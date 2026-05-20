Tokiga tandemcyklar (och cyklister!) som ska ta sig över vattnet i Göteborg

Vad har Pippis häst, Flygande Tofflor och Zlatans bicykleta gemensamt? Jo, de har alla förvandlats till tandemcykelar och ska, tillsammans med sina förare, försöka att ta sig över en utmanande hinderbana så snabbt som möjligt.

Vad snackar vi om undrar du nu? Jo, så här är det. Runt 40 lag från hela Sverige har spenderat sommaren med att designa och bygga ihop de mest kreativa tandemcyklarna någonsin. Det för att kunna bjuda på spektakulära cykelkreationer, show och tävlingsanda när de rullar ut på Red Bull Tandemkampens startramp i Göteborg den 23e augusti. Då gäller det för lagen att showa till sig juryns högsta poäng och sedan ta sina cykelskapelser över den kluriga hinderbanan och hela vägen in i mål, utan att plumsa i plurret.

Red Bull original Red Bull Energy Drink Läs mer

Spana in lagens cykelskisser här under och kom och upplev spektaklet på nära håll på Kungstorget i Göteborg lördag den 23e augusti kl 13.00 - inga biljetter behövs!

Du kan också se eventet live på vår Tiktok .

01 Super Mario Bros ombord The Pipe

Super Mario Bros består av Alex och Oscar som rullade in på en andra plats under förra årets tävling. Två vana Slopestyle-cyklisterna som nu är tillbaka och tokredo för revanch!

02 Pettson & Findus ombord Dubbelcykelmaskinen

Tilde och Albin gör upp laget Pettson & Findus och är ännu ett lag som är redo för revanch. Förra året plumsa de i Göta Älv innan stugan på hinderbanan - nu är de redo att cykla hem en längre sträcka. Kanske ända in i mål?

03 Ibra Kadabra ombord Bicycle of God

Max och Hannes i lag Ibra Kadabra är inte här för att delta – de är här för att förvandla Red Bull Tandemkampen till en show. Deras cykel bär Zlatan i full storlek, i bicikleta-position, med en boll svävande i luften – exakt som vid det mest legendariska målet i svensk fotbollshistoria. De blandar humor, hybris och hjärta i varje tramptag. De är två cyklister, ett monument och en livs levande hyllning till Sveriges största ikon. De är Team Ibra Kadabra och de trampar som gudar. Zlatan doesn’t do auditions.

04 Baddiez ombord Baddiez

Martin och Simon är Gunnar och Britt i Baddiez som har rymt från ålderdomshemmet för att kamma hem Red Bull Tandemkampen. Med hjälp av deras cykel som deras barnbarn hade varit stolta över kan man hitta det mesta. De som får dom i mål är deras uppochner vända rullator som kommer stabilisera hela cykeln. Såklart är det reflexer överallt så de syns i mörkret.

05 Flygande Tofflan ombord Mammas Toffla

Flygande Tofflan består av Basel och Bilal. Deras design, Mammas Toffla, är cykeln som sparkar sig fram genom hinderbanan med stil, fart och en dos av mammas kraft!

06 Mama y Papa Flamingo ombord Fin som blomma

Rebecca och Lisa är Mama y Papa Flamingo - två flamingos som kör för guld. De två bästa vännerna som är lika som bär personlighetsmässigt: de älskar både att klä ut sig och bjuda på sig själva, och låter oftast högst i rummet.

07 Jordgubbsprinsessan och Jordgubbsprinsen ombord Jordgubbsslottet

08 Class of Tandem ombord Världens Mest Ikoniska Studentflak

Somliga väljer att gå vidare i livet, inte Emilia och Klara i laget Class of Tandem! Två unga själars drömmar om studentflak som slocknade på grund av en pandemi. 2025 i Göteborg är när de tar sin revansch på två hjul och firar som aldrig förr!

09 Pizzacrew ombord Kvart i Tre

Anton och Anton i Pizzacrew är kebabslukande, adrenalinsökande och tävlingsinriktade gossar! Ännu en gång är de taggade på att vissa upp vad de kan. Förra året var de en pizza, nu är det den klassiska kebabrullens tur.

Förra året blev det inte som Pizzacrew hade tänkt sig, då deras cykel gick av på mitten... Men detta året har de en plan på att bygga en egen tandemcykel utav två bmx-cyklar för att säkra upp hållbarheten.

10 Blåkläder Family by Filip & Fejlip ombord The Striker Express

Filip & Philip (eller Fejlip som han själv säger på östgötska) är vännerna och branschkollegorna som lärt känna varandra genom Blåkläders ambassadörsfamilj. Nu trampar de för vinst med The Striker Express.

