Beatriz Gonzalez Fernandez från Spanien spelar padel under OOREDOO QATAR MAJOR PREMIER PADEL i Doha, Qatar den 18e april, 2025.
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
Padel

Premier Padel kalender 2026: alla turneringar

Premier Padel kalender 2026 med alla 26 turneringar världen över. Se datum, spelorter och hur du följer matcherna live på Red Bull TV.
Skriven av Rajiv Desai
Updated on

I den här artikeln

Premier Padel

The global tournament for elite players in the fastest-growing racket sport in the world, Premier Padel sees two-player teams compete in enclosed courts.

74 deltävlingar

Alejandro Galán

Spanish padel star Alejandro Galán is one of the best players in the world, having reached the rank of number one, and is renowned for his power and precision on the court.

SpainSpain

Juan Lebrón Chincoa

A padel star from Spain, Juan Lebrón Chincoa, has won numerous high-profile tournaments and is regularly among the sport’s top-ranked players.

SpainSpain

Beatriz González

A hugely prodigious padel talent, Spaniard Beatriz González is set to dominate courts around the globe for years to come.

SpainSpain

Innehåll

  1. 1
    Premier Padel-kalendern 2026
  2. 2
    Hur man ser Premier Padel Live på Red Bull TV
Premier Padel, den officiella professionella padelturnén, kommer till Red Bull TV för säsongen 2026. Det betyder att du kan se alla 26 turneringsstopp världen över när de sänds live, med täckning från kvartsfinalerna och fram till finalerna.
Efter en framgångsrik första säsong som global turnering kommer det i år att finnas tre nya platser, inklusive London, Pretoria och Valencia. Därmed har kalendern utökats med 26 turneringar i 18 länder.
01

Premier Padel-kalendern 2026

Tournament

Tournament Rank

Dates

Riyadh Season Premier Padel

P1

9-14 februari

Gijón Premier Padel

P2

2-8 mars

Cancun Premier Padel

P2

16-22 mars

Miami Premier Padel

P1

23-29 mars

Qatar Premier Padel

Major

6-11 april

Newgiza Premier Padel

P2

13-18 april

Brussels Premier Padel

P2

20-26 april

Buenos Aires Premier Padel

P1

11-17 maj

Asuncion

P2

18-24 maj

Italy Premier Padel

Major

1-7 juni

Valencia Premier Padel

P1

8-14 juni

Valladolid Premier Padel

P2

22-28 juni

Bordeaux Premier Padel

P2

29 juni – 5 juli

Malaga Premier Padel

P1

13-19 juli

Pretoria Premier Padel

P2

27 juli - 2 augusti

London Premier Padel

P1

3-9 augusti

Mediterranean Games

24-30 augusti

Madrid Premier Padel

P1

31 augusti - 6 september

Paris Premier Padel

Major

7-13 september

Europe Premier Padel (TBC)

P2

14-20 september

Rotterdam Premier Padel

P2

28 september - 4 oktober

Germany Premier Padel

P2

5–11 oktober

Milano Premier Padel

P1

12-18 oktober

Kuwait Premier Padel

P1

26-31 oktober

FIP

Världscup

1-7 november

Dubai Premier Padel

P1

9-15 november

Mexico Premier Padel

Major

23-29 november

Barcelona Premier Padel

Final

7-13 december

Den spektakulära finalen i Premier Padel 2024 lyser upp Barcelona, Spanien, den 19 december 2024

Barcelona står värd för en Premier Padel-turnering

© Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Turneringarna är indelade i Major, P1 och P2 i ordning efter betydelse och rankingpoäng. Major är turneringarna med flest rankingpoäng och högst prestige. P1 är en nivå under Major, men lockar ändå etablerade spelare på världsturnén och hålls i länder där padel redan är väl etablerat, både på elitnivå och bland motionärer. En P2-turnering hålls på destinationer där det finns stort utrymme för tillväxt för sporten.
Premier Padel Tour startar den 9 februari 2026 med Riyadh Season P1-premiären. Det kommer att finnas tre nya höjdpunkter i 2026 års kalender, med invigningsturneringar i London och Pretoria i mars och Valencia i juni.

Red Bull original

Red Bull Energy Drink

Läs mer
Red Bull Energy Drink
I slutet av året är det Tour Finals, med de åtta bästa herr- och damlagen från säsongen. De fyra stora turneringarna kommer att hållas i Qatar, Italien, Frankrike och Mexiko.
När det gäller de fyra Major-turneringarna kommer världens bästa spelare under säsongen 2026 att återvända till Qatar (6-11 april) och Italien (1-7 juni) för två stora turneringar under första halvåret, medan Frankrike (7-13 september) och Mexiko (23-29 november) står värd för de återstående stora turneringarna.
02

Hur man ser Premier Padel Live på Red Bull TV

Arturo Coello, Agustin Tapia, Bea González och Claudia Fernández poserar med sina pokaler och medaljer efter att ha vunnit semifinalen i Premier Padel 2025 Finals i Barcelona, Spanien.

Världsmästarna i padel 2025

© Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Red Bull TV kommer att sända alla deltävlingar i Premier Padel Tour under säsongen 2026, med direktsändningar av kvartsfinaler, semifinaler och finaler för både herr- och damtävlingarna. Höjdpunkter efter evenemangen kommer att finnas tillgängliga över hela världen på engelska och spanska.
För att se direktsändningar från omgångarna före kvartsfinalerna kan du följa händelserna på Premier Padels YouTube-kanal.
Mer information om alla turneringar, biljetter, matchscheman, aktuella resultat, spelaruppdateringar och de senaste nyheterna, finns på Premier Padels webbplats.
Har du precis börjat spela padel eller vill du slipa på tekniken? Här kommer några bra tips från proffsen:

I den här artikeln

Premier Padel

The global tournament for elite players in the fastest-growing racket sport in the world, Premier Padel sees two-player teams compete in enclosed courts.

74 deltävlingar

Alejandro Galán

Spanish padel star Alejandro Galán is one of the best players in the world, having reached the rank of number one, and is renowned for his power and precision on the court.

SpainSpain

Juan Lebrón Chincoa

A padel star from Spain, Juan Lebrón Chincoa, has won numerous high-profile tournaments and is regularly among the sport’s top-ranked players.

SpainSpain

Beatriz González

A hugely prodigious padel talent, Spaniard Beatriz González is set to dominate courts around the globe for years to come.

SpainSpain
Padel