fullt rimligt.
Jesper fortsätter: "I slutändan var det både lättare och svårare än jag trott. Jag förväntade mig inte att halka av så många gånger. Det var förmodligen det svåraste med railen, eftersom man hamnade direkt i en transition på andra sidan av hålet. Samtidigt var jag ändå nära att sätta den många gånger.
Ett klippkort som visar hur många försök Jesper Tjäder har gjort under sitt Open Loop Rail-projekt i Åre i januari 2024.

Hur galet det än låter är 42 försök inte så många för Jesper

Jesper Tjäder med produktionsteamet under inspelningen av Open Loop Rail-projektet i Åre, Sverige i januari 2024.

Det känns ändå lika bra att klara den. High fives på den!

Han övade med bara en halv loop

Jesper Tjäder poserar för ett foto under inspelningen av världens första open loop-projekt i Åre, Sverige i januari 2024.

Åre delar med sig av sin magi

Tjäder hade i själva verket få tillfällen att öva inför försöket. Några dagar innan placerades halva railen ut så att han kunde öva på den första delen av loopen och få en känsla för hur den andra delen skulle fungera.
I stället för den andra delen av loopen, fanns en stor snöhög som gav en mjukare och mer förlåtande landning. Jesper markerade var han behövde landa med två rep i snön och provade sedan att landa sidledes mellan dem.
Det uppstod ett och annat hinder

Allt som allt gick det förvånansvärt smidigt under produktionen, men ett par komplikationer dök ändå upp längs vägen.
Först satte det ökända Åre-vädret käppar i hjulet och försenade produktionen med ungefär en vecka. En storm drog in och omöjliggjorde all åtkomst till produktionsplatsen, produktionen kunde inte göra annat än att vänta ut det hela.
När vädret äntligen klarnade och allt var redo att dra igång fick strömagregatet för hela produktionsuppsättningen slut på bränsle. Att filma på ett berg kräver alltid ett uns av improvisationsförmåga och produktionsteamet använde bränslet från snöskotrarna till agregatet, så var det problemet löst.
Jesper Tjäder åker världens första open loop-projekt i Åre, Sverige i januari 2024.

Jesper gör Jesper-grejer

Jesper Tjäder poserar för ett foto under inspelningen av världens första open loop-projekt i Åre, Sverige i januari 2024.

Ibland säger ett leende mer än tusen ord

Jesper Tjäder åker världens första open loop-projekt i Åre, Sverige i januari 2024.

Perfektion när Jesper Tjäder sätter världens första öppna loop-rail

Sammantaget mötte projektet förvånansvärt få motgångar och slutade med framgång redan under den första inspelningsdagen. Vad mer kan man begära?