11 Team Rolfs Flyg & Buss ombord sin tandemcykel

Emilio och Daniel är duon i Rolfs Flyg & Buss. Red Bull Tandemkampen är tävlingen som handlar om att flyga, köra och rulla så långt som möjligt utan att krascha. Och om det är något grabbarna på Rolfs Flyg & Buss är experter på, så är det just att flyga, köra och rulla långt – utan att krascha.

12 Busspojkarna i Ätran ombord Skolbussen

Anders och Anton i laget Busspojkarna från Ätran är två killar med humor som ska ge publiken en riktig show och vinna hela tävlingen med sin cykelbuss!

13 Lady & Lufsen ombord “Le voyage amoureux” (Kärleksresan)

Sebastian och Amanda i Lady & Lufsen är ute på sin “Le voyage amoureux” fast denna gång på två hjul. Allt som behövs är lite kärlek och pasta, resten löser sig alltid!?

14 Frans ombord Frans

Felicia och Amanda är två systrar som vill göra Red Bull Tandemkampen som en rolig grej och också som en hyllning till deras katt Frans. Deras cykel blir byggd som en svart katt och de själva som råttor, vilket de tycker är både en rolig och gullig ide.

15 De som kom fram med tåget ombord RB2000

Kristofer och Aaryan gör upp duon i De som kom fram med tåget. Två sköna stockholmspågar som studerar, älskar Red Bull och alltid dyker upp – till och med när tåget faktiskt gör det! Ja, de är de som kom fram med tåget (mirakulöst nog), och deras slutdestination är att inte spåra ur som SJ:s tidtabell.

16 Rock N Rolling ombord Lightning Ride

Vikram och Niil är två glada bmxare från Stockholm som gillar att cykla och svetsa. De har bakgrund i freestyle och street bmx och gillar att meka och bygga eget. Därför tror de att de kan lyckas bygga en riktigt cool cykel som med dem vid styret kan ta sig till prispallen.

17 O-vala ombord Malmska Valen

Petra och Arian från lag O-vala är två individer som brinner för att återföra Malmska valen till dig blåe!

18 Pedal Powered Nerds ombord Up & Away

Stefano och Andreas är ett brokigt gäng digitala nomader, alla nördar (och uppenbart fantastiska) på sitt eget sätt. De reser världen runt och samlas vid tillfällen som Red Bull Tandemkampen – där de förenas i gemenskap, kreativitet och fullständig kaos.

Deras inspiration till Up & Away-cykeln kommer från deras äventyrliga sinne och glädjefyllda anda. De tar allt till det extrema och strör sen glitter och regnbågar över det – det är svårt att inte le när Pedal Powered Nerds är i närheten.

19 Just Married ombord Pärlan

Elin och Sonja i Just Married är två vinnarskallar med för mycket hybris och en och annan diagnos som kommer bjuda på en ordentlig show, en storslagen vinst och kanske en kyss om de lyckas med sitt mål.

20 Clownicorns ombord Det Skramlande Nöjesfältet

Emma och Daniel i Clownicorns är två clowner i livets cirkus som på fullt allvar tror att de vet vad de håller på med. Emma är den som hittar på problem snabbare än någon hinner blinka, medan Daniel är den strukturerade clownen med skruvmejsel och manual i högsta hugg, redo att fixa kaoset – oftast innan det ens hunnit börja. Tillsammans är de som en cykel med hjul som snurrar åt olika håll: lite vingliga, fulla av oväntade svängar, men med en show som aldrig stannar. Vardagen är ett rullande spektakel av “hur gick det här ens?” och “vad gör vi nu?”, och precis som deras cykel är de kanske inte perfekta, men alltid underhållande.

21 Bananskalsbataljonen ombord Djungeltramp 3000

Ida och Nelly i Bananskalsbataljonen har precis tagit studenten och känner att de behöver hitta mening med livet och det bästa de kunde hitta att göra är detta. De kanske inte är de mest normala ungdomarna men de är definitivt perfekta för Red Bull Tandemkampen och de lovar att bjuda på en oförglömlig show!

22 Homers Delight ombord Turbodounat

Ulrika och Anna är Marge unt Marge som måste leverera donuts till Homer som väntar vid mållinjen. Glädjen av leveransen måste delas med andra eftersom Marge unt Marge är ivriga att uppfylla Homers önskningar! Att Marge unt Marge är smått ostadiga på cykling kan skapa ett jätteplask till allas jubel!!

