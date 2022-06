Septembra spet tečemo na planiško letalnico

Mnogi pravijo, da gre za najtežjih 400 metrov na svetu, vsekakor pa je ta preizkušnja najtežja od vseh z enakim imenom. Te se odvijajo po številnih skakalnicah in letalnicah po svetu. Dober rezultat v Planici velja za prestiž, pa naj bo to osebni rekord rekreativca ali uvrstitev profesionalca na stopničke.

Mnogi pravijo, da gre za najtežjih 400 metrov na svetu, vsekakor pa je ta preizkušnja najtežja od vseh z enakim imenom. Te se odvijajo po številnih skakalnicah in letalnicah po svetu. Dober rezultat v Planici velja za prestiž, pa naj bo to osebni rekord rekreativca ali uvrstitev profesionalca na stopničke.

Mnogi pravijo, da gre za najtežjih 400 metrov na svetu, vsekakor pa je ta preizkušnja najtežja od vseh z enakim imenom. Te se odvijajo po številnih skakalnicah in letalnicah po svetu. Dober rezultat v Planici velja za prestiž, pa naj bo to osebni rekord rekreativca ali uvrstitev profesionalca na stopničke.