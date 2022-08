Tek v klanec – dobrodošel kot popestritev in odličen za napredek

Če želimo v nečem postati dobri, moramo to tudi trenirati. Dober rezultat v teku na skakalnice ni zgolj logična posledica usklajenega delovanja pljuč, srca in nog, temveč tudi specifične moči, ki jo pridobimo s tekom navkreber. Že res, da se s tem tekom malce poruši tehnika, vendar če postavimo na tehtnico tekaško tehniko in močno zavezo nog in srčno-žilnega sistema, je jasno, v katero stran se bo le ta prevesila.

Matematika je torej jasna in glasna – teci navkreber. Čimvečkrat. Ne bo lahko – nasprotno, največkrat bo zelo težko. Pa vendar boš kmalu začel neskončno uživati v napredku, ki ga takšen trening prinaša in tako bo slednji hrana ter zagon za nove tekaške podvige.

Tudi tokrat ne bomo pozabili omeniti "načela postopnosti", ki se nam še vedno zdi eno izmed pomembnejših za uspešno (rekreativno) športno kariero in predvsem za dolgoročno gibanje brez posledic. Pri teku v klanec to pomeni sledeče:

Trening v klanec je podobna obremenitev kot intervalni tek, zato je treba v treningu za ta tip vadbe rezervirati dan, ko je na programu intenzivnost. Pri teku v klanec se najbolj aktivirajo mišična vlakna, ki nam omogočajo hiter tek. Tudi zato je moč anaerobnih procesov pri takšnem tipu treninga močnejša. Največji skok v pripravljenosti boš doživel zaradi moči koraka. Ob redni vadbi teka v klanec se moč tekaškega koraka izboljša, dolžina z utrujenostjo ne pade, to pomeni, da tudi hitrost ne upada oziroma ne upada tako hitro. To se pozitivno kaže na rezultatu.

