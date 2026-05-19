Välkommen till 24 timmar under jord – ett löparevent utöver det vanliga

När nedräkningen visade att endast en timme återstod växlade energin i rummet upp ytterligare. Löparna hejade fram sina lagkamrater, vänner och familj slöt upp för att ge den där sista moralkicken och adrenalinet steg till max. Med musiken dånande på hög volym liknade stämningen mer en löparfest än en traditionell löpartävling.

– Jag har aldrig upplevt runner’s high förrän i dag, utbrast en av deltagarna. Det var lätt att förstå varför.

Red Bull 24 Hours är långt ifrån ett vanligt löpevent. Sex lag, ett löpband per lag och 24 timmar på klockan. Uppdraget är enkelt: spring så långt som möjligt. När tiden är ute vinner laget som sprungit flest kilometer.

Och när klockan till slut slog 00:00:00 exploderade rummet i kramar och jubel. Efter 24 intensiva, utmattande och minnesvärda timmar – och efter en extremt jämn kamp mot Stockholm Run Club – var det fjolårets vinnare, Fanny Ahlfors, som ännu en gång ledde sitt lag hela vägen till seger.

Team Fanny noterade imponerande 362,42 kilometer och slog därmed fjolårets rekord med hela 17 kilometer.

Team Fanny vinner Red Bull 24 Hours Stockholm 2026 © Richard Ström / Red Bull Content Pool

01 Så fungerar Red Bull 24 Hours

För andra året i rad samlade Red Bull 24 Hours totalt 66 löpare till en träningsutmaning som handlade lika mycket om samarbete som om snabba ben. Inlåsta 25 meter under mark i Kungliga Tekniska Högskolans tidigare reaktorhall behövde lagen hantera trötthet, motivation och mentalt fokus med samma precision som tempot på löpbandet.

En historisk plats: Sveriges första kärnreaktor (i bruk fram till 1970) © Richard Ström / Red Bull Content Pool

Utan naturligt dagsljus var det ett tufft dygn för deltagarna © Richard Ström / Red Bull Content Pool Streamaren Elajjaz var både glad och ledsen över att eventet var över © Richard Ström / Red Bull Content Pool

Samtliga sex lag som startade tog sig hela vägen i mål, och efter ett dygn var det mindre än 34 kilometer som skiljde första och sjätte plats – ett tydligt bevis på hur jämn och tät tävlingen var från början till slut.

“Det här var 24 timmar av konstant fokus. Här nere finns inget dagsljus, inga naturliga pauser – bara laget och nästa steg”, sa lagkaptenen och träningsprofilen Fanny Ahlfors efter loppet.

Quotation Jag är otroligt stolt över det vi åstadkom tillsammans. Alla gav precis allt, hela vägen in i mål. Fanny Ahlfors

02 Team Fanny vinner Red Bull 24 Hours – igen

Kampen om förstaplatsen var stenhård. Team Fanny och Team Stockholm Run Club turades om att toppa resultatlistan under hela loppets gång. Efter ett dygn av dramatik och nervositet skilde till slut endast fyra kilometer lagen åt, där Team Fanny lyckades försvara sin titel.

“Efter förra året visste jag hur snabbt läget kan förändras, sa Fanny.“Ena stunden leder du, nästa ligger du efter. Det finns ingen poäng i att stressa – man håller sig lugn och fortsätter jobba vidare”.

Fanny Ahlfors korsar "mållinjen" © Richard Ström / Red Bull Content Pool

Hennes strategi var tydlig: “Mitt främsta mål var att alla skulle ha roligt – och att vinna. Jag lyssnade noga på löparna i laget, höll stämningen uppe och anpassade energin efter hur det utvecklade sig”.

03 Rekorddistanser, gemenskap och löparglädje

Årets upplaga präglades av högt tempo och lagen visade prov på både uthållighetslöpning och snabba kilometertider. Fyra lag passerade fjolårets vinnarresultat på 345 kilometer. Team Elijjaz tog sig precis över gränsen med 345,05 km, Team Nordic Wellness följde med 346,75 km, Stockholm Run Club säkrade andraplatsen med 358 km och Team Fanny toppade resultatlistan med 362,42 km.

Men enligt lagen själva var placeringarna bara en del av helheten. Det som betydde mest var gemenskapen, de nya vänskaperna och den gemensamma upplevelsen av att pressa sig igenom utmaningen tillsammans.

“Det här har varit otroligt roligt”, sa Magnus Svinhufvud , lagkapten och grundare av Stockholm Run Club. “Att få samla ett lag med människor jag känner sedan tidigare, men också många nya bekantskaper, har varit fantastiskt".

Quotation Att mötas i den här miljön och springa så hårt vi kan i 24 timmar – det är lite galet, men väldigt kul. Magnus Svinhufvud

Stockholm Run Club kom ner för att heja på sitt lag © Richard Ström

Roterande DJ-set höll alla igång under natten © Richard Ström Vila och återhämtning är A och O i ett sånt här event © Richard Ström

Träningsprofilen Joanna Swica , lagledare för Team I Can I Will, instämde. “Stämningen var hög hela tiden. För mig var det viktigt att alla gick iväg och vilade när de behövde, så att de kunde komma tillbaka och vara tippel-i-topp”, sa hon. “Det var laget före jaget – alla gav allt de kunde”.

Red Bull 24 Hours handlar lika mycket om laganda som om kärleken till löpning. När de två möts i ett virvarr av känslor, nattliga allsånger och gemensam ansträngning blir utmaningen så mycket mer än bara ett lopp. Sex lag startade. Sex lag pressade sina gränser. Och alla sex tog sig hela vägen i mål.

Stämningen var på topp! © Richard Ström

Elin hejar på sitt lag © Richard Ström Tiktokprofilen Martin Larsson var värd för en 24-timmar lång livesändning © Richard Ström

04 Resultat:

Team Fanny - 362,42 km Team Stockholm Run Club - 358 km Team Nordic Wellness - 346,75 km Team Elijjaz - 345,05 km Team I Can I Will - 332,97 km Team Elin - 329.16 km