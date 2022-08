Intervju z rekorderjem Red Bull 400 Planica

Vsako leto dogodek Red Bull 400 Planica prinese s seboj poln pričakovanj, pozitivne tekmovalne treme, najhitrejših srčnih ritmov, pekočih nog in občutkov olajšanja ter veselja ob osvojenem vrhu. Pa vendar zadnja leta slednji ostaja rezerviran za enega in edinega tekača, Luko Kovačiča , ki je vedno znova v borbi z lastnim rekordom. Bo letos isto?

Luka, kakšen trening je po tvojem mnenju najbolj učinkovit za hitre in močne noge na Red Bull 400 Planica?

Gre za tek v strm klanec, in zato je zagotovo treba največ pozornosti nameniti prav temu. Velik naklon ki ne popušča in traja kar nekaj časa. Seveda tudi tek po ravnini in kolo pripomore, vendar za piko na i, moraš imeti noge navajene na naklon in pekoč občutek.

Za tek v klanec potrebuješ močne noge © Siniša Kanižaj

Ali imaš sam kakšne posebne priprave prav za tek na skakalnico ali je to zgolj del rednih tekaških priprav?

Moja tekmovanja navadno trajajo med 3 minutami in 4-5 urami in kljub temu da se sliši čudno, za take aktivnosti potrebuješ približno enak trening. Red Bull 400 Planica je daleč od preizkušnje za šprinterje, ampak je pravi test za najboljše vzdržljivostne športnike. Tako da je Planica deležna podobnih priprav kot ostala tekmovanja.

Kakšen tip treninga je tvoj najljubši in kateremu bi se najraje izognil z velikim ovinkom?

Zagotovo bi se najraje izognil vsem kratkim treningom tekaške hitrosti in vajami za moč (haha). Z največjim veseljem pa opravljam ''tempo'' treninge ter treninge VO2 (3 min - 8min ponovitve). Prav tako obožujem daljše treninge, kjer nisi omejen s popolnoma ničemer.

Kateri tip treninga je po tvojem mnenju ključen za napredek?

Zanimivo, ampak že večkrat se je pokazalo, da ima zadostna količina ''nizko-intenzivnega'' treninga ogromen doprinos k izboljšanju performanca, je pa res, da moraš imeti zato na voljo dovolj časa, saj je treba opraviti tudi intenzivne treninge. Če pa bi bil zelo omejen s časom, potem bi se posluževal različnih variacij intenzitete, nekakšnega fartleka.

Ali sam na treningu spremljaš kakšne parametre, kot je recimo srčni utrip, HRV, čas do osvojenega vrha,…?

Sam se poskušam čim bolj poslušati in učiti, kako intenzivno se gibam ter nadzorovati samega sebe. To pa občasno spremljam z merilcem srčnega utripa. Skozi leta sem se že precej dobro naučil poslušati samega sebe. Imam pa tudi logiko, da na tekmi žal ne moreš kontrolirati sebe s srčnim utripom, ampak moraš slediti tekmecem, saj le tako lahko zmagaš, tako da je smiselno vse merilce občasno pustiti doma, in se naučiti nekaj o samem sebi, ne samo gledati ''na uro''.

Kje vidiš pri sebi da bi bil še prostor za tekaške izboljšave?

Zagotovo najbolj trpim na ravnini (haha). To je moja šibka točka, ampak se trudim delati na tem. V Trailu in ostalih gorskih preizkušnjah konkurenca ne dopušča ''šibkosti'', tako da delam tudi na tem.

Kateri del skakalnice v Planici se ti zdi najbolj zahteven in zakaj?

Sam menim, da je ključ do dobrega nastopa vrh hrbtišča in spodnji del zaletišča, saj moraš tam, če želiš ujeti dober rezultat, ujeti dober tempo in narediti razliko. Seveda, pa to pomeni da bo tam zelo peklo, telo pa te bo hotelo prepričati, da zmanjšaš tempo. Tukaj bo na preizkušnji tvoja mentalna moč.

Ali bi si želel, da bi bila konkurenca še močnejša?

Vedno si želim boljše konkurence, saj zares uživam v tesnih bojih, kjer moraš iztisniti svoj maksimum. Pošteno povedano, veliko več mi pomeni 5. mesto med top konkurenco, kot 2. ali 1. med slabo.

Najboljši trije: Klemen Spanring, Luka Kovačič in Andrej Koželj © Siniša Kanižaj

Se lahko mogoče katera izmed skakalnic serije tekmovanja Red Bull 400 primerja s Planiško velikanko?

Po dolžini so vse nekoliko krajše, saj Red Bull 400 Planica poteka na letalnici, tako da je Planica res ''kraljica'' med njimi!