Na letalnici bratov Gorišek se je iskrilo

Sem napovedal, da bo moral tisti, ki me bo hotel premagati, postaviti rekord in to se je zgodilo. Chris je zasluženo zmagal in vesel sem zanj,” je povedal Luka na vrhu planiške lepotice

Sem napovedal, da bo moral tisti, ki me bo hotel premagati, postaviti rekord in to se je zgodilo. Chris je zasluženo zmagal in vesel sem zanj,” je povedal Luka na vrhu planiške lepotice

Sem napovedal, da bo moral tisti, ki me bo hotel premagati, postaviti rekord in to se je zgodilo. Chris je zasluženo zmagal in vesel sem zanj,” je povedal Luka na vrhu planiške lepotice