Premier Padel kalender 2026: alla turneringar

Premier Padel, den officiella professionella padelturnén, kommer till Red Bull TV för säsongen 2026. Det betyder att du kan se alla 26 turneringsstopp världen över när de sänds live, med täckning från kvartsfinalerna och fram till finalerna.
Efter en framgångsrik första säsong som global turnering kommer det i år att finnas tre nya platser, inklusive London, Pretoria och Valencia. Därmed har kalendern utökats med 26 turneringar i 18 länder.
Premier Padel-kalendern 2026
Tournament
Tournament Rank
Dates
P1
9-14 februari
P2
2-8 mars
P2
16-22 mars
P1
23-29 mars
Major
6-11 april
P2
13-18 april
P2
20-26 april
P1
11-17 maj
P2
18-24 maj
Major
1-7 juni
P1
8-14 juni
P2
22-28 juni
P2
29 juni – 5 juli
P1
13-19 juli
P2
27 juli - 2 augusti
P1
3-9 augusti
Mediterranean Games
24-30 augusti
P1
31 augusti - 6 september
Major
7-13 september
Europe Premier Padel (TBC)
P2
14-20 september
P2
28 september - 4 oktober
P2
5–11 oktober
P1
12-18 oktober
P1
26-31 oktober
FIP
Världscup
1-7 november
P1
9-15 november
Major
23-29 november
Final
7-13 december
Turneringarna är indelade i Major, P1 och P2 i ordning efter betydelse och rankingpoäng. Major är turneringarna med flest rankingpoäng och högst prestige. P1 är en nivå under Major, men lockar ändå etablerade spelare på världsturnén och hålls i länder där padel redan är väl etablerat, både på elitnivå och bland motionärer. En P2-turnering hålls på destinationer där det finns stort utrymme för tillväxt för sporten.
Premier Padel Tour startar den 9 februari 2026 med Riyadh Season P1-premiären. Det kommer att finnas tre nya höjdpunkter i 2026 års kalender, med invigningsturneringar i London och Pretoria i mars och Valencia i juni.
I slutet av året är det Tour Finals, med de åtta bästa herr- och damlagen från säsongen. De fyra stora turneringarna kommer att hållas i Qatar, Italien, Frankrike och Mexiko.
När det gäller de fyra Major-turneringarna kommer världens bästa spelare under säsongen 2026 att återvända till Qatar (6-11 april) och Italien (1-7 juni) för två stora turneringar under första halvåret, medan Frankrike (7-13 september) och Mexiko (23-29 november) står värd för de återstående stora turneringarna.
Hur man ser Premier Padel Live på Red Bull TV
Red Bull TV kommer att sända alla deltävlingar i Premier Padel Tour under säsongen 2026, med direktsändningar av kvartsfinaler, semifinaler och finaler för både herr- och damtävlingarna. Höjdpunkter efter evenemangen kommer att finnas tillgängliga över hela världen på engelska och spanska.
För att se direktsändningar från omgångarna före kvartsfinalerna kan du följa händelserna på Premier Padels YouTube-kanal.
Mer information om alla turneringar, biljetter, matchscheman, aktuella resultat, spelaruppdateringar och de senaste nyheterna, finns på Premier Padels webbplats.
