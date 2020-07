Štirje slovenski trail centri, ki jih letos moraš obiskati

Bike parkom, v katerih kolesarjev ne servisira žičnica, največkrat rečemo trail parki ali trail centri. Gre za mreže kolesarskih trailov, od XC do enduro terenov, ki delujejo kot zaključena celota in so praviloma redno vzdrževani. Delujejo javno in v skladu z zakonodajo, včasih na območjih bivših smučišč, s soglasji lokalnih skupnosti, lastnikov zemljišč in s podporo lokalnih oblasti. Tako lahko nudijo tudi komercialne storitve, od shutlanja do kolesarskega vodenja. Kateri so torej štirje slovenski, ki jih letos moraš obiskati? Začnimo z legendarnim: