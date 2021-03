Top 5 lokacij za sončni vzhod v zimskih razmerah

Pri izbiri destinacije je vedno dobro upoštevati nekaj napotkov:

Katere pa so tiste destinacije, kjer te sončni vzhod zagotovo ne bo razočaral?

1. MREŽCE (1965 m n.m.v.)

Če imaš srečo in je cesta dovolj kopna, se lahko pripelješ do planine Zajavornik, od katere boš do vrha potreboval manj kot 2h. S parkirišča se tako najprej usmeriš na pešpot v smeri Blejske koče na planini Lipanca, do katere je približno 1h hoda. Pot je precej široka, v objemu smrekovih gozdov, kar pa obenem pomeni, da bo močna naglavna svetilka v tem delu poti, tvoja najboljša prijateljica. Ko prideš do pastirske in planinske koče na planini Lipanca, sledi poti, ki zavije levo, v smeri Mrežc. Pot se začne precej strmo vzpenjati skozi vse bolj redek gozd, vendar strmina kmalu popusti in začnejo se nam odpirati prekrasni razgledi na najvišje vrhove Julijcev. Od tu nas do razglednega vrha Mrežc loči le še nekaj minut hoje.

2. VELIKI ZVOH (1971 m n.m.v.)

Priporočamo, da si za izhodišče izbereš planino Jezerce, kjer je tudi urejeno parkirišče. Na koncu slednjega boš našel rdeče planinske table, ki te bodo usmerile direktno na markirano pešpot v smeri Kriške planine, Vrha Korena, Kompotele in drugih vrhov v okolici. Pot nadaljuješ po kolovozu in tako kmalu dosežeš parkirišče ob spodnjem delu Kriške planine. Tu se rahlo v desno nadaljuje markirana pot proti Planini Koren, ti pa nadaljuješ naravnost na drugo stran doline, kjer se boš kmalu začel vzpenjati po travnatem pobočju v smeri oddajniškega stolpa in Doma na Krvavcu. Od tam nadaljuješ po makadamski cesti in v soju zvezd lahko še opazuješ čudovite vrhove Storžiča, Kočne in Grintovca. Kmalu ti bo postalo jasno, da bo to izjemno lep sončen vzhod. Pot nadaljuješ po cesti do vrha Krvavca – Zvoha, katera je v najbolj strmem odseku celo tlakovana. Žig in vpisna knjiga se nahajata nekoliko pod vrhom in sicer ob markirani poti, ki se nadaljuje proti Vrhu Korena.

3. BLEGOŠ (1562 m n.m.v.)

S parkirišča nadaljuješ na cesto, na kateri piše "Od tu naprej hodimo peš" in ravno pri tej tabli se usmeriš desno na široko pešpot, po kateri se vzpneš do gozdne ceste. Po slednji nadaljuješ skoraj pol ure in jo nato pri markaciji za Kočo na Blegoš zapustiš ter se usmeriš na markirano pešpot, ki se s časom začne precej strmo vzpenjati. Kmalu boš prišel do pašne ograje in od tam v daljavi že zagledal Kočo na Blegošu. Od koče nadaljuj po zložni poti, ki preči razgledno travnato pobočje, za katerim gre pot v kratek pas gozda. Strmina, ki se začne v gozdu kmalu popusti in tako smo nagrajeni z položnejšimi neporaščenimi pobočji Blegoša.

4. RATITOVEC (1678 m n.m.v.)

Najkrajša in s tem tudi najmanj naporna pot je tista, ki se začne na planini Pečana. Je pa tudi do tega parkirišča potrebno odšteti nekaj konkretnih minut vožnje, saj se boš najprej moral zapeljati do Bohinjske Bistrice (ali Železnikov, če prihajaš z druge strani doline), nato pa še do Soriške planine, s katere boš po urejeni gozdni cesti čez nekaj kilometrov dosegel parkirišče na planini Pečana.

