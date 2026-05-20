Hemmasvetsad cykel och klockren idé: så här vann de Red Bull Tandemkampen

Klura ut ett bra tema, designa en snygg tandemcykel, charma juryn med show och sätta en bra tid på hinderbanan – det var mycket för lagen att hålla koll på under Red Bull Tandemkampen. Det lag som gjorde de bäst var inga mindre än Dum & Dummare, aka Emil Jonsson och Vidar Holstein från Falun. De gjorde succé med en genomtänkt idé inspirerad från den 30 år gamla klassiska filmen. Med en tandemkopia av motorcykeln ”The Hog” bjöd de på show, både en förinspelad video och på plats, för att sedan toksprinta in i mål på absolut snabbaste tiden.
På en välförtjänt andraplats landade Super Mario Bros med Alex Alanko och Oscar Stefanski bakom styret. På tredjeplats kom Röda Tjuren med matadorerna Daniel Norlin och Christian Wohnberg.
Emil Jonsson & Vidar Holstein:Det känns svinbra. Vi var osäkra på om vårt resultat och vårt tema skulle räcka. Filmen är ändå 30 år så vi var lite osäkra på om det skulle gå hem eller inte, men vi fick så himla bra support av publiken. Vi kände att "vi åkte inte hit för att komma tvåa" så när vi såg att en del kom i mål så tänkte vi att nu får det bära eller brista. Vi kör allt vi har!
Vad gjorde att just ni tog hem vinsten idag?
Vi hade bra fart hela vägen in i mål. Vår cykel var snabb, vi byggde den med 20 tums hjul vilket gjorde den styv så att vi kunde få med oss mycket fart. Så hade vi också ett högt vevparti för att inte slå i hindren.
Hur svårt var det att ta sig över hinderbanan egentligen?
Det svåraste hindret var vippbrädan för att man inte visste hur den skulle vara. Hade vi fått provköra banan innan hade de varit mycket lättare, det svåra nu var att man hade ett försök, så det är allt eller inget. Sen är det också svårt att sitta två på en cykel eftersom det blir väldigt svårt med balansen jämfört med en vanlig cykel.
Har ni övat på att cykla tandemcykel innan eventet?
Vi har övat i 5 minuter typ. Vi tog faktiskt två åk tog hemma på Lugnet i Falun och sen har vi rullat lite här i Göteborg.
Berätta lite om er mer om er designidé?
Den kommer ifrån filmen Dum och Dummare där de byter sin bil mot en motorcykel, ”The Hog”. Så det är den vi har försökt efterlikna. Vi har tagit två BMX-ramar och svetsat ihop och sen försökt få med så mycket detaljer med som möjligt. Det tog ett par svettkvällar att bygga ihop den, kanske fyra eller fem kvällar. Valet av idé var ändå lätt: det är den bästa filmen!
Vad har varit det roligaste under eventet?
Att vinna! Åket var också kul, banan var lagom svår och lagom lång. Och atmosfären, det har varit så sjukt mycket folk här. Innan vi skulle köra försökte vi cykla runt lite som uppvärmning, men det var helt tjockt med folk så vi kunde inte ta oss fram.
Andraplats: Super Mario Bros
På andraplats landade cykelduon Alex Alanko och Oscar Stefanski som hade svetsat ihop två cyklar till en fantastisk kreation med temat ”Super Mario Bros”. Utklädda till kompanjonerna Mario och Luigi och med en cykel som efterliknande tuben i spelet så fick de höga poäng både för cykeldesign, show och tid. Duon var definitivt ett av de mest stabila och snabbaste lagen in i mål.
”En andraplats känns riktigt bra. Vi har haft en så rolig dag så placeringen blev bara ett extra. Vi var lite osäkra på vippbrädan på hinderbanan men vi visste att vi hade bra chans fram till dess och så gick det ju bra efter också. Vi har byggt ihop två hoppcyklar och sen tog vi två vattentunnor och kapade av, satte ihop och målade. Det tog ett par dagar att färdigställa i alla fall. Vi hade övat lite innan på att köra tandem då vi försökte sätta en backflip i foampit, men det gick inte hela vägen. Sen körde vi också några varv på en BMX-bana.”
Tredjeplats: Röda Tjuren
Det blev lag Röda Tjuren, med Daniel Norlin och Christian Wohnberg, som rundade av podiet. Ombord en tjurcykel överraskade duon först med en matadordans och sedan med en bra tid över hinderbanan.
”Det här känns fantastiskt bra. Jag tror vi lyckades bra då vi hade bra sync och bra teamwork mellan oss. Dock var banan svårare än vi trodde. Christian som satt bak, var lite tyngre vilket gjorde att det hela blev ganska guppigt. Vårt namn kommer ju från Red Bull, fast på svenska då. Röda tjuren blev ju bra ändå och så passade matadorer in på det, fast vi är snälla matadorer såklart. Det blev Christian som fick skapa tjurhuvudet på cykeln. Ett par timmar på Youtube med barnprogram för hur man gör papier maché och så vart det klart.”