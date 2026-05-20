Allt du behöver veta om Red Bull Tandemkampen nu på lördag

Är ni redo för sensommarens absoluta höjdpunkt? Red Bull Tandemkampen kommer till Göteborg den 23e augusti och är tävlingen där ett fyrtiotal lag tar sig an en hinderbana över vatten... på tandemcyklar!

Det är inte heller några vanliga tandemcyklar vi snackar om, utan lagen har under sommaren sågat, svetsat, klippt och klistrat ihop de mest kreativa tandemcykeldesignerna någonsin. Det är på de här fantastiska skapelserna som de på eventdagen ska försöka ta sig över den utmanande hinderbanan, utan att plumsa i plurret. Och samtidigt bjuda på show.

Red Bull original Red Bull Energy Drink Läs mer

Ni hör ju! Det kommer bli en grym dag. Kom och häng med oss på Kungstorget - inga biljetter behövs - eller se allt live på Tiktok med start 12.45 den 23/8.

Tänk stort! Det är de bästa designidéerna som får en plats i tävlingen © Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool

01 Vad är det för event egentligen?

För andra gången intar Red Bull Tandemkampen Kungstorget på Göteborg för att förgylla sensommaren med kreativitet, underhållning och kämparglöd. Konceptet är hyfsat enkelt. Under veckorna innan eventet får de utvalda lagen bygga ihop sina cykelkreationer. Lagen består av två personer och det är också två personer som måste sitta på cykeln när de tar sig an hinderbanan. Med det sagt så behöver det inte vara en tandemcykel per se, utan här kan lagen vara kreativa. Så länge det finns säten för två är vi nöjda. Kanske sätts någon på pakethållaren eller så kör de på en flakcykel?

Red Bull Tandemkampen kommer ursprungligen från Nederländerna där den första tävlingen gick av stapeln 2023.

Det gäller att hålla tungan rätt i munn... © Sophie Odelberg ... annars slutar det så här! © Sophie Odelberg

02 Vad hände på Red Bull Tandemkampen förra året?

Med över 40 000 åskådare blev Red Bull Tandemkampen en riktigt folkfest när eventet intog centrala Göteborg i slutet av augusti. Ett 40-tal lag på fantastiska cykelkreationer bjöd på show innan de försökte ta sig över den utmanande hinderbanan över Göta älv. Det var vingligt, spexigt och fullkomligt fantastiskt! I slutändan var det Lag Dum & Dummare som tog hem förstaplatsen på en hemmasvetsad tandemcykel.

Fullsmockat och fantastisk stämning under Red Bull Tandemkampen 2024 © Maja Johansson

03 När och var är eventet?

Det är på Kungstorget i Göteborg lördagen den 23e augusti kl 13.00 som det smäller. Eventet är öppet för allmänheten och inga biljetter behövs.

Om du vill sätta extra guldkant på dagen kan du köpa biljetter till vårt Friends of Red Bull-område och njut av mat och dryck där skratt, dans, musik och massa kärlek utlovas. Köp här.

04 Kommer eventet sändas live?

Självklart! Har du inte möjlighet att vara i Göteborg den 23e så kan du se hela eventet live på vår TikTok med våra fantastiska kommentatorer Patrik Westberg och Trubbel Tanja samt Liam Kalevi som running reporter. Försnack från 12.45 och eventstart kl 13.00.

05 Finns det en karta över eventområdet?

Karta över Red Bull Tandemkampen © Red Bull Tandemkampen

06 Vad finns på eventområdet, hur hittar jag dit och vad ska jag tänka på?

Eventområdet och olika hållplatser ser du på kartan här ovanför. Food trucks kommer finnas på plats, vattenstation finns i anslutning till området, likaså toalett. För dig med funktionshinder så finns en anpassad utsiktsplats i direkt anslutning till hinderbanan. Det är bara att be personalen på plats om hjälp så kan de guida in till området.

Tänk på att det inte finns speciellt mycket parkeringsmöjligheter kring området så vi rekommenderar att man tar sig till Kungstorget via kommunala färdmedel.

Förra året kom hela 40 000 personer (helt fantastiskt!) och vi hoppas på minst lika många i år. Men det betyder också att det blir ganska trångt, så för allas trivsel ber vi er att lämna cyklar, stora barnvagnar, resväskor, ryggsäckar och liknande hemma. Tack för att ni hjälper till att göra dagen smidig och härlig för alla.

07 Vilka lag kommer att tävla?

Det är ett 40-tal otroligt taggade lag som gör sig redo för att ställa sig på startlinjen i Göteborg. Allt ifrån Flygande Tofflor till Studentflak och självaste Millenium Falcon kommer rulla fram på dagen. Du kan spana in alla lagen här.

Mario och Luigi cyklade in tuben på en andraplats © Maja Johansson

08 Hur vinner man?

Lagen bedöms på tre olika områden av en utvald jury: kreativitet, show och tid.

Det gäller alltså att bygga ihop en så kreativ och grym cykeldesign som möjligt, bjuda på en riktigt bra show innan hinderbanan samt försöka ta sig i mål på så snabb tid som möjligt. Inte helt lätt att få full pott med andra ord utan det gäller för lagen att ha tungan rätt i mun om man vill kamma hem förstapris.

Alla deltagare måste bjuda på en show innan de ger sig ut på hinderbanan © Maja Johansson

09 Vilka sitter i juryn?

Det är en kändistät jury som kommer bedöma lagen.