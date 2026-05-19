Så skriver Mikaela Åhlin-Kottulinsky om racinghistorien en seger i taget

Året är 2014. Den då 22-åriga Mikaela Åhlin-Kottulinsky tar en historisk seger när hon blir den första kvinnan att vinna Volkswagen Scirocco R-Cup i Tyskland. Ett tydligt tecken på vad som komma skall. Från touringcars till rallycross och offroad, idag har Mikaela Åhlin-Kottulinsky en framgångsrik karriär som racerförare, med flera historiska segrar, en titel som Extreme E-mästare och som grundare av Race Apprentice.

Trots sitt motorsportsarv har framgångarna aldrig kommit gratis. De har kämpats fram med envishet, målmedvetenhet och en rejäl dos pannben.

Det här är hennes imponerande, och stundtals krokiga, resa mot toppen.

Mikaela har en lång och imponerande karriär inom motorsport © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

01 Motorsportsfamiljen

Ser man till Mikaelas bakgrund är det lätt att tro att motorsport alltid varit en självklar väg att gå. Familjen Åhlin-Kottulinsky har djupa rötter i sporten. Hennes morfar Freddy körde i princip allt på fyra hjul, utom Formel 1, och vann Paris-Dakar 1980. Hennes mamma Susanne är europamästare i rally, hennes pappa Jerry svensk juniormästare, och hennes bror Fredrik också en rallyförare.

Och så var det Mikaela, som inte alls var intresserad av rally som ung.

"Jag minns när hela familjen åkte för att titta på Svenska rallyt i Karlstad. Mamma, pappa och Fredrik gick ut och tittade. Jag satt kvar i bilen, totalt ointresserad", säger hon och skrattar.

Hon vägrade titta på racing som barn. Nu skriver hon historien © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

02 Från dansdrömmar till racingstjärna

Det dröjde tills hon var elva år innan hon satte sig bakom ratten på riktigt. Eller, hon testade redan som sexåring, men det blev ingen succé. Hennes pappa tog med henne till en bana, och eftersom hon var för kort för att nå pedalerna lade han en kloss på gasen. Men hon nådde inte bromsen och premiärturen slutade i tårar när hon körde rakt in i en stolpe. Brosarn grät också, det var ju hans gokart hon hade kraschat.

Vid elva års ålder bestämde hon sig plötsligt för att ge det en ny chans. Under tonåren radade gokartföraren från Karlstad upp fina resultat. Men att bli racerförare var aldrig huvudmålet. Hon ville bli dansare eller ingenjör.

Så hörde Svenska Bilsportförbundet av sig under hennes sista år på gymnasiet. FIA och Volkswagen sökte en kvinnlig förare till Volkswagen Scirocco R-Cup i Tyskland, som kördes tillsammans med DTM, en av de största serierna inom banracing på den tiden.

Mikaela tog chansen, slutade tvåa i uttagningen och erbjöds en möjlighet hon inte kunde tacka nej till.

Quotation Jag hade planerat att åka till USA i tre månader för att satsa på dansen. I stället stod jag plötsligt på väg till Tyskland för att tävla med touring cars. Mikaela Åhlin-Kottulinsky

Mikaela hjälpte Kjeld Nuis att slå hastighetsrekordet på skridskor © Marcel van Hoorn / Red Bull Content Pool

Mikaela jobbade som körlärare i Åre och är van vid isiga förhållanden © Mikaela Åhlin-Kottulinsky

03 En karriär byggd på envishet

En röd tråd i Mikaelas tidiga karriär är tuffa starter. Hon minns sin första gokartsäsong: "Om jag kom näst sist var det en seger".

Men det hon saknade i naturlig talang tog hon igen med envishet.

"Jag har alltid älskat att tävla och att pusha mig själv till att bli så bra som möjligt. Jag är extremt ambitiös och perfektionist. Jag älskade att köra, så jag såg aldrig någon anledning att sluta."

Hon jobbade sig fram steg för steg, först som elvaåring, och sedan igen i Scirocco R-Cup. Första säsongen 2012 blev placeringen aldrig bättre än 13:e. Året därpå vann hon ett race i juniorklassen. Säsongen efter tog hon en historisk seger i elitklassen, som första kvinna någonsin.

"Jag minns att alla reste sig och gav mig stående ovationer. Det var ett väldigt stort ögonblick".

Året efter, i den omdöpta Audi Sport TT Cup, tog hon ytterligare ett historiskt steg: en plats på totalpallen.

Mikaela Åhlin-Kottulinsky har tagit flera världsunika segrar © Adam Klingeteg

04 Den viktigaste seger

Tre år senare var det dags för nästa stora genombrott. Men vägen dit blev tuff. Täta tävlingsscheman, nya bilar, nya banor och ett ständigt resande tog ut sin rätt. Mikaela körde både ADAC GT Masters i Tyskland och STCC i Sverige, samtidigt som hon jobbade som körinstruktör för att få ekonomin att gå ihop.

Till slut slog det över i en rejäl utmattning. Men i stället för att ge upp tog hon hjälp av coachen Lennart Augustsson inför säsongen 2018. Hon började om, med färre tävlingar och fokus på små, kontinuerliga steg framåt tillsammans med teamet PWR.

