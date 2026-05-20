Trollkarlar, hårdrock och pastakyss – succéreceptet i Red Bull Tandemkampen

I Red Bull Tandemkampen ska deltagarna inte bara designa en unik cykel, utan också charma juryn och sedan ta sig över en snårig hinderbana på rekordtid. De som gjorde de bäst? Harry Potter & Flåsbågen från Azkaban – alias Timo Johansson och Samuel Lantz – som trollade hem guldet med högsta poäng i nästan alla kategorier.

Hack i häl trampade Rock N Rolling med bröderna Vikram och Niil in på en andraplats, medan Lady & Lufsen – Sebastian Eriksson och Amanda Jonasson – rullade in på en kärleksfull tredjeplats.

3 min Vinnarintervjuer från Red Bull Tandemkampen 2025 Topp tre-lagen förklarar hur det känns, hur svårt det är att cykla på en tandemcykel och vad idén bakom deras design är.

01 Vinnarintervju: Harry Potter & Flåsbågen från Azkaban

I Red Bull Tandemkampen blir man bedömd på tre områden – design, show och tid på hinderbanan. Vänersborgsduon Timo Johansson och Samuel Lantz bjöd på ren magi i alla kategorier.

Utklädda till Harry Potter och ärkerivalen Draco Malfoy och med en Quidditch-inspirerad cykeldesign kammade duon hem högst poäng av alla i designkategorin.

Deras show innehöll några inövade danssteg, som kanske inte fick högst poäng, men såg till att hålla dem kvar i poängmatchen. När de sedan trampade till sig dagens näst snabbaste åk – endast 10,2 sekunder – landade trollkarlspolarna flest poäng totalt och säkrade vinsten.

”Det känns jättebra! Vi var med förra året och kom på en femteplats. Så nu snackade vi ihop oss och tänkte att vi ger järnet. Det är vinna eller försvinna – och vi vann!”, säger en peppad Samuel direkt efter tävlingen.

Alla gillar väl Harry Potter? © Maja Johansson

"Expelliarmus" © Adam Klingeteg Full fart på kvasten © Maja Johansson

Deras koncept föddes ur något så enkelt som: ”Alla gillar ju Harry Potter.” De drog också lärdom av förra året, då de var stridspiloter, genom att slimma ner cykeln lite. Duon landade i mer streamlinad design för att göra cykeln stabilare och snabbare. En kvast längs med hela cykeln och genomtänka detaljer, som den gyllene kvicken dinglande längst fram och husalven Dobby hejande från pakethållaren, gav dem full pott från juryn.

”Jag tror att det var konceptet som gjorde att vi tog hem vinsten i dag”, säger Timo. ”Vi hade ju en kvast och skulle flyga över banan… och det var precis vad vi gjorde!”

Cykeln byggdes mestadels av Timo, eftersom Samuel bor i Norge, och duon hade egentligen knappt tränat på tandemcykling sedan förra året.

”Vi övade inte direkt… jag hämtade Samuel en gång på väg hem från krogen, men det var nog allt.”

Ibland krävs det inte mer än så för att trolla fram en förstaplats.

Quotation Samuel och Timo visade vad Red Bull Tandemkampen handlar om – fart, fantasi och massor av glädje. De levererade på banan, bjöd på en grym show och bevisade att man kan vinna både med stil och med hjärta. Jonatan Hellvig

02 Andraplats: Rock N Rolling

Hårdrockarna i laget Rock N Rolling, Vikram och Niil Bolmström, är BMX-bröderna från Värmdö som vet ett och annat om balans på två hjul. Det märktes direkt när de gav sig ut på hinderbanan och slog rekordtiden någonsin – 10 sekunder blankt. De landade bara en ynka poäng bakom vinnarna i totalen, något som självklart kändes lite snopet:

Rock N Rolling knep andraplatsen © Adam Klingeteg

”Det känns bra med en andraplats, men det är lite surt. Vi är ändå nöjda med att ha snabbast tid i alla fall! Vi gjorde vårt bästa”, säger bröderna som sattsade stenhårt på hårdrockstemat. Med tighta svarta jeans, stort hår och en elgitarr till cykel kändes temat klockrent och självklart något som låg båda bröderna nära hjärtat:

”Vi är stora hårdrockare och ville visa det. Det känns som en utdöende art, så vi ville ge den en skjuts och bevisa att vi fortfarande finns.”

Vikram och Niil kör mycket BMX och deras cykel var just två sammansvetsade BMXar. Medan många andra lag vinlgade runt på sina tandemcyklar när det övades bakom scenen, så tog dessa två stabila tramptag i rak linje. Inga konstigheter. Trotts det stabila intrycket så tyckte bröderna att tandemcykling var lite klurigt:

”Vi har ju cyklat några gånger förr, men det var faktiskt första gången på en tandemcykel. Den är ju dubbelt så lång, dubbelt så tung, och dessutom är man två på samma kedja. Om en slutar trampa plötsligt… ja, då blir det kaos direkt och man ramlar av,” förklarar Niil.

Tur att duon var synkade på hinderbanan, för där var det inga konstigheter och även om bröderna Bolmström missade totalen vann de solklart hinderbanan.

Rock N Rolling sätter viben för dagen © Adam Klingeteg BMX-bröderna toktrampar sig genom banan på rekordtid © Maja Johansson

03 Tredjeplats: Lady & Lufsen

Tredjeplatsen gick till Norrköpingsparet Sebastian Eriksson och Amanda Jonasson – alias Lady & Lufsen. Deras cykel var en rullande kärleksmiddag komplett med spaghetti, köttbullar och italiensk romantik. Under showmomentet bjöd de på en spagetto-slurpande Lady & Lufsen-kyss som fick publiken att smälta. Många poäng kammades hem i de två första kategorierna.

När de sedan, kanske lite oväntat, tog sig över hinderbanans alla moment på en stabil tid, så var tredjeplatsen deras.

”Det känns oväntat. Ja, sjukt!” säger paret. ”Vår taktik var att behålla lugnet, ha kul och njuta av alla härliga människor och stämningen.” “Jag såg typ ingenting på hinderbanan, men det gick ju bra ändå”, skrattar Amanda.

Kärleksåket - eller köttbulleåket? © Adam Klingeteg