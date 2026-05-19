Deltagare av alla förmågor inleder Wings for Life World Run 2025 under Red Bull-bågen i Stockholm, Sverige.
© Christopher Lanaway for Wings for Life World Run
Sverige deltar i rekordstort lopp för forskning om ryggmärgsskador

Över hela Sverige deltog människor i Wings for Life World Run 2025 och hjälpte till att samla in över 93,8 miljoner kronor. Spana in vad som hände på loppen i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Åre.
Skriven av Hanna Jonsson
Wings for Life World Run

Det största löpareventet blev precis ännu större. Totalt sprang, rullade och gick 310 719 personer världen över – exakt samtidigt – för att samla in pengar till forskning om ryggmärgsskador. I Sverige deltog över 1 750 personer vid organiserade App Run-evenemang i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Åre, eller från var som helst via appen, för att stötta det viktiga ändamålet.
Den svenska ambassadören och före detta ishockeyspelaren Tobias Forsberg fanns på plats i Stockholm och var rörd över den starka uppslutningen:

"Det är otroligt att se livestreamen och se hur många människor som deltar över hela världen. Det handlar inte om att vinna - det handlar om att vara en del av något större. Det skapar en sådan fantastisk stämning", säger han.
Aron Andersson och Tobias Forsberg på Wings for Life World Run på Djurgården i Stockholm den 4 maj 2025.

Deltagare ler och hejar när de springer över en bro under Wings for Life World Run i Stockholm, Sverige, den 4 maj 2025

Samlar in pengar för en god sak

Välgörenhetsloppet Wings for Life World Run samlar in pengar till forskning om ryggmärgsskador. 100 % av intäkterna går till Wings for Life Foundation, som stöder forskningsprojekt över hela världen. För närvarande pågår fyra forskningsprojekt i Sverige.
"Du borde delta eftersom det är ett fantastiskt lopp, bra gemenskap och det är för en god sak. Alla kan vara med eftersom det inte finns någon bestämd sträcka man måste springa - mållinjen fångar upp dig, så alla kommer i mål", säger Niclas Rodhborn, som deltog för 10:e gången.
Deltagare i Wings for Life World Run på Djurgården i Stockholm den 4 maj 2025.

Jakob Karlsson, en annan deltagare som rullade runt banan i Stockholm, höll med:
"Det var en bra dag i dag", säger han. "Det är ett bra event - man får träffa massor av människor och åka så långt man kan innan man blir upphunnen av en bil. Mitt mål idag var 15 km, men jag klarade 13,9 km och det är jag nöjd med."
Stockholm App Run

Vid eventet i Stockholm var humöret på topp, dramatiskt vårväder till trotts, när deltagarna i egen takt tog sig runt den 3,9 kilometer långa banan på Djurgården. Stockholm Run Club var på plats och fick se flera riktigt imponerande prestationer. Tinkara Robek från Slovenien tog hem damklassen med en mäktig distans på 31,73 kilometer.
"Det var alla fyra årstiderna på en och samma dag. Fantastiskt att få springa för en god sak. Det här är inte som ett vanligt lopp med hög press, utan mer som en gemenskap – och det var just det jag älskade mest", sa hon efter att mållinjen hunnit ifatt henne. "Jag tror att världen behöver fler sådana här evenemang, där det handlar om att vara en del av något större än bara att vinna."
Det är inte som ett vanligt lopp med hög press, utan mer av en gemenskap - och det var det jag älskade mest.
Tinkara Robek, vinnare i Stockholm
En annan medlem i Stockholm Run Club, Thibault Duval från Frankrike, tillbringade större delen av dagen med att jaga ledaren Simon Frääs. Thibault slutade på en stark andraplats med 52,06 kilometer, medan vinnaren Simon Frääs, även känd som Kebab-Simon, sprang häpnadsväckande 53,16 kilometer, vilket räckte till en 67:e plats i världen.
"Jag sprang för dem som inte kan, och jag fortsatte tills jag inte kunde längre - och det är vad det handlar om", sa Frääs vid mållinjen. "Jag har ont överallt nu, men det var det värt", tillade Avestabon.
Sebastian Forsén from Welltrips rolled an impressive 13,6 km

Wings for Life World Run i Göteborg för första gången

En annan löparklubb på plats var ABC Run Club i Göteborg, som både organiserade och genomförde loppet i Slottsskogen. Göteborgs första App Run lockade stor uppslutning, och solen gav en härlig stämning från start till mål. Längst sprang Anton Dahlström med 31,63 kilometer, tätt följd av den snabbaste kvinnan, Lina Ekblom, som klockade 30,98 kilometer.
Jönköping & Åre App Runs

Deltagarna samlades också vid App Run-loppen i Jönköping och Åre. I Jönköping arrangerade den före detta ishockeyspelaren Sanni Hakala eventet tillsammans med sin tidigare klubb HV71. Och i Åre möttes deltagarna av nysnö, men det hindrade inte bergsborna från att springa och lägga några imponerande kilometer bakom sig.
Du borde delta eftersom det är ett fantastiskt lopp, bra gemenskap och det är för en god sak.
Niclas Rodhborn
Spring från var som helst: från Riksgränsen till södra Portugal

En av de bästa sakerna med det här motionsloppet är att du kan delta från var som helst. Du anmäler dig till loppet via appen och sedan är det bara att köra. Skidåkarna Max Palm och Kristofer Turdell deltog från Riksgränsen i norra Sverige, medan beachvolleybollspelarna Jonatan Hellvig och David Åhman sprang i Portugal. Racerföraren Mikaela Åhlin-Kottulinsky sprang en lokal slinga hemifrån:
"15 km avklarat och Wings for Life World Run är över för 2025. Vi ses nästa år!"
Resultat Sverige:

  • Stockholm: Simon Frääs - 53,16 km & Tinkara Robek - 31,73 km
  • Göteborg: Anton Dahlström - 31,63 km & Lina Ekblom - 30,98 km
  • Jönköping: Michael Karlsson - 26,7 km & Anna Granström - 16,73 km
  • Åre: Nathalie Persson - 30,53 km & Sami Vaihoja - 29,77 km
  • App Run: Carl Claesson - 43,5 km & Emma Granström Olofsson - 36,63 km
Klicka här för att se alla resultat (du kan filtrera efter land och plats).
Boka in den 10 maj 2026 för nästa års Wings for Life World Run - anmälningarna öppnar den 5 november 2025. Anmäl dig nu!