23 Bastu Bikers ombord Steamroller

Erik & Markus är killarna i laget Bastu Bikers som kommer med den logiska fortsättningen på Bara Bada Bastu - Bara Cykla Bastu? En tandemcykel som ser ut som en bastu? Ja, tack! Med träväggar, ångande bastustenar och två cyklister i matchande badrockar är det den perfekta blandningen av bastuliv och härlig galenskap. Inspirerad av Eurovision-låten Bara Bada Bastu bjuder den här cykeln på charm: den är knasig, het och full av hjärta. Detta rullande spa är redo att svettas sig till seger i Red Bull Tandemkampen.

24 Dr Mugg och Kapten Filling ombord Pruttomobilen

Lukas och Karl-Johanna är Dr Mugg och Kapten Filling och bygger en tandem med tydliga referenser till svensk tv-historia, inspirerad av Dr Mugg och Kapten Filling, två klassiska figurer från 2000-talet. Efter förra årets tävling ville de göra något som får folk att skratta. De är två säljare som efter jobbet älskar knäppa idéer, skratt och projekt som ofta spårar ur. Red Bull Tandemkampen är deras sätt att visa det med ett brak nerför backen.

25 Madly Malevolent Milkshake Mayhem ombord The Milkshaker

Amanda och Jacob är Madly Malevolent Milkshake Mayhem. Ett lag som består av en svensk kommunikationsguru som lever för oväntade äventyr och en australiensk datorkille som vill uppleva exakt hur knäppt Sverige faktiskt kan vara. De är inte de mest självklara deltagarna, men de har ett viktigt uppdrag: att få världen att förstå att det finns inget bättre än en kall glassig mjölkbaserad dryck. De lovar fart, skratt, grädde och en show som sticker ut!

26 Harry Potter & Flåsbågen från Azkaban ombord Azkaban Expressen

Samuel och Timo är teamet som vann radiotävlingen på Mix Megapol förra året och kom till tävlingen utan några förberedelser och utan att veta vad som skulle hända. I år är de mer än redo - träningen och förberedelserna är i full gång och de har till och med hunnit testa deras tandemcykel på en downhillanläggning!

27 Royalty on Wheels ombord Hovets Hoj

Yasmin och Selma är två unga damer på 22 år som kliver in i Red Bull Tandemkampen som inga mindre än Kungen och Drottning Silvia – för Sverige i tiden, fast på två hjul. Deras kungliga duo må ha fötts på 2000-talet, men de bär traditionen med värdighet, glitter, och en rejäl dos självdistans. De kommer med krona, karisma och kampvilja – redo att regera över startfältet med både stil och sadel. De är det moderna kungahuset – med bättre balans och roligare repliker - och de lovar att leverera ett tandemåk värdigt en kunglig salut!

28 Scooby Snacksen ombord The Mystery Machine

"Who loves snacks? We love snacks!" Scooby Dooby Doo snacks - Scooby Snacksen. Nu är de redo för några nya utmaningar, och efter ett par scoobysnacks - hur svårt kan det egentligen vara att cykla över vatten?... Scooby dooby doo!

Safira och Savannah är två systrar från Bjärehalvön som alltid brukade leka Shaggy och Scooby-Doo under sin uppväxt. De älskar att simma i plurret, vanligtvis med en kitebräda på fötterna, men varför inte med en cykel? De ser väldigt mycket fram emot att delta i tävlingen, tjohoo!

29 The Mooooseinators ombord Papa Moooose

Oscar och Christer är far och son-duon i The Mooooseinators med motot: Half Moose, Half Man, Full Madness! De vill genomföra tävlingen efter otaliga timmar och skratt framför YouTube när de kollat andra event från Red Bull.

30 24SJU gänget ombord YEAH!

Donatas och Joakim är duon in 24SJU - gänget som alltid bjuder på show.

31 Bunny Queens i Carrot Car

Lova och Thea är Bunny Queens och menar att alla vet att Liseberg är Göteborgs hjärta. Så vad passar bättre än två kaniner på en morotscykel? Bästa kompisarna Lova och Thea från Småland misstas ofta för att vara tvillingar och älskar fart och fläkt. De är absolut inte rädda för att utmana sig själva. Med egot lika högt som öronen representerar de Göteborgs hjärta - Liseberg - och hyllar dem. De älskar berg- och dalbanor, så en cyckelbana borde inte vara en match för den här duon!

32 Herr o Fru Grev ombord Mad Max

Emma och Eje är Herr o Fru Grev. Förra året provade de att cykla över hinderbanan med en kanot men den gick de till botten med. Nu har de sett filmen Mad Max där fordonen klarar allt. Så i år tänker de vara med i toppen och ej på botten!

