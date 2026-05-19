Så var finalen i Red Bull Dance Your Style Sweden 2024
Hög energi, utsålt hus och publikens röster som avgjorde allt. Här är ögonblicken som definierade finalen i Red Bull Dance Your Style Sweden 2024.
En finalkväll som satte Nalen i gungning!
I slutet av september avgjordes den svenska finalen av Red Bull Dance Your Style 2024 inför ett fullsatt Nalen i Stockholm. Sexton av landets främsta streetdansare möttes i en-mot-en-battles där improvisation, musikalitet och scennärvaro stod i centrum, och där publiken hade det sista ordet.
Med en DJ som spelade oväntade låtar och en publik som röstade fram vinnaren i varje omgång förvandlades kvällen till en intensiv och energifylld dansuppgörelse.
När sista rösten var räknad stod contemporary- och lockingdansaren Mpululu som segrare efter en rafflande final mot Amelis. Därmed säkrade hon sin plats i världsfinalen i Mumbai, Indien, senare under hösten.
Sveriges främsta streetdansare gjorde upp
För tredje året i rad arrangerades den globala streetdanstävlingen i Sverige. Red Bull Dance Your Style är en tävling där dansare från olika stilar möts, och där det är publiken, inte en jury, som avgör vem som går vidare.
Under sommaren hölls tre kvaltävlingar i Malmö, Stockholm och Göteborg. De fyra främsta dansarna från varje stad tog sig vidare till finalen, tillsammans med fyra wildcards.
Finalen hölls på anrika Nalen, en klassisk dansscen med rötter i tidigt 1900-tal. Biljetterna var slutsålda och stämningen elektrisk redan från start. DJ Cheza stod för musiken medan värdarna MC Hackey och Bishat ledde publiken genom kvällens battles.
Från åttondelsfinaler till semifinaler bjöds det på flera jämna uppgörelser och starka individuella prestationer. Publiken svarade med jubel, dans och höjda röstkort tills endast två dansare återstod.
Finalen: Amelis mot Mpululu
I den avgörande battlen möttes Amelis, med sitt uttryck inspirerat av afrikanska dansstilar och dancehall, och Mpululu, med sin bakgrund inom contemporary och locking. Till toner av Zara Larsson och Farruko gav de allt på dansgolvet.
Efter en jämn omröstning stod det klart att den Göteborgsbaserade Mpululu tog hem segern.
"Jag har älskat alla battles i kväll. Att se de andra dansarna ge allt och känna det utbytet som uppstår mellan oss betyder mycket. Jag uppskattade verkligen kontakten med publiken också", sa Mpululu efteråt.
Att få representera Sverige i världsfinalen i Indien kändes overkligt:
"Det har nog inte riktigt sjunkit in än. Jag har alltid velat åka till Indien, och nu får jag göra det samtidigt som jag representerar Sverige. Det känns fantastiskt".
Amelis tog en välförtjänt andraplats och bjöd under kvällen på flera minnesvärda framträdanden. I semifinalen mot Younes nådde stämningen nya nivåer när publiken exploderade i jubel under deras andra runda.
"När jag röstades vidare till final kände jag att jag måste ge allt. Man är helt slut då, men jag ville ge det sista till publiken. Att känna den kontakten betyder mest för mig", sa Amelis efter finalen.
Kvällens jämnaste och mest oväntade battles
En av kvällens mest dramatiska stunder inträffade i kvartsfinalen mellan Sean Ge och Julian Joujou. Omröstningen slutade oavgjord och en extra runda fick avgöra. Efter ytterligare 60 sekunder var gick Sean Ge vidare med knapp marginal.
Musikvalen bjöd också på överraskningar. DJ Cheza blandade allt från Chic och ABBA till Kendrick Lamar, Greekazo och Zara Larsson. I semifinalen mellan Mpululu och Sean Ge byttes plötsligt tunga beats ut mot Beethovens Symfoni nr 5 i c-moll. Oskakade tog dansarna sig an utmaningen och förde in streetkänsla i det klassiska stycket med både elegans och kraft.
