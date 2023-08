Na Velikanko se bo podal že osmič

Glede pričakovanj, pa imam zase spet najvišja. Vsako leto si vse več fantov želi moj skalp, za kar trdo trenirajo, ampak prav to me podžge, saj tudi sam trdo delam za to, da bi sebi dokazal da zmorem biti še boljši.

Seveda pa moraš priti na dan dogodka tudi spočit, motiviran in z miselnostjo da bo to tudi obilo zabave!

Glavni cilj je da iz sebe izstisnem 110%, če bo to dovolj za rekord in kako visoko se bom lahko s tem uvrstil pa bomo videli na vrhu velikanke!

Za glasbo ponavadi poskrbijo DJ-i na dogodku. Sam se nato lepo v miru ogrejem, se sprostim in pustim dvome zunaj. Ko pridem do startne črte, sem prepričan, da če bom dal vse od sebe, bo zagotovo dobro, ne glede na izzid - nikoli si ne očitam ničesar, če iz sebe iztisnem 110%.