33 Colosseum Cruisers ombord Pegasus

Ivar och Lukas är två goa grabbar från Småland på 28 respektive 23 år. De är väldigt tävlingsinriktade och har tänkt vara snabbast över mållinjen! Förra året var de med som Stridpiloter föll ner i vattnet på det sista smala hindret. Nu är de otroligt revanschsugna på både banan och att fightas om topplaceringarna. I år ser ni dem som Colosseum Cruisers där en kommer agera häst och den andre romersk krigare. Håll utkik efter Colosseum Cruisers!

34 Millenium Falcon ombord Millenium Falcon

Hampus och Thighter bildar laget Millenium Falcon - en duo som älskar adrenalin och att göra det ”omöjliga”. De har aldrig suttit på en tandemcykel eller cyklat en hinderbana. Millenium Falcons plan är att bjuda på en rejäl show, ett roligt bygge och ge sitt allt. Göteborgs kalla vatten är inget för dem, ska de falla då ska det vara när de kör basejumping i Bosnien. May the force be with you!

35 The Yamaha Comebacks ombord The Comeback

Dick och Jens från The Yamaha Comebacks - för coola för att inte delta! Det finns lag, och så finns det The Comebacks. Ett gäng som inte bara spelar för att vinna – de spelar för att skapa legender. Namnet säger allt: det här är laget som aldrig ger upp, som reser sig starkare varje gång de fallit, och som vänder matcher som andra redan räknat bort. När The Comebacks kliver in förändras energin i rummet, de är inte alltid störst, snabbast eller mest tekniskt perfekta – men de är för coola för att inte delta. De är de som kommer in sent men lämnar festen sist, alltid med ett leende och ännu en vinst i bagaget.

36 Bönderna i stan ombord Mamma Muu

Erik och Agnes är två glada bönder från landet som bestämt sig för att ta med det bästa från gården, nämligen kon, rakt in i Red Bulls värld. De har hört att det är många från stan som aldrig har sett en ko och det har de bestämt sig att ändra på. De har bytt ut traktorn mot tandem, gummistövlarna sitter stadigt och humöret är lika högt som halmbalen.

37 Bröderna Brothers ombord Flamingokvartetten

Oscar och Gabriel är Bröderna Brothers. Efter att ha GLÄNST på scenen under förra årets tävling, men med stor besvikelse krashat redan efter första hoppet, så är de tillbaka igen starkare än någonsin. De legendariska bröderna Stål ifrån världens största lilla stad och Sveriges framsida ANNEBERG är här för att ta revansch!

38 Grinchen och Cindy Lou ombord Stulna Hjul

Rita och Carla är Grinchen och Cindy Lou och har lämnat julsagan för att vinna Red Bull Tamdemkampen! Grinchen och Cindy-Lou slår sig samman och ska inte bara stjäla julen utan också hjulen i Red Bull Tamdemkampen! Grinchen har lurat Cindy att han ska låta bli att förstöra hennes jul om hon ställer upp i tävlingen med honom. Men sakta blir Grinchen förändrad av den lilla tjejen.

Det ryktas även om att Grinchen och Super Marios lag har en beef på gång…

39 Boatmasters ombord Noahs Ark

Heloisa och Victor är definitionen av människor som gör saker för ”the plot”, att vinna Red Bull Tandemkampen kommer vara en dans på rosor för dem. Trots att deras idé är biblisk så är det inga religiösa motiv bakom, utan idén kommer från att de vill klä ut sig till en elefant och en giraff och bada i kanalen med massa gossedjur.

40 Team Rite ombord E.T. Tandem 2.0

David och Oscar är Team Rite och ger E.T chansen att hitta hem en andra gång! David och Oscar har mycket erfarenhet på två hjul. David är tidigare svensk mästare inom Downhill och Oscar har vunnit SM deltävling i Enduro och har en 14de placering på Superenduro VM.

BMX var en stor del av uppväxten & även filmen E.T. Deras idé är att genomföra tävlingen på en E.T-inspirerad, hemmabyggd tandem-BMX, självklart med E.T. i korgen och allt.

41 Chickenrace ombord Racechiken

Andreas och Max är två chikenracers som deltar för första gången.

42 Grabbarna Viking ombord Vikinga Älgen

Adam och Sebastian är Grabbarna Viking och de gör allt för att vinna och ge en show samtidigt. Med detta vikingagäng så kommer de att vinna med stil och ha ett riktigt bra samarbete - en är elektriker och en är byggarbetare båda med många års bakgrund för att få detta att gå ihop.