Och det gav resultat.

"Jag blev första kvinna att vinna STCC på Gelleråsen. Den segern betydde otroligt mycket. Jag sa "vi vann", inte "jag vann". Det kändes som en laginsats."

Mikaela firar segern på Gelleråsen 2018 med sitt team PWR © Adam Klingeteg

05 Eldriven offroad och Extreme E

2019 öppnades en ny dörr. Tillsammans med sin sponsor Continental arbetade hon med att utveckla däck till en helt ny racingserie: Extreme E.

"Många var skeptiska och undrade om jag verkligen borde koppla mitt namn till det".

Men Mikaela såg potentialen: eldrivna bilar, tävlingar på extrema platser och ett unikt upplägg med lika många kvinnor som män.

Den första laguppställningen av Extreme E 2021 © Zak Mauger / Extreme E / Red Bull Content Pool

När serien drog igång 2021 fick hon en plats i JBXE-teamet. Offroad var något helt nytt och första tävlingen i Saudiarabien blev en chock: "Jag tänkte: vad har jag gett mig in på? Det var hopp, stup… jag ville bara åka hem."

Men för första gången i karriären gick det bra direkt. Tillsammans med Kevin Hansen tog hon flest pallplatser av alla och slutade trea totalt.

Samma år gjorde hon också sin bästa STCC-säsong någonsin, med en andraplats totalt.

"2021 var min första riktigt starka säsong. För första gången var jag jämn hela året. Jag är otroligt stolt över det. Att tävla i offroad öppnade en helt ny värld för mig. Det var spännande, roligt och min karriär tog en helt ny riktning."

Mikaela och de andra Extreme E-deltagarna tar sig an Grönlands terräng © Sam Bagnall / Extreme E / Red Bull Content Pool Extreme E var något nytt och Mikaela fann sig tillrätta direkt © Extreme E / Motorsport Images / Red Bull Content Pool

06 Revansch och mästartitel

Efter framgångarna skrev hon på för Rosberg X Racing tillsammans med flerfaldige världsmästaren i rallycross, Johan Kristoffersson . Teamet dominerade stora delar av säsongen men missade titeln med tre poäng.

Året därpå tog de revansch. De säkrade totalsegern under säsongens sista tävlingshelg med en första- och andraplats och blev världsmästare i Extreme E 2023.

Mikaela och Johan på RX2e-pallen i belgiska Mettet © Rallycross Promoter GmbH / Red Bull Content Pool

07 Nya utmaningar

Mikaela har aldrig tvekat inför nya utmaningar. 2022 vann hon Porsche Sprint Challenge som första kvinna någonsin. Det efter att ha startat sexa i en bil hon aldrig kört tidigare.

2023 testade hon rallycross igen och startade ett eget team, Team E, tillsammans med Nils Andersson. Målet var en pallplats, resultatet blev en tredjeplats i totalen.

Från touringbilar till rallycross - Mikaela gillar nya utmaningar © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Racing är en lagsport © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Team E hade en framgångsrik säsong och slutade på 1:a och 3:e plats totalt © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Senare samma år fick hon också chansen att köra VM-finalen i rallycross i Hongkong.

Mikaela tog sig an RX2e i belgiska Mettet där hon slutade 2:a © Rallycross Promoter GmbH / Red Bull Content Pool Quotation När jag började köra drömde jag om att få resa och upptäcka världen genom motorsporten. Mikaela Åhlin-Kottulinsky

År 2025 startade Mikaela tillsammans med Porsche Sverige The Race Apprentice där tre unga kvinnor fick möjlighet att lära sig av Mikaelas erfarenhet och expertis, samtidigt som de fick ett första nyttigt steg in i motorsportvärlden.

08 Att lyfta nästa kvinnliga generation racerförare

I motorsport tävlar män och kvinnor sida vid sida på lika villkor. Dock är frågan om det verkligen är lika villkor som gäller, speciellt med tanke på ekonomisk support. Därför är serier som Extreme E, där varje lag måste ha en manlig och en kvinnlig förare, väldigt viktiga.

"Du kan inte spela världscupen i fotboll i flipflops och förvänta dig att du ska göra bra ifrån dig. Samma sak gäller för racing. Du måste ha rätt förutsättningar och support för att kunna utvecklas och prestera. Tack vare Extreme E har den kvinnliga racingsidan utvecklats massor de senaste åren".

Mikaela och de tre kandidaterna för Race Apprentice för 2025 © Armin Hadzik

Att hjälpa fler tjejer in i sport har alltid varit viktigt för Mikaela och 2025 startade hon, tillsammans med Porsche Sverige, initiativet Race Apprentice. Projektet ger tre unga kvinnor chansen att ta sina första steg in i motorsporten med hennes stöd och expertis. Ett passionsprojekt hon länge drömt om att genomföra.

09 Nästa steg

En sak är säker, Mikaela kommer aldrig att sluta kämpa för sina mål. Så varför inte sikta högt?

"Det har aldrig funnits en kvinnlig världsmästare i vare sig rallycross eller banracing. Det vore en ganska cool titel att ha."

Mikaela har haft en imponerande rallykarriär och är långt ifrån klar © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool