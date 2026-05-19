Historisk backcountry–frontflip på snöskoter i Sverige

Att tänja på gränser kan låta som en klyscha, men i Andreas Bergmarks fall är det en träffande beskrivning. Den Skellefteåfödde backcountryåkaren är ständigt på jakt efter nästa stora trick. I slutet av våren 2023 lyckades han med något som länge funnits i bakhuvudet: att landa en frontflip på snöskoter i naturlig terräng.

När han väl bestämde sig fanns det inget som kunde stoppa honom. Så här gick det till.

01 Hur föddes idén om en backcountry–frontflip på snöskoter?

En frontflip på snöskoter har genomförts tidigare – men på ramp, inte i backcountry. Flera har försökt ute i det fria utan att lyckas. Kanske var det just det som lockade Andreas.

"Jag har tänkt på det i säkert fem år. Jag och mina kompisar har mest pratat om det på skoj och bollat idéer. Hur skulle det fungera? Hur gör man? Går det ens?", säger Andreas.

Heath Frisby genomförde en frontflip på snöskoter under X Games 2012 och Tyler Pynnonen landade en under en Nitro Circus-show 2017. Att göra det på en konstruerad ramp är en sak – att göra det i naturlig terräng är något helt annat. Det är mer komplext och betydligt svårare att kontrollera.

"Jag gjorde min research och kontaktade Pynnonen för att få några tips. Har det gjorts på ramp borde det gå i backcountry också, tänkte jag. Men det är inget man kan träna på på samma sätt. Antingen gör du det – eller så gör du det inte."

På ramp kan åkare träna i en foam pit innan de går vidare till en riktig landning. I backcountry finns inte den möjligheten. Där måste allt stämma direkt.

Quotation Det krävs rätt mängd snö, en infart som genererar tillräcklig fart och ett avstamp som är tillräckligt brant och perfekt packat för att ge rätt rotation. Andreas Bergmark

Varje plats är unik och varje bygge skiljer sig åt – det går inte att återskapa exakt samma förhållanden som på en ramp."

02 Var kan man landa en backcountry–frontflip?

Valet av ort var självklart: Riksgränsen. Under vårvintern samlas stora delar av Sveriges snöskotercommunity där.

"Alla som hoppar stort är där den tiden på året. Jag tyckte det vore kul att göra det när så många är på plats – hänga, grilla burgare och göra en grej av det."

Att hitta rätt plats var betydligt svårare. Snöbristen gjorde att flera tänkbara alternativ föll bort – landningarna var steniga och fjällsidorna delvis bara.

Efter en hel dags letande hittade Andreas till slut en plats som fungerade.

"Jag hade visualiserat allt i flera månader – exakt vad som krävdes. Att hitta något i naturen som uppfyller alla krav är inte lätt. Platsen var inte perfekt, men tillräckligt bra för att det skulle fungera."

Varje vår samlas snöskoterentusiaster i Riksgränsen

03 Så genomfördes världens första backcountry–frontflip på snöskoter

När platsen var bestämd tog det en förmiddag att bygga hoppet tillsammans med vännerna.

"Jag fick hjälp av många. Vi grävde, packade och saltade kicken för att få den så hård som möjligt. Sedan riggade vi kamerorna och var redo efter lunch."

Visualisering är en central del av Andreas förberedelser. Han ser tricket framför sig om och om igen – infarten, kicken, kroppsviktens placering och själva rotationen.

Quotation Jag upprepar tricket i huvudet in i minsta detalj. När jag väl bestämmer mig för att göra det har jag redan gjort det tusen gånger mentalt. Det är som att förbereda muskelminnet i förväg. Andreas Bergmark

Det hjälper honom också att hantera nervositeten.

"Jag vet att det är farligt. Men när jag har bestämt mig lägger jag nerverna åt sidan. Annars kan de ta över och då tappar man kontrollen."

Med hoppet färdigbyggt och kamerorna igång var det dags. Tusen försök i tanken – ett i verkligheten.

04 Så kändes det att landa en världsförsta på snöskoter

Att landa ett trick man funderat på i fem år väcker starka känslor: lättnad, adrenalin, glädje och stolthet.

"Det gick nästan för lätt. Det var så perfekt att det kändes overkligt. Det är ett så svårt trick och andra har försökt utan att lyckas. Att jag klarade det på första försöket är svårt att ta in", säger Andreas.

Han beskriver det som att ta av sig en tung ryggsäck – en enorm lättnad.

"Nu kan man luta sig tillbaka, äta en burgare och bara njuta av stunden."

05 Projektet “The Big 5” – fem extrema snöskotertrick i serieformat

Att genomföra en världsförsta är något särskilt, även för en åkare som redan gjort många avancerade trick.

"Som barn såg jag upp till åkare som tänjde på gränserna och gjorde spektakulära saker. Med det här tricket känner jag att jag själv har blivit en av dem jag en gång såg upp till. Det är en mäktig känsla."

Frontflipen är en del av projektet "The Big 5" – ett passionsprojekt där Andreas vill bidra till att återinföra längre filmformat i snöskotervärlden.

"Sociala medier är bra, men jag saknar de längre formaten. Det här är mitt sätt att bidra till att de kommer tillbaka."

Projektet går ut på att genomföra fem spektakulära hopp och trick och dokumentera processen i en serie. Du kan se alla avsnitt här.

