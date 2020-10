Red Bull 400 praznuje deseto obletnico

Začetek

Letalnica Kulm v Avstriji je 25. septembra 2011 gostila prvi dogodek. Število udeležencev: 261. Koncept? Preteči 400 m in pri tem premagati 140 m višinske razlike, medtem ko na najbolj strmem delu čaka 37 % naklon. Dogodek je hitro postal uspešnica, ko so se tudi najboljši športniki spustili na vse štiri in začeli bitko z vzponom.