Nepozaben alpinistični smučarski podvig na 6178 m visok vrh Yawash Sar II

in njegova ekipa Karakoram Ski Expedition ne izgubljajo časa. Takoj, ko so dosegli pobočje 6178 metrov visoke gore Yawash Sar II v visokem pakistanskem gorovju, se niso ustavili, ampak so svojo pot nadaljevali do samega vrha gore.

Bargiel, Jędrek Baranowski, Darek Załuski, Kuba Gzela in Bartłomiej Pawlikowski so se na Karakorum - gorovje v Aziji - odpravili le 10 dni pred podvigom. Najprej so z leteli v Islamabad, glavno mesto Pakistana, nakar so z avtobusom po avtocesti odpravili do Gilgita, od koder so se z džipi povzpeli do Shimshala – najvišjega mesta na območju Hunza. Od tukaj naprej pa jih je čakal nekajdnevni pohod do baze na Yawash Sar II